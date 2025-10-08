https://crimea.ria.ru/20251008/na-ukraine-unichtozhen-poezd-dlya-perebroski-podrazdeleniy-vsu-1150043259.html
На Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУ
2025-10-08

Вооруженные силы России нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и военным аэродромам на Украине. Об этом сообщает Минобороны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и военным аэродромам на Украине. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, разбиты цеха сборки и места хранения беспилотников, склад горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские силы наносят целенаправленные удары по военным объектам Украины, прежде всего наносят удары по местам производства украинского ракетного оружия, и продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ, в частности, в Запорожской и Днепропетровской областях.
