Удары по Украине: взрывы гремят в нескольких областях

Удары по Украине: взрывы гремят в нескольких областях

2025-10-16T06:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ряде городов Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Об этом сообщают украинские СМИ.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сначала тревогу объявили в Киеве, а затем по всей Украине.Накануне утром украинские СМИ сообщали, что в нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света. После серии "прилетов" в Киеве возникли проблемы с электричеством,Вооруженные силы России поразили объекты энергетики на Украине, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также транспортную инфраструктуру для переброски боевиков. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, уточнили в Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаутАрмия России поразила объекты энергетики ВПК УкраиныГлавком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВО

