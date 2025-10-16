https://crimea.ria.ru/20251016/udary-po-ukraine-vyveli-iz-stroya-energoobekty--otklyucheniya-v-10-oblastyakh-1150221151.html

Удары по Украине вывели из строя энергообъекты – отключения в 10 областях

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В десяти областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей. Об этом сообщают украинские власти.Кроме того, взрывы прогремели в Черниговской и Харьковской областях, повреждена критическая инфраструктура, добавил глава киевского режима.По данным украинской ресурсоснабжающей компании "Укрэнерго", из-за сложной ситуации в энергосистеме – в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей введены аварийные отключения. В Черниговской области введены почасовые отключения электроэнергии.По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, экстренные отключения произведены также в Киеве и Киевской области.Ранее о мощных взрывах в ряде городов Украины сообщили украинские СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сначала тревогу объявили в Киеве, а затем по территории всей страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: что уничтоженоВ подконтрольной Киеву части ДНР блэкаутУдары по Украине: Харьков остался без света

