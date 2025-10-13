Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: Харьков остался без света - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Удары по Украине: Харьков остался без света
Удары по Украине: Харьков остался без света - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Удары по Украине: Харьков остался без света
После серии взрывов в Харькове пылает мощный пожар, несколько районов осталась без электричества. Об этом сообщил мэр украинского города Иван Терехов.
2025-10-13T23:21
2025-10-13T23:21
украина
удары по украине
взрыв
харьков
энергосистема украины
воздушная тревога на украине
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. После серии взрывов в Харькове пылает мощный пожар, несколько районов осталась без электричества. Об этом сообщил мэр украинского города Иван Терехов.По его данным, вечером в понедельник удары пришлись по Слободскому и Салтовскому районам. Кроме того, есть повреждения инфраструктуры.
украина
харьков
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. После серии взрывов в Харькове пылает мощный пожар, несколько районов осталась без электричества. Об этом сообщил мэр украинского города Иван Терехов.
По его данным, вечером в понедельник удары пришлись по Слободскому и Салтовскому районам.
"После ударов по Харькову зафиксирован мощный пожар в Салтовском районе. Частично обесточены три района города", - написал он в Telegram.
Кроме того, есть повреждения инфраструктуры.
