https://crimea.ria.ru/20251012/v-odesskoy-oblasti-porazheny-obekty-kriticheskoy-infrastruktury-1150130433.html
В Одесской области поражены объекты критической инфраструктуры
В Одесской области поражены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 12.10.2025
В Одесской области поражены объекты критической инфраструктуры
Город Белгород-Днестровский в Одесской области остался без света и воды в результате ударов по критической инфраструктуре, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T09:17
2025-10-12T09:17
2025-10-12T09:17
одесса
одесская область
новости
происшествия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147132031_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e411c1bfc71dca310ea456cb0553727d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Город Белгород-Днестровский в Одесской области остался без света и воды в результате ударов по критической инфраструктуре, сообщают местные власти.В нескольких районах города отсутствует электро- и водоснабжение.Накануне ночью серия мощных взрывов прогремела на объектах энергосистемы в Одесской, Черниговской, Харьковской, Киевской и Запорожской областей Украины.В пятницу сообщалось о взрывах на объектах критической инфраструктуры на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции. Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
одесса
одесская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147132031_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_273dd1f7967ccebe427b1212fd98b248.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, одесская область, новости, происшествия, украина
В Одесской области поражены объекты критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры поражены под Одессой в городе Белгород-Днестровский