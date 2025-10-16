У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ
У берегов Севастополя успешно уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны
15:15 16.10.2025 (обновлено: 15:16 16.10.2025)
© МЧС СевастополяУничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. У мыса Херсонес успешно обезвредили 250-килограммовую советскую фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в МЧС Севастополя.
По данным министерства, взрывоопасный объект находился в 100 метрах от берега на глубине около 12 метров. О находке в экстренные службы сообщили дайверы, которые заметили крупный металлический предмет на дне.
"Специалисты чрезвычайного ведомства обследовали взрывоопасную находку. Установили, что перемещение небезопасно, учитывая тип и состояние взрывателя. Было принято решение уничтожить ее прямо в море, на месте обнаружения", – рассказали в МЧС.
Как рассказали сотрудники, авиабомбы такого типа предназначались для поражения производственных объектов, инфраструктуры, бронетехники и живой силы противника. Радиус гидроударной волны мог достигать 2000 метров.
"Благодаря грамотным действиям водолазов и пиротехников Специализированного отряда МЧС России по Севастополю обезвредить и ликвидировать грозный артефакт прошлого удалось без ущерба для населения и инфраструктуры", – отметили в ведомстве.
Накануне боеприпасы времен Великой Отечественной войны подорвали на полигоне в Ленинском районе Крыма. Работы по ликвидации снарядов в регионе проводятся систематически. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
