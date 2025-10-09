https://crimea.ria.ru/20251009/udary-po-ukraine-segodnya-chto-unichtozheno-1150072455.html

Удары по Украине сегодня: что уничтожено

Вооруженные силы России поразили портовые сооружения, энергетическую инфраструктуру и хранилища топлива для ВСУ. Об этом сообщается в четверг в сводке...

2025-10-09T12:29

2025-10-09T12:29

2025-10-09T12:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили портовые сооружения, энергетическую инфраструктуру и хранилища топлива для ВСУ. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, разбиты пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах. Российские средства ПВО за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы и 112 беспилотников самолетного типа ВСУ, добавили в российском оборонном ведомстве.В Одессе после серии взрывов возникли сильные пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, сообщали ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины). В ночь на среду на Украине также прогремела серия взрывов. В ряде областей вспыхнули пожары, была повреждена критическая инфраструктура, загорелась нефтебаза.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревогаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на УкраинеВ Харькове за 20 минут прогремело не менее 20 взрывов – город в огнеНа Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУ

