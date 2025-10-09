Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пригрозил России блэкаутом - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Зеленский пригрозил России блэкаутом
Зеленский пригрозил России блэкаутом - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Зеленский пригрозил России блэкаутом
Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской области России. Об этом пишет "Страна.ua". РИА Новости Крым, 09.10.2025
украина
владимир зеленский
международная медиагруппа "россия сегодня"
белгородская область
энергетика
атаки всу
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0d/1144154723_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_80e24b0a96289bd98525817bd5b6c613.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской области России. Об этом пишет "Страна.ua".По мнению Зеленского, Белгородская область – регион, откуда на Украину летит больше всего ракет и авиабомб. По его словам, именно оттуда наносят удары по энергетической инфраструктуре Харьковской области.В начале сентября к гражданам страны обратился директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. Он заявил, что осенью украинцев ждут отключения электроэнергии, поэтому населению необходимо приобрести пауэрбанки, фонарики и нескоропортящиеся продукты.В начале минувшей осени на Украине также призывали граждан готовиться к отключениям света, в населенных пунктах страны вводили экстренные отключения света.Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва долго терпела атаки Киева по энергетике и теперь наносит ответные удары.
украина
белгородская область
Новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0d/1144154723_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a0a2360ba584b7831997086576200445.jpg.webp
1920
1920
true
украина, владимир зеленский, международная медиагруппа "россия сегодня", белгородская область, энергетика, атаки всу, новости
Зеленский пригрозил России блэкаутом

Зеленский пригрозил масштабными ударами по энергетике в Белгородской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской области России. Об этом пишет "Страна.ua".
По мнению Зеленского, Белгородская область – регион, откуда на Украину летит больше всего ракет и авиабомб. По его словам, именно оттуда наносят удары по энергетической инфраструктуре Харьковской области.
"Может, им там в Белгороде хватит в комфорте оставаться, если они так делают? Наверное, это абсолютно справедливо. Мы же им говорили, что они должны понять: если они хотят нам делать блэкауты, мы будем делать то же самое", – сказал Зеленский.
В начале сентября к гражданам страны обратился директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. Он заявил, что осенью украинцев ждут отключения электроэнергии, поэтому населению необходимо приобрести пауэрбанки, фонарики и нескоропортящиеся продукты.
В начале минувшей осени на Украине также призывали граждан готовиться к отключениям света, в населенных пунктах страны вводили экстренные отключения света.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва долго терпела атаки Киева по энергетике и теперь наносит ответные удары.
