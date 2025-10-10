https://crimea.ria.ru/20251010/udary-po-ukraine-segodnya-kiev-ostalsya-bez-vody-i-sveta-1150095909.html
Удары по Украине сегодня: Киев остался без воды и света
Удары по Украине сегодня: Киев остался без воды и света - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Удары по Украине сегодня: Киев остался без воды и света
Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T06:57
2025-10-10T06:57
2025-10-10T07:10
украина
удары по украине
киев
в мире
взрыв
энергосистема украины
новости
виталий кличко
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_0b88db5df1188faae86630e521b1382c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.По его данным, серия взрывов прогремела в Печерском, Голосеевском, Деснянском и Подольском районах. Утром в столице по-прежнему сохраняется угроза ударов.Как отметили в Киевской городской госадминистрации, в связи с перебоями в энергетике в городе вводят сменный график работы метро.В украинском энергохолдинге ДТЭК добавили, что оценить масштабы повреждений и вернуть свет киевлянам пока невозможно.В ночь на 10 октября воздушная тревога объявлялась над всей территорией Украины.Накануне в Одессе после серии взрывов возникли сильные пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, сообщали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины). В ночь на среду на Украине также прогремела серия взрывов. В ряде областей вспыхнули пожары, была повреждена критическая инфраструктура, загорелась нефтебаза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский пригрозил России блэкаутомВ Одессе горят порт и объекты энергетикиУдары по Украине сегодня: что уничтожено
украина
киев
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_0:0:895:671_1920x0_80_0_0_4670d809fd5d78d0124af61f400def63.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, удары по украине, киев, в мире, взрыв, энергосистема украины, новости, виталий кличко, дтэк
Удары по Украине сегодня: Киев остался без воды и света
Удары по Украине сегодня обесточили и оставили без воды часть Киева
06:57 10.10.2025 (обновлено: 07:10 10.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
"В результате ударов по критической инфраструктуре левый берег города на данный момент остался без электроснабжения. Также есть проблемы с водообеспечением", - написал он в Telegram.
По его данным, серия взрывов прогремела в Печерском, Голосеевском, Деснянском и Подольском районах. Утром в столице по-прежнему сохраняется угроза ударов.
Как отметили в Киевской городской госадминистрации, в связи с перебоями в энергетике в городе вводят сменный график работы метро.
В украинском энергохолдинге ДТЭК добавили, что оценить масштабы повреждений и вернуть свет киевлянам пока невозможно.
В ночь на 10 октября воздушная тревога объявлялась над всей территорией Украины.
Накануне в Одессе после серии взрывов
возникли сильные пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, сообщали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины). В ночь на среду на Украине также прогремела серия взрывов. В ряде областей вспыхнули пожары, была повреждена критическая инфраструктура, загорелась нефтебаза.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: