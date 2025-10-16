Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине вывели из строя энергообъекты – отключения в 10 областях - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Удары по Украине вывели из строя энергообъекты – отключения в 10 областях
Удары по Украине вывели из строя энергообъекты – отключения в 10 областях - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Удары по Украине вывели из строя энергообъекты – отключения в 10 областях
В десяти областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T10:32
2025-10-16T10:32
украина
киев
винницкая область
сумская область
полтавская область
новости
отключение электроэнергии
укрэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В десяти областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей. Об этом сообщают украинские власти.

"Более 300 ударных дронов и 37 ракет, из них значительное количество баллистических, применили против Украины. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской области", – написал глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Кроме того, взрывы прогремели в Черниговской и Харьковской областях, повреждена критическая инфраструктура, добавил глава киевского режима.

По данным украинской ресурсоснабжающей компании "Укрэнерго", из-за сложной ситуации в энергосистеме – в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей введены аварийные отключения. В Черниговской области введены почасовые отключения электроэнергии.

"Также с 16.00 и до конца суток во всех регионах Украины – вероятное введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей. Это – следствие систематических атак на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель", – указали в компании.

По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, экстренные отключения произведены также в Киеве и Киевской области.

Ранее о мощных взрывах в ряде городов Украины сообщили украинские СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сначала тревогу объявили в Киеве, а затем по территории всей страны.
украина
киев
винницкая область
сумская область
полтавская область
украина, киев, винницкая область, сумская область, полтавская область, новости, отключение электроэнергии, укрэнерго
Удары по Украине вывели из строя энергообъекты – отключения в 10 областях

Удары по Украине вывели из строя энергообъекты и вызвали отключения света в 10 областях

10:32 16.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В десяти областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей. Об этом сообщают украинские власти.

"Более 300 ударных дронов и 37 ракет, из них значительное количество баллистических, применили против Украины. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской области", – написал глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Кроме того, взрывы прогремели в Черниговской и Харьковской областях, повреждена критическая инфраструктура, добавил глава киевского режима.
По данным украинской ресурсоснабжающей компании "Укрэнерго", из-за сложной ситуации в энергосистеме – в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей введены аварийные отключения. В Черниговской области введены почасовые отключения электроэнергии.
"Также с 16.00 и до конца суток во всех регионах Украины – вероятное введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей. Это – следствие систематических атак на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель", – указали в компании.
По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, экстренные отключения произведены также в Киеве и Киевской области.
Ранее о мощных взрывах в ряде городов Украины сообщили украинские СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сначала тревогу объявили в Киеве, а затем по территории всей страны.
Украина, Киев, Винницкая область, Сумская область, Полтавская область, Новости, Отключение электроэнергии, Укрэнерго
 
