В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут
В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут
2025-10-12T09:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Подконтрольная киевским властям часть ДНР осталась без электроснабжения, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.Объекты критической инфраструктуры поражены также под Одессой в городе Белгород-Днестровский.Накануне ночью серия мощных взрывов прогремела на объектах энергосистемы в Одесской, Черниговской, Харьковской, Киевской и Запорожской областей Украины.В пятницу сообщалось о взрывах на объектах критической инфраструктуры на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции. Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
