https://crimea.ria.ru/20250224/v-sevastopole-unichtozhili-desyatki-artsnaryadov-i-minometnykh-min-1144425961.html

В Севастополе уничтожили десятки артснарядов и минометных мин

В Севастополе уничтожили десятки артснарядов и минометных мин - РИА Новости Крым, 24.02.2025

В Севастополе уничтожили десятки артснарядов и минометных мин

В Севастополе за прошедшую неделю пиротехники МЧС обнаружили и уничтожили 80 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T10:26

2025-02-24T10:26

2025-02-24T10:26

мчс севастополя

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

безопасность

севастополь

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе за прошедшую неделю пиротехники МЧС обнаружили и уничтожили 80 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.В ведомстве также сообщили, что на прошедшей неделе подразделения Главного управления МЧС России по Севастополю совершили 133 боевых выезда. На территории региона за это время было ликвидировано 29 пожаров. От дыма и огня погиб один человек, трое были спасены.Кроме того, дважды сотрудники чрезвычайного ведомства реагировали на сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. В результате этих ДТП погибших и травмированных нет.22 февраля в Севастополе произошла трагедия – в результате отравления угарным газом погибли двое взрослых и 10-летний ребенок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Севастополе: двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом В крымском селе сгорел жилой дом – погиб человек800 человек эвакуированы из школы в Краснодаре из-за задымления

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс севастополя, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность, севастополь, новости севастополя