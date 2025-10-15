Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: что уничтожено - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
Удары по Украине сегодня: что уничтожено - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
Вооруженные силы России поразили объекты энергетики на Украине, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также транспортную... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T12:48
2025-10-15T12:54
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
удары по украине
украина
энергосистема украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетики на Украине, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также транспортную инфраструктуру для переброски боевиков. Об этом сообщили в Минобороны в среду.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, уничтожены склады боеприпасов, места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.Утром 15 октября украинские СМИ сообщали, что в нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света. После серии "прилетов" в Киеве возникли проблемы с электричеством, центр города был обесточен полностью. По информации местных изданий, частично исчез свет также в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.
украина
Удары по Украине сегодня: что уничтожено

На Украине разбиты обеспечивающие оборонную промышленность объекты энергетики

12:48 15.10.2025 (обновлено: 12:54 15.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетики на Украине, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также транспортную инфраструктуру для переброски боевиков. Об этом сообщили в Минобороны в среду.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", – сказано в сообщении.
Кроме того, уничтожены склады боеприпасов, места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.
Утром 15 октября украинские СМИ сообщали, что в нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света. После серии "прилетов" в Киеве возникли проблемы с электричеством, центр города был обесточен полностью. По информации местных изданий, частично исчез свет также в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.
