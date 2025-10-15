https://crimea.ria.ru/20251015/v-kieve-i-trekh-oblastyakh-ukrainy-vveli-ekstrennye-otklyucheniya-sveta-1150212997.html
В Киеве и трех областях Украины ввели экстренные отключения света
В Киеве и трех областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Киеве и трех областях Украины ввели экстренные отключения света
На Украине в трех областях вечером в среду ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T19:11
2025-10-15T19:11
2025-10-15T18:55
украина
энергосистема украины
дтэк
киев
киевская область
одесская область
днепропетровская область
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125618817_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_05afe2b21c3cae88d149e9692edd6ddd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. На Украине в трех областях вечером в среду ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК."Киев, Киевская, Днепропетровская и Одесская области введены экстренные отклчения", - сказано в сообщении.Утром 15 октября украинские СМИ сообщали, что в нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света. После серии "прилетов" в Киеве возникли проблемы с электричеством, центр города был обесточен полностью. По информации местных изданий, частично исчез свет также в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.Позже в Минобороны России сообщили о серии ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
украина
киев
киевская область
одесская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125618817_78:0:989:683_1920x0_80_0_0_67cb0c000d907bba8e173a1c292003ff.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, энергосистема украины, дтэк, киев, киевская область, одесская область, днепропетровская область, в мире, новости
В Киеве и трех областях Украины ввели экстренные отключения света
В Киевской, Днепропетровской и Одесской областях ввели экстренные отключения света