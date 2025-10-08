https://crimea.ria.ru/20251008/udarami-po-ukraine-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-1150038926.html

Удары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктура

Удары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктура

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на среду. В ряде областей вспыхнули пожары, повреждена критическая инфраструктура, горит нефтебаза, сообщают местные власти и СМИ.Как заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, в городе Прилуки загорелась нефтебаза.По данным главы совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, взрывы прогремели в трех районах.Как добавили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, под ударами были Криворожский, Никопольскийи Синельниковский районы Днепропетровской области. В Одессе взрывы прогремели в Одесском районе. В подконтрольной Киеву части Херсонской области зафиксировано больше 500 взрывов за минувшие сутки.Как пишет РИА Новости, также были нанесены удары по ж/д станции в направлении пункта сбора тяжелой военной техники в населенном пункте Степановка Сумской области. Серия взрывов прогремела в районе завода, изготовляющего системы контроля и наведения для ракет и БПЛА ВСУ под Черниговом. Кроме того, в Черниговской области прилеты зафиксированы в направлении аэродрома, где обслуживают самолеты ВСУ - Су и F-16.Накануне в Полтаве и Сумах в результате массированных ночных атак были повреждены объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове за 20 минут прогремело не менее 20 взрывов – город в огнеНанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на УкраинеРоссия нанесла массированный удар по ВПК и инфраструктуре Украины

