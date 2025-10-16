https://crimea.ria.ru/20251016/rossiya-udarila-kinzhalami-po-energosisteme-i-voennym-obektam-ukrainy-1150224926.html
Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины
Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины
Армия России нанесла массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T12:14
2025-10-16T12:14
2025-10-16T12:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ.Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, уточнили в ведомстве.Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Как сообщалось, после мощных ударов по энергетическим объектам в десяти областях Украины введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей. Ранее о мощных взрывах в ряде городов Украины сообщили украинские СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сначала тревогу объявили в Киеве, а затем по территории всей страны.
украина
Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины
Армия России ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины
12:14 16.10.2025 (обновлено: 12:17 16.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, уточнили в ведомстве.
Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
Как сообщалось, после мощных ударов по энергетическим объектам в десяти областях Украины введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей.
Ранее о мощных взрывах
в ряде городов Украины сообщили украинские СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сначала тревогу объявили в Киеве, а затем по территории всей страны.
