https://crimea.ria.ru/20251011/udary-po-ukraine-segodnya-v-ogne-i-bez-sveta-pyat-oblastey-1150116847.html

Удары по Украине сегодня: в огне и без света пять областей

2025-10-11T10:02

2025-10-11T10:02

2025-10-11T09:54

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150116641_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_361b13b956974ddeb3bf1c13abafb8f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела на объектах энергосистемы в Одесской, Черниговской, Харьковской, Киевской и Запорожской областей Украины. Об этом сообщают власти регионов и пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК."Атакована энергетическая инфраструктура Одесской области. Есть повреждения энергетического оборудования", - сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.Часть Одессы и пригорода осталась без электроснабжения, сообщает областное отделение украинского энергохолдинга ДТЭК.Ранее в ночь на субботу украинские СМИ также сообщали о перебоях с электроснабжением в регионе после взрывов.В Киевской областной военной администрации заявили об отключении электроэнергии минувшей ночью. По данным пресс-службы администрации, без света находились 110 тысяч абонентов.Также взрывы гремели в Черниговской области. Там повреждена критическая инфраструктура и объекты энергосистемы.Под массированным ударом оказалась и Харьковская область. В регионе вспыхнули крупные пожары. Удары пришлись по городу Чугуев.По данным главы подконтрольной Киеву части Запорожской области Ивана Федорова, повреждения получили, в том числе, инфраструктурные объекты.Накануне сообщалось о взрывах на объектах критической инфраструктуры на всей территории Украины. В Запорожье была перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции. Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко.10 октября украинская компания "Укрэнерго" сообщила, что вынужденные аварийные отключения продолжают применяться в отдельных районах Киева, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях. Для Днепропетровщины и Запорожья графики аварийных отключений действуют для промышленности. На Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключенийСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбита инфраструктура для для переброски оружия ВСУУдары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктураБлэкаут на Украине: аварийные отключения продолжатся в 9 регионах

2025

