Удары по Украине вывели из строя энергообъекты – отключения в 10 областях
16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В десяти областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей. Об этом сообщают украинские власти.Кроме того, взрывы прогремели в Черниговской и Харьковской областях, повреждена критическая инфраструктура, добавил глава киевского режима.По данным украинской ресурсоснабжающей компании "Укрэнерго", из-за сложной ситуации в энергосистеме – в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей введены аварийные отключения. В Черниговской области введены почасовые отключения электроэнергии.По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, экстренные отключения произведены также в Киеве и Киевской области.Ранее о мощных взрывах в ряде городов Украины сообщили украинские СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сначала тревогу объявили в Киеве, а затем по территории всей страны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В десяти областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей. Об этом сообщают украинские власти.
"Более 300 ударных дронов и 37 ракет, из них значительное количество баллистических, применили против Украины. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской области", – написал глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Кроме того, взрывы прогремели в Черниговской и Харьковской областях, повреждена критическая инфраструктура, добавил глава киевского режима.
По данным украинской ресурсоснабжающей компании "Укрэнерго", из-за сложной ситуации в энергосистеме – в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей введены аварийные отключения. В Черниговской области введены почасовые отключения электроэнергии.
"Также с 16.00 и до конца суток во всех регионах Украины – вероятное введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей. Это – следствие систематических атак на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель", – указали в компании.
По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, экстренные отключения произведены также в Киеве и Киевской области.
Ранее о мощных взрывах
в ряде городов Украины сообщили украинские СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сначала тревогу объявили в Киеве, а затем по территории всей страны.
