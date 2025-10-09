https://crimea.ria.ru/20251009/zelenskiy-prigrozil-rossii-blekautom-1150073403.html

Зеленский пригрозил России блэкаутом

Зеленский пригрозил России блэкаутом - РИА Новости Крым, 09.10.2025

Зеленский пригрозил России блэкаутом

Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской области России. Об этом пишет "Страна.ua". РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T13:01

2025-10-09T13:01

2025-10-09T13:01

украина

владимир зеленский

международная медиагруппа "россия сегодня"

белгородская область

энергетика

атаки всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0d/1144154723_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_80e24b0a96289bd98525817bd5b6c613.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской области России. Об этом пишет "Страна.ua".По мнению Зеленского, Белгородская область – регион, откуда на Украину летит больше всего ракет и авиабомб. По его словам, именно оттуда наносят удары по энергетической инфраструктуре Харьковской области.В начале сентября к гражданам страны обратился директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. Он заявил, что осенью украинцев ждут отключения электроэнергии, поэтому населению необходимо приобрести пауэрбанки, фонарики и нескоропортящиеся продукты.В начале минувшей осени на Украине также призывали граждан готовиться к отключениям света, в населенных пунктах страны вводили экстренные отключения света.Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва долго терпела атаки Киева по энергетике и теперь наносит ответные удары.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский выдвинул Трампу очередное условиеУдары по Украине сегодня: что уничтоженоВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растения

украина

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, международная медиагруппа "россия сегодня", белгородская область, энергетика, атаки всу, новости