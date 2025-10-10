Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: Киев остался без воды и света - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Удары по Украине сегодня: Киев остался без воды и света
Удары по Украине сегодня: Киев остался без воды и света - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Удары по Украине сегодня: Киев остался без воды и света
Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без... РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.По его данным, серия взрывов прогремела в Печерском, Голосеевском, Деснянском и Подольском районах. Утром в столице по-прежнему сохраняется угроза ударов.Как отметили в Киевской городской госадминистрации, в связи с перебоями в энергетике в городе вводят сменный график работы метро.В украинском энергохолдинге ДТЭК добавили, что оценить масштабы повреждений и вернуть свет киевлянам пока невозможно.В ночь на 10 октября воздушная тревога объявлялась над всей территорией Украины.Накануне в Одессе после серии взрывов возникли сильные пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, сообщали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины). В ночь на среду на Украине также прогремела серия взрывов. В ряде областей вспыхнули пожары, была повреждена критическая инфраструктура, загорелась нефтебаза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский пригрозил России блэкаутомВ Одессе горят порт и объекты энергетикиУдары по Украине сегодня: что уничтожено
Удары по Украине сегодня: Киев остался без воды и света

Удары по Украине сегодня обесточили и оставили без воды часть Киева

06:57 10.10.2025 (обновлено: 07:10 10.10.2025)
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo Andrew Kravchenko
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
"В результате ударов по критической инфраструктуре левый берег города на данный момент остался без электроснабжения. Также есть проблемы с водообеспечением", - написал он в Telegram.
По его данным, серия взрывов прогремела в Печерском, Голосеевском, Деснянском и Подольском районах. Утром в столице по-прежнему сохраняется угроза ударов.
Как отметили в Киевской городской госадминистрации, в связи с перебоями в энергетике в городе вводят сменный график работы метро.
В украинском энергохолдинге ДТЭК добавили, что оценить масштабы повреждений и вернуть свет киевлянам пока невозможно.
В ночь на 10 октября воздушная тревога объявлялась над всей территорией Украины.
Накануне в Одессе после серии взрывов возникли сильные пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, сообщали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины). В ночь на среду на Украине также прогремела серия взрывов. В ряде областей вспыхнули пожары, была повреждена критическая инфраструктура, загорелась нефтебаза.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский пригрозил России блэкаутом
В Одессе горят порт и объекты энергетики
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
 
