У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. У мыса Херсонес успешно обезвредили 250-килограммовую советскую фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в МЧС Севастополя.По данным министерства, взрывоопасный объект находился в 100 метрах от берега на глубине около 12 метров. О находке в экстренные службы сообщили дайверы, которые заметили крупный металлический предмет на дне.Как рассказали сотрудники, авиабомбы такого типа предназначались для поражения производственных объектов, инфраструктуры, бронетехники и живой силы противника. Радиус гидроударной волны мог достигать 2000 метров.Накануне боеприпасы времен Великой Отечественной войны подорвали на полигоне в Ленинском районе Крыма. Работы по ликвидации снарядов в регионе проводятся систематически. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеВ Севастополе уничтожили десятки артснарядов и минометных минЭвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбу

