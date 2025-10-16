Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: взрывы гремят в нескольких областях - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251016/udary-po-ukraine-vzryvy-gremyat-v-neskolkikh-oblastyakh-1150217421.html
Удары по Украине: взрывы гремят в нескольких областях
Удары по Украине: взрывы гремят в нескольких областях - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Удары по Украине: взрывы гремят в нескольких областях
Взрывы прогремели в ряде городов Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T06:27
2025-10-16T06:27
украина
удары по украине
новости сво
взрыв
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148068345_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_60d106175eea2a8bc998d871c29cd0ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ряде городов Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Об этом сообщают украинские СМИ.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сначала тревогу объявили в Киеве, а затем по всей Украине.Накануне утром украинские СМИ сообщали, что в нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света. После серии "прилетов" в Киеве возникли проблемы с электричеством,Вооруженные силы России поразили объекты энергетики на Украине, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также транспортную инфраструктуру для переброски боевиков. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, уточнили в Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаутАрмия России поразила объекты энергетики ВПК УкраиныГлавком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВО
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148068345_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_43a8170d8724ebe3cc5e46394884686d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, удары по украине, новости сво, взрыв, новости
Удары по Украине: взрывы гремят в нескольких областях

Взрывы прогремели в нескольких областях Украины

06:27 16.10.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ряде городов Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Об этом сообщают украинские СМИ.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сначала тревогу объявили в Киеве, а затем по всей Украине.
Взрывы слышны в Харькове и области, Полтаве, Кировограде и Изюме, а также в Днепропетровской области.
Накануне утром украинские СМИ сообщали, что в нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света. После серии "прилетов" в Киеве возникли проблемы с электричеством,
Вооруженные силы России поразили объекты энергетики на Украине, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также транспортную инфраструктуру для переброски боевиков. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, уточнили в Минобороны России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут
Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины
Главком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВО
 
УкраинаУдары по УкраинеНовости СВОВзрывНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:51В Севастополе снова закрыт рейд
08:46"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой
08:32Пекин ответил Трампу на призыв отказаться от нефти из России
08:19Бензин в Крыму – где продается топливо в четверг
08:08Первые 10 ресторанов в Крыму предложат блюда из книги "Крымского меню"
07:49Режиссер из США рассказал об отношении американцев к России
07:2951 вражеский беспилотник уничтожен над Крымом и другими регионами РФ
07:14Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
07:06Крымский мост сейчас - обстановка на утро четверга
06:50ВСУ атаковали объекты энергетики в Волгоградской области
06:27Удары по Украине: взрывы гремят в нескольких областях
06:11В Севастополе перекрыли рейд
00:01В четверг в Крыму будет сухо и прохладно
00:00Какой сегодня праздник: 16 октября
23:25Индия готова отказаться от российской нефти – Трамп
22:56Путин утвердил Концепцию миграционной политики в России
22:53Встреча Путина с аш-Шараа и блэкаут на Украине: главное за день
22:23Германия передаст Украине американское оружие на 500 миллионов долларов
22:14"Зеленский взялся за Одессу": зачем городу военная администрация
22:04Экспорт российского зерна в этом сезоне может достигнуть 50 млн тонн
Лента новостейМолния