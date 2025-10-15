https://crimea.ria.ru/20251015/udary-po-ukraine-segodnya-chto-unichtozheno-1150190114.html
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
Удары по Украине сегодня: что уничтожено - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
Вооруженные силы России поразили объекты энергетики на Украине, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также транспортную... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T12:48
2025-10-15T12:48
2025-10-15T12:54
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
удары по украине
украина
энергосистема украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149796014_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_20df6aa23acad43b7db63fd5943e036e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетики на Украине, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также транспортную инфраструктуру для переброски боевиков. Об этом сообщили в Минобороны в среду.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, уничтожены склады боеприпасов, места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.Утром 15 октября украинские СМИ сообщали, что в нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света. После серии "прилетов" в Киеве возникли проблемы с электричеством, центр города был обесточен полностью. По информации местных изданий, частично исчез свет также в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской областиАрмия России поразила объекты энергетики ВПК УкраиныВ подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149796014_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8b4eea4a7cc3b7a87ed10d3262faee7c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , удары по украине, украина, энергосистема украины
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
На Украине разбиты обеспечивающие оборонную промышленность объекты энергетики
12:48 15.10.2025 (обновлено: 12:54 15.10.2025)