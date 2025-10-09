Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: что уничтожено - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
Удары по Украине сегодня: что уничтожено - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
Вооруженные силы России поразили портовые сооружения, энергетическую инфраструктуру и хранилища топлива для ВСУ. Об этом сообщается в четверг в сводке... РИА Новости Крым, 09.10.2025
украина
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
энергосистема украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили портовые сооружения, энергетическую инфраструктуру и хранилища топлива для ВСУ. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, разбиты пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах. Российские средства ПВО за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы и 112 беспилотников самолетного типа ВСУ, добавили в российском оборонном ведомстве.В Одессе после серии взрывов возникли сильные пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, сообщали ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины). В ночь на среду на Украине также прогремела серия взрывов. В ряде областей вспыхнули пожары, была повреждена критическая инфраструктура, загорелась нефтебаза.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога
Удары по Украине сегодня: что уничтожено

Армия России поразила портовые сооружения и энергетическую инфраструктуру на Украине

12:29 09.10.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили портовые сооружения, энергетическую инфраструктуру и хранилища топлива для ВСУ. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - сказано в сообщении.
Кроме того, разбиты пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы и 112 беспилотников самолетного типа ВСУ, добавили в российском оборонном ведомстве.
В Одессе после серии взрывов возникли сильные пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, сообщали ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины). В ночь на среду на Украине также прогремела серия взрывов. В ряде областей вспыхнули пожары, была повреждена критическая инфраструктура, загорелась нефтебаза.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога
