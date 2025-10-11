Рейтинг@Mail.ru
Главком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Главком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложное положение украинской армии на фронте и перечислил самые опасные для Киева направления в зоне проведения... РИА Новости Крым, 11.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложное положение украинской армии на фронте и перечислил самые опасные для Киева направления в зоне проведения спецоперации.При этом Сырский анонсировал новые испытания для ВСУ."Впереди нас ждут новые испытания. За месяц увеличено число применяемых против Украины средств воздушного наступления в 1,3 раза. Наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74%", - констатировал главком ВСУ.Он также заявил о необходимости "прикрыть" энергетику, критическую инфраструктуру и логистику в стране.Серии мощных взрывов гремят на Украине каждый день. В областях вводят графики подачи электроэнергии в связи с повреждениями критической инфраструктуры энергосистемы. В субботу Одесса и область остались без света, взрывы прогремели еще в пяти областях. Накануне энергоснабжение было нарушено в девяти областях Украины.Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды. Громко было также в подконтрольной Украине Херсонской области, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, взрывы на объектах критической инфраструктуры произошли утром в пятницу на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции.В "Укрэнерго" уточнили, что в результате массированной атаки на энергообъекты обесточено значительное количество потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.Как заявили в Минобороны России, массированный удар с применением "Кинжалов" был нанесен по энергетике Украины в ответ на террористические удары киевского режима по гражданским объектам на территории России.
Главком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВО

Главком ВСУ: армия Украины находится в сложной ситуации на фронте

11:36 11.10.2025
 
© AP Photo Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo Oleg Petrasiuk
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложное положение украинской армии на фронте и перечислил самые опасные для Киева направления в зоне проведения спецоперации.
"Оперативная ситуация на фронте остается сложной. ВСУ сосредотачивают основные усилия на сдерживании и стабилизации обстановки на лиманском, покровском, добропольском, новопавловском направлениях", - написал он в Telegram.
При этом Сырский анонсировал новые испытания для ВСУ.
"Впереди нас ждут новые испытания. За месяц увеличено число применяемых против Украины средств воздушного наступления в 1,3 раза. Наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74%", - констатировал главком ВСУ.
Он также заявил о необходимости "прикрыть" энергетику, критическую инфраструктуру и логистику в стране.
Серии мощных взрывов гремят на Украине каждый день. В областях вводят графики подачи электроэнергии в связи с повреждениями критической инфраструктуры энергосистемы.
В субботу Одесса и область остались без света, взрывы прогремели еще в пяти областях. Накануне энергоснабжение было нарушено в девяти областях Украины.
Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды. Громко было также в подконтрольной Украине Херсонской области, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.
Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, взрывы на объектах критической инфраструктуры произошли утром в пятницу на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции.
В "Укрэнерго" уточнили, что в результате массированной атаки на энергообъекты обесточено значительное количество потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.
Как заявили в Минобороны России, массированный удар с применением "Кинжалов" был нанесен по энергетике Украины в ответ на террористические удары киевского режима по гражданским объектам на территории России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОАлександр СырскийНовостиВ миреУкраина
 
