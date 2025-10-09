https://crimea.ria.ru/20251009/zelenskiy-prigrozil-rossii-blekautom-1150073403.html
Зеленский пригрозил России блэкаутом
Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской области России. Об этом пишет "Страна.ua". РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской области России. Об этом пишет "Страна.ua".По мнению Зеленского, Белгородская область – регион, откуда на Украину летит больше всего ракет и авиабомб. По его словам, именно оттуда наносят удары по энергетической инфраструктуре Харьковской области.В начале сентября к гражданам страны обратился директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. Он заявил, что осенью украинцев ждут отключения электроэнергии, поэтому населению необходимо приобрести пауэрбанки, фонарики и нескоропортящиеся продукты.В начале минувшей осени на Украине также призывали граждан готовиться к отключениям света, в населенных пунктах страны вводили экстренные отключения света.Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва долго терпела атаки Киева по энергетике и теперь наносит ответные удары.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский выдвинул Трампу очередное условиеУдары по Украине сегодня: что уничтоженоВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растения
