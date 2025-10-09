В Одессе горят порт и объекты энергетики

https://crimea.ria.ru/20251009/v-odesse-goryat-port-i-obekty-energetiki-1150063772.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Одессе после серии взрывов возникли сильные пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины).Также по информации ГСЧС, ночью в Одессе вспыхнуло административное здание.Глава областной военной администрации Олег Кипер добавил, что пострадала и энергетическая инфраструктура города.Накануне сообщалось, что в ночь на среду на Украине прогремела серия взрывов. В ряде областей вспыхнули пожары, была повреждена критическая инфраструктура, загорелась нефтебаза.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на УкраинеНа Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУВ Харькове за 20 минут прогремело не менее 20 взрывов – город в огне

