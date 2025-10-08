https://crimea.ria.ru/20251008/udarami-po-ukraine-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-1150038926.html
Удары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктура
Удары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Удары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктура
Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на среду. В ряде областей вспыхнули пожары, повреждена критическая инфраструктура, горит нефтебаза, сообщают местные... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T09:01
2025-10-08T09:01
2025-10-08T09:19
украина
удары по украине
взрыв
в мире
новости
кривой рог
одесса
одесская область
днепропетровская область
сумская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на среду. В ряде областей вспыхнули пожары, повреждена критическая инфраструктура, горит нефтебаза, сообщают местные власти и СМИ.Как заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, в городе Прилуки загорелась нефтебаза.По данным главы совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, взрывы прогремели в трех районах.Как добавили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, под ударами были Криворожский, Никопольскийи Синельниковский районы Днепропетровской области. В Одессе взрывы прогремели в Одесском районе. В подконтрольной Киеву части Херсонской области зафиксировано больше 500 взрывов за минувшие сутки.Как пишет РИА Новости, также были нанесены удары по ж/д станции в направлении пункта сбора тяжелой военной техники в населенном пункте Степановка Сумской области. Серия взрывов прогремела в районе завода, изготовляющего системы контроля и наведения для ракет и БПЛА ВСУ под Черниговом. Кроме того, в Черниговской области прилеты зафиксированы в направлении аэродрома, где обслуживают самолеты ВСУ - Су и F-16.Накануне в Полтаве и Сумах в результате массированных ночных атак были повреждены объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове за 20 минут прогремело не менее 20 взрывов – город в огнеНанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на УкраинеРоссия нанесла массированный удар по ВПК и инфраструктуре Украины
украина
кривой рог
одесса
одесская область
днепропетровская область
сумская область
черниговская область
украина, удары по украине, взрыв, в мире, новости, кривой рог, одесса, одесская область, днепропетровская область, сумская область, черниговская область
Удары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктура
Удары по Украине: взрывы прогремели в шести областях
09:01 08.10.2025 (обновлено: 09:19 08.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на среду. В ряде областей вспыхнули пожары, повреждена критическая инфраструктура, горит нефтебаза, сообщают местные власти и СМИ.
Как заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, в городе Прилуки загорелась нефтебаза.
"В Нежине попадания в железнодорожные объекты и энергетическую инфраструктуру, из-за чего произошли аварийные отключения. В Прилуках атакована нефтебаза, пожар", - написал он в Telegram.
По данным главы совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, взрывы прогремели в трех районах.
"Повреждены объекты инфраструктуры. Вспыхнули пожары", - написал он в Telegram.
Как добавили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, под ударами были Криворожский, Никопольскийи Синельниковский районы Днепропетровской области.
"В Марганецкой общине повреждено предприятие и религиозное сооружение. В Новопольской после ударов вспыхнул пожар", - сказано в сообщении.
В Одессе взрывы прогремели в Одесском районе.
"Повреждено остекление административного строения объекта инфраструктуры и хозяйственное помещение. Вспыхнул пожар", - заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.
В подконтрольной Киеву части Херсонской области зафиксировано больше 500 взрывов за минувшие сутки.
"Били по критической инфраструктуре", - заявил в своем Telegram-канале назначенный киевским режимом глава местной военной администрации Александр Прокудин.
Как пишет РИА Новости, также были нанесены удары по ж/д станции в направлении пункта сбора тяжелой военной техники в населенном пункте Степановка Сумской области. Серия взрывов прогремела в районе завода, изготовляющего системы контроля и наведения для ракет и БПЛА ВСУ под Черниговом. Кроме того, в Черниговской области прилеты зафиксированы в направлении аэродрома, где обслуживают самолеты ВСУ - Су и F-16.
Накануне в Полтаве и Сумах
в результате массированных ночных атак были повреждены объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
