Рейтинг@Mail.ru
Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251016/rossiya-udarila-kinzhalami-po-energosisteme-i-voennym-obektam-ukrainy-1150224926.html
Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины
Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины
Армия России нанесла массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T12:14
2025-10-16T12:17
министерство обороны рф
удары по украине
украина
вооруженные силы россии
армия и флот
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_71586f72d9223f4c15f377cc38558ae1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ.Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, уточнили в ведомстве.Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Как сообщалось, после мощных ударов по энергетическим объектам в десяти областях Украины введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей. Ранее о мощных взрывах в ряде городов Украины сообщили украинские СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сначала тревогу объявили в Киеве, а затем по территории всей страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_282:0:2414:1599_1920x0_80_0_0_73107bdbbd9bcf07b3a9cf9f2ec7ccc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, удары по украине, украина, вооруженные силы россии, армия и флот, новости сво
Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины

Армия России ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины

12:14 16.10.2025 (обновлено: 12:17 16.10.2025)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, уточнили в ведомстве.
Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
Как сообщалось, после мощных ударов по энергетическим объектам в десяти областях Украины введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей.
Ранее о мощных взрывах в ряде городов Украины сообщили украинские СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сначала тревогу объявили в Киеве, а затем по территории всей страны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФУдары по УкраинеУкраинаВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:16В Севастополе в третий раз за день закрыт морской рейд
12:14Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины
12:08Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок
11:49Полиция Крыма задержала в Тюмени фальшивую суррогатную мать
11:30В Крыму задержали банду домушников с украденным золотом
11:23Течет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалоб
11:16Откажется ли Индия от российской нефти: Нью-Дели ответил Трампу
11:10Крымские нейрохирурги провели две уникальные операции
11:02Умер многократный участник Парадов Победы генерал-полковник Николай Кизюн
10:55В Крым пришли морозы
10:50Бортников назвал причастных к инцидентам с БПЛА над Европой
10:40Работникам промышленности могут дать налоговые вычеты на жилье
10:32Удары по Украине вывели из строя энергообъекты – отключения в 10 областях
10:22Для чего Британия запугивает Евросоюз "российской угрозой"
10:16Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети
10:01В Симферополе стартовал отопительный сезон
09:53Более 120 колл-центров на Украине вовлекают россиян в терроризм
09:43В Индонезии произошло сильное землетрясение
09:34Киев и Лондон готовят диверсии против "Турецкого потока" – ФСБ
09:13Выезд мужчин призывного возраста - в МВД развеяли фейк об ограничении
Лента новостейМолния