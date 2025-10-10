Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС - РИА Новости Крым, 10.10.2025
В Запорожье перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС
В Запорожье перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС - РИА Новости Крым, 10.10.2025
В Запорожье перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС
Взрывы на объектах критической инфраструктуры прогремели утром в пятницу на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской... РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Взрывы на объектах критической инфраструктуры прогремели утром в пятницу на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции. Об этом сообщил подконтрольный Киеву начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.Приостановку движения по плотине он назвал предупредительным мероприятием.Утром 10 октября воздушна тревога была объявлена на всей территории Украины. Графики аварийных отключений света введены в Сумской области на севере Украины после ударов по объектам энергетики, сообщает в пятницу энергокомпания "Сумыоблэнерго".Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко. Громко было также в подконтрольной Украине Херсонской области, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе горят порт и объекты энергетикиУдары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктураУдары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктура
В Запорожье перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС

Удары по энергообъектам Украины сегодня – перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС

08:40 10.10.2025 (обновлено: 08:49 10.10.2025)
 
Днепрогэс. Архивное фото
Днепрогэс. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Взрывы на объектах критической инфраструктуры прогремели утром в пятницу на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции. Об этом сообщил подконтрольный Киеву начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Атакованы объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. В Запорожье сейчас перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС", - написал Федоров в своем Telegram-канале.

Приостановку движения по плотине он назвал предупредительным мероприятием.
Утром 10 октября воздушна тревога была объявлена на всей территории Украины.
Графики аварийных отключений света введены в Сумской области на севере Украины после ударов по объектам энергетики, сообщает в пятницу энергокомпания "Сумыоблэнерго".
"На территории Сумской области введены графики аварийных отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко. Громко было также в подконтрольной Украине Херсонской области, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.
