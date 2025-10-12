Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251012/v-podkontrolnoy-kievu-chasti-dnr-blekaut-1150130719.html
В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут
В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут - РИА Новости Крым, 12.10.2025
В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут
Подконтрольная киевским властям часть ДНР осталась без электроснабжения, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T09:29
2025-10-12T09:29
новости
электроэнергия
блэкаут
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354037_0:63:1620:974_1920x0_80_0_0_8d33a1df41f44b3fddc3ca1b7add3021.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Подконтрольная киевским властям часть ДНР осталась без электроснабжения, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.Объекты критической инфраструктуры поражены также под Одессой в городе Белгород-Днестровский.Накануне ночью серия мощных взрывов прогремела на объектах энергосистемы в Одесской, Черниговской, Харьковской, Киевской и Запорожской областей Украины.В пятницу сообщалось о взрывах на объектах критической инфраструктуры на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции. Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354037_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6e0570e17ef75cc2ef9d81b9c9bbcaee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, электроэнергия, блэкаут, украина
В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут

Обесточена подконтрольная Киеву часть ДНР

09:29 12.10.2025
 
© РИА Новости КрымЛиния электропередачи
Линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Подконтрольная киевским властям часть ДНР осталась без электроснабжения, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Донецкая область (подконтрольная ВСУ часть ДНР – ред) обесточена после удара по энергетической инфраструктуре", – написал Филашкин в своем Telegram-канале.

Объекты критической инфраструктуры поражены также под Одессой в городе Белгород-Днестровский.
Накануне ночью серия мощных взрывов прогремела на объектах энергосистемы в Одесской, Черниговской, Харьковской, Киевской и Запорожской областей Украины.
В пятницу сообщалось о взрывах на объектах критической инфраструктуры на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции. Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиЭлектроэнергияБлэкаутУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:15Пассажиры затонувшей моторной лодки пропали на реке Кама в Татарстане
09:56На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей
09:29В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут
09:17В Одесской области поражены объекты критической инфраструктуры
08:4916 человек погибли после взрыва на заводе в США
08:39Возле пляжа и отеля в Калифорнии рухнул вертолет
08:22Бензин в Крыму в воскресенье можно купить на 89 заправках
08:11Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
07:52Есть ли у России друзья на Западе – мнение
07:16Украинские беспилотники ночью атаковали три региона России
07:07Обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном: что известно
00:01Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 12 октября
23:50Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
23:46ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе - что известно
22:44В Севастополе перекрыли рейд
22:15Умерла звезда "Крестного отца" актриса Дайан Китон
21:33Разговор Зеленского с Трампом и мазут на пляжах Севастополя – главное
20:55В МЧС отметили снижение числа пожаров из-за печей
20:22Из-за наводнений в Мексике погибли 37 человек
Лента новостейМолния