Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины

Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины - РИА Новости Крым, 04.10.2025

Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины

Российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости Крым, 04.10.2025

2025-10-04T12:52

2025-10-04T12:52

2025-10-04T12:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. Российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК, сообщило Минобороны.Другие пораженные цели:В пятницу министерство заявило, что за неделю армия нанесла массированный и пять групповых ударов, поражены:В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

