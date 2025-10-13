https://crimea.ria.ru/20251013/udary-po-ukraine-kharkov-ostalsya-bez-sveta-1150163150.html
Удары по Украине: Харьков остался без света
Удары по Украине: Харьков остался без света
После серии взрывов в Харькове пылает мощный пожар, несколько районов осталась без электричества. Об этом сообщил мэр украинского города Иван Терехов. РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. После серии взрывов в Харькове пылает мощный пожар, несколько районов осталась без электричества. Об этом сообщил мэр украинского города Иван Терехов.По его данным, вечером в понедельник удары пришлись по Слободскому и Салтовскому районам. Кроме того, есть повреждения инфраструктуры.
