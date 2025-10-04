https://crimea.ria.ru/20251004/armiya-rossii-porazila-obekty-energetiki-vpk-ukrainy-1149959026.html
Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины
Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины
Российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T12:52
2025-10-04T12:52
2025-10-04T12:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. Российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК, сообщило Минобороны.Другие пораженные цели:В пятницу министерство заявило, что за неделю армия нанесла массированный и пять групповых ударов, поражены:В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
украина
Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины
12:52 04.10.2025 (обновлено: 12:56 04.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. Российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил <...> нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.
—места подготовки к запуску беспилотников;
—пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 143 районах.
В пятницу министерство заявило, что за неделю армия нанесла массированный и пять групповых ударов, поражены:
—предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики;
—железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и техники ВСУ;
—военные аэродромы и склады боеприпасов;
—цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и дронов;
—пункты временной дислокации украинских военных и наемников.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
