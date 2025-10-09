Рейтинг@Mail.ru
В Одессе горят порт и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Одессе горят порт и объекты энергетики
В Одессе горят порт и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Одессе горят порт и объекты энергетики
В Одессе после серии взрывов возникли сильные пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по... РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Одессе после серии взрывов возникли сильные пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины).Также по информации ГСЧС, ночью в Одессе вспыхнуло административное здание.Глава областной военной администрации Олег Кипер добавил, что пострадала и энергетическая инфраструктура города.Накануне сообщалось, что в ночь на среду на Украине прогремела серия взрывов. В ряде областей вспыхнули пожары, была повреждена критическая инфраструктура, загорелась нефтебаза.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на УкраинеНа Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУВ Харькове за 20 минут прогремело не менее 20 взрывов – город в огне
Новости
украина, взрыв, удары по украине, пожар, одесса, новости, в мире
В Одессе горят порт и объекты энергетики

Удары по Украине: в Одессе загорелись объекты портовой и энергетической инфраструктуры

08:48 09.10.2025 (обновлено: 08:57 09.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Одессе после серии взрывов возникли сильные пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины).

"Возник масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры – горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными топливными пеллетами", – сказано в сообщении.

Также по информации ГСЧС, ночью в Одессе вспыхнуло административное здание.
Глава областной военной администрации Олег Кипер добавил, что пострадала и энергетическая инфраструктура города.
"Без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов. Подразделения ГСЧС и аварийные службы ликвидируют последствия", – написал Кипер в Telegram-канале.
Накануне сообщалось, что в ночь на среду на Украине прогремела серия взрывов. В ряде областей вспыхнули пожары, была повреждена критическая инфраструктура, загорелась нефтебаза.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.
