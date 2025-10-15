https://crimea.ria.ru/20251015/udary-po-ukraine-segodnya-chto-unichtozheno-1150190114.html

Удары по Украине сегодня: что уничтожено

Удары по Украине сегодня: что уничтожено - РИА Новости Крым, 15.10.2025

Удары по Украине сегодня: что уничтожено

Вооруженные силы России поразили объекты энергетики на Украине, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также транспортную... РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T12:48

2025-10-15T12:48

2025-10-15T12:54

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

удары по украине

украина

энергосистема украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149796014_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_20df6aa23acad43b7db63fd5943e036e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетики на Украине, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также транспортную инфраструктуру для переброски боевиков. Об этом сообщили в Минобороны в среду.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, уничтожены склады боеприпасов, места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.Утром 15 октября украинские СМИ сообщали, что в нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света. После серии "прилетов" в Киеве возникли проблемы с электричеством, центр города был обесточен полностью. По информации местных изданий, частично исчез свет также в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской областиАрмия России поразила объекты энергетики ВПК УкраиныВ подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , удары по украине, украина, энергосистема украины