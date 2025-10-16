https://crimea.ria.ru/20251016/rossiya-udarila-kinzhalami-po-energosisteme-i-voennym-obektam-ukrainy-1150224926.html

Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ.Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, уточнили в ведомстве.Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Как сообщалось, после мощных ударов по энергетическим объектам в десяти областях Украины введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей. Ранее о мощных взрывах в ряде городов Украины сообщили украинские СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сначала тревогу объявили в Киеве, а затем по территории всей страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

