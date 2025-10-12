https://crimea.ria.ru/20251012/v-odesskoy-oblasti-porazheny-obekty-kriticheskoy-infrastruktury-1150130433.html

В Одесской области поражены объекты критической инфраструктуры

В Одесской области поражены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 12.10.2025

В Одесской области поражены объекты критической инфраструктуры

Город Белгород-Днестровский в Одесской области остался без света и воды в результате ударов по критической инфраструктуре, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 12.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Город Белгород-Днестровский в Одесской области остался без света и воды в результате ударов по критической инфраструктуре, сообщают местные власти.В нескольких районах города отсутствует электро- и водоснабжение.Накануне ночью серия мощных взрывов прогремела на объектах энергосистемы в Одесской, Черниговской, Харьковской, Киевской и Запорожской областей Украины.В пятницу сообщалось о взрывах на объектах критической инфраструктуры на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции. Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

