https://crimea.ria.ru/20251010/udary-po-ukraine-segodnya-kiev-ostalsya-bez-vody-i-sveta-1150095909.html

Удары по Украине сегодня: Киев остался без воды и света

Удары по Украине сегодня: Киев остался без воды и света - РИА Новости Крым, 10.10.2025

Удары по Украине сегодня: Киев остался без воды и света

Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без... РИА Новости Крым, 10.10.2025

2025-10-10T06:57

2025-10-10T06:57

2025-10-10T07:10

украина

удары по украине

киев

в мире

взрыв

энергосистема украины

новости

виталий кличко

дтэк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_0b88db5df1188faae86630e521b1382c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.По его данным, серия взрывов прогремела в Печерском, Голосеевском, Деснянском и Подольском районах. Утром в столице по-прежнему сохраняется угроза ударов.Как отметили в Киевской городской госадминистрации, в связи с перебоями в энергетике в городе вводят сменный график работы метро.В украинском энергохолдинге ДТЭК добавили, что оценить масштабы повреждений и вернуть свет киевлянам пока невозможно.В ночь на 10 октября воздушная тревога объявлялась над всей территорией Украины.Накануне в Одессе после серии взрывов возникли сильные пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, сообщали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины). В ночь на среду на Украине также прогремела серия взрывов. В ряде областей вспыхнули пожары, была повреждена критическая инфраструктура, загорелась нефтебаза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский пригрозил России блэкаутомВ Одессе горят порт и объекты энергетикиУдары по Украине сегодня: что уничтожено

украина

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, киев, в мире, взрыв, энергосистема украины, новости, виталий кличко, дтэк