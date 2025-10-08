Рейтинг@Mail.ru
На Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУ
На Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУ
На Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУ
На Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и военным аэродромам на Украине. Об этом сообщает Минобороны.
2025-10-08
2025-10-08T12:20
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и военным аэродромам на Украине. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, разбиты цеха сборки и места хранения беспилотников, склад горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские силы наносят целенаправленные удары по военным объектам Украины, прежде всего наносят удары по местам производства украинского ракетного оружия, и продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ, в частности, в Запорожской и Днепропетровской областях. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктураПутин собрал совещание с командующими группировок войск и членами СовбезаУдары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктура
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и военным аэродромам на Украине. Об этом сообщает Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, задействованным для перебросок подразделений ВСУ, и инфраструктуре военного аэродрома", - отмечается в сводке военного ведомства.
Кроме того, разбиты цеха сборки и места хранения беспилотников, склад горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские силы наносят целенаправленные удары по военным объектам Украины, прежде всего наносят удары по местам производства украинского ракетного оружия, и продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ, в частности, в Запорожской и Днепропетровской областях.
