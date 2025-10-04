Рейтинг@Mail.ru
Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251004/armiya-rossii-porazila-obekty-energetiki-vpk-ukrainy-1149959026.html
Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины
Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины
Российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T12:52
2025-10-04T12:56
новости
новости сво
армия и флот
украина
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
удары по украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1a/1133067951_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_814c95b967016cf15fe99d6c48d59b52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. Российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК, сообщило Минобороны.Другие пораженные цели:В пятницу министерство заявило, что за неделю армия нанесла массированный и пять групповых ударов, поражены:В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1a/1133067951_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da0203eb621dca16d1e9f22852fb00f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости сво, армия и флот, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, удары по украине
Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины

ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины

12:52 04.10.2025 (обновлено: 12:56 04.10.2025)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. Российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил <...> нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.
Другие пораженные цели:
  • места подготовки к запуску беспилотников;
  • пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 143 районах.
В пятницу министерство заявило, что за неделю армия нанесла массированный и пять групповых ударов, поражены:
  • предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики;
  • железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и техники ВСУ;
  • военные аэродромы и склады боеприпасов;
  • цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и дронов;
  • пункты временной дислокации украинских военных и наемников.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиНовости СВОАрмия и флотУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУдары по Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины
12:29В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест
12:10Движение пассажирских катеров и паромов в Севастополе снова перекрыто
11:48На Камчатке трое туристов сорвались с вулкана и получили тяжелые травмы
11:22Рейд в Севастополе снова открыли
10:41В каких странах больше говорят о мире и где о войне – анализ ИИ
10:19Рекордная магнитная буря завершилась
09:44Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за утро
09:37Более 200 человек стали жертвами ВСУ в Белгородской области в сентябре
09:27Крым и Абхазию объединила знаковая выставка Российской галереи искусств
09:15Крымский мост сейчас - очередь растет со стороны Керчи
08:53Бензин в Крыму есть на 69 АЗС - где можно заправиться
08:22Самые высокие задачи: в России отмечают День космических войск
07:37Рейд в Севастополе снова открыт
07:26117 дронов ВСУ сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
07:15В Севастополе закрыли рейд
07:02В Крыму снижаются запасы воды
00:01Дожди и ветер: какой будет погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 4 октября
22:47Ситуация с бензином в Крыму и крушение Ан-2: главное за день
Лента новостейМолния