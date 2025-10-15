Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и трех областях Украины ввели экстренные отключения света
В Киеве и трех областях Украины ввели экстренные отключения света
На Украине в трех областях вечером в среду ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
2025-10-15T19:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. На Украине в трех областях вечером в среду ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК."Киев, Киевская, Днепропетровская и Одесская области введены экстренные отклчения", - сказано в сообщении.Утром 15 октября украинские СМИ сообщали, что в нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света. После серии "прилетов" в Киеве возникли проблемы с электричеством, центр города был обесточен полностью. По информации местных изданий, частично исчез свет также в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.Позже в Минобороны России сообщили о серии ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
В Киеве и трех областях Украины ввели экстренные отключения света

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. На Украине в трех областях вечером в среду ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Киев, Киевская, Днепропетровская и Одесская области введены экстренные отклчения", - сказано в сообщении.
Утром 15 октября украинские СМИ сообщали, что в нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света.
После серии "прилетов" в Киеве возникли проблемы с электричеством, центр города был обесточен полностью. По информации местных изданий, частично исчез свет также в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.
Позже в Минобороны России сообщили о серии ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
