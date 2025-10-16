Рейтинг@Mail.ru
У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ - РИА Новости Крым, 16.10.2025
У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ
У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ - РИА Новости Крым, 16.10.2025
У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ
У мыса Херсонес успешно обезвредили 250-килограммовую советскую фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T15:15
2025-10-16T15:16
мчс севастополя
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. У мыса Херсонес успешно обезвредили 250-килограммовую советскую фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в МЧС Севастополя.По данным министерства, взрывоопасный объект находился в 100 метрах от берега на глубине около 12 метров. О находке в экстренные службы сообщили дайверы, которые заметили крупный металлический предмет на дне.Как рассказали сотрудники, авиабомбы такого типа предназначались для поражения производственных объектов, инфраструктуры, бронетехники и живой силы противника. Радиус гидроударной волны мог достигать 2000 метров.Накануне боеприпасы времен Великой Отечественной войны подорвали на полигоне в Ленинском районе Крыма. Работы по ликвидации снарядов в регионе проводятся систематически. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеВ Севастополе уничтожили десятки артснарядов и минометных минЭвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбу
мчс севастополя, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым
У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ

У берегов Севастополя успешно уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

15:15 16.10.2025 (обновлено: 15:16 16.10.2025)
 
© МЧС СевастополяУничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
Уничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. У мыса Херсонес успешно обезвредили 250-килограммовую советскую фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в МЧС Севастополя.
По данным министерства, взрывоопасный объект находился в 100 метрах от берега на глубине около 12 метров. О находке в экстренные службы сообщили дайверы, которые заметили крупный металлический предмет на дне.
"Специалисты чрезвычайного ведомства обследовали взрывоопасную находку. Установили, что перемещение небезопасно, учитывая тип и состояние взрывателя. Было принято решение уничтожить ее прямо в море, на месте обнаружения", – рассказали в МЧС.
Как рассказали сотрудники, авиабомбы такого типа предназначались для поражения производственных объектов, инфраструктуры, бронетехники и живой силы противника. Радиус гидроударной волны мог достигать 2000 метров.
© МЧС СевастополяУничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
Уничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
1 из 3
Уничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
© МЧС Севастополя
© МЧС СевастополяУничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
Уничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
2 из 3
Уничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
© МЧС Севастополя
© МЧС СевастополяУничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
Уничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
3 из 3
Уничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
© МЧС Севастополя
1 из 3
Уничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
© МЧС Севастополя
2 из 3
Уничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
© МЧС Севастополя
3 из 3
Уничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
© МЧС Севастополя
"Благодаря грамотным действиям водолазов и пиротехников Специализированного отряда МЧС России по Севастополю обезвредить и ликвидировать грозный артефакт прошлого удалось без ущерба для населения и инфраструктуры", – отметили в ведомстве.
Накануне боеприпасы времен Великой Отечественной войны подорвали на полигоне в Ленинском районе Крыма. Работы по ликвидации снарядов в регионе проводятся систематически. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
В Севастополе уничтожили десятки артснарядов и минометных мин
Эвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбу
Немецкая бомба застряла в ветвях дерева
14 сентября 2019, 12:12
В Крыму обнаружили бомбу на дереве - МЧС
 
МЧС СевастополяСевастопольНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКрым
 
