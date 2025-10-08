https://crimea.ria.ru/20251008/na-ukraine-unichtozhen-poezd-dlya-perebroski-podrazdeleniy-vsu-1150043259.html

На Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУ

На Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 08.10.2025

На Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и военным аэродромам на Украине. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T12:20

2025-10-08T12:20

2025-10-08T12:20

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/18/1144431360_0:77:2913:1716_1920x0_80_0_0_15f80b43c9ec1cc729a0dcc47c90b65b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и военным аэродромам на Украине. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, разбиты цеха сборки и места хранения беспилотников, склад горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские силы наносят целенаправленные удары по военным объектам Украины, прежде всего наносят удары по местам производства украинского ракетного оружия, и продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ, в частности, в Запорожской и Днепропетровской областях. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктураПутин собрал совещание с командующими группировок войск и членами СовбезаУдары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктура

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф