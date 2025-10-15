Рейтинг@Mail.ru
На востоке Крыма проведут подрывы военных боеприпасов - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251015/na-vostoke-kryma-povedut-podryvy-voennykh-boepripasov--1150185190.html
На востоке Крыма проведут подрывы военных боеприпасов
На востоке Крыма проведут подрывы военных боеприпасов - РИА Новости Крым, 15.10.2025
На востоке Крыма проведут подрывы военных боеприпасов
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны планируют подорвать на полигоне в Ленинском районе Крыма, в связи с чем на востоке полуострова может быть громко... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T11:00
2025-10-15T11:08
крым
новости крыма
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
ленинский район
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148532001_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f13bfcdd170327670a95d51755ed1903.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны планируют подорвать на полигоне в Ленинском районе Крыма, в связи с чем на востоке полуострова может быть громко. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.Накануне взрывоопасные предметы также взрывали на спецполигоне на востоке Крыма. Работы по ликвидации боеприпасов в регионе проводятся систематически. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеНАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с РоссиейНидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148532001_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ac2b69c81119faef5ef60befe1bf15b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, ленинский район, великая отечественная война
На востоке Крыма проведут подрывы военных боеприпасов

На востоке Крыма в среду планово подорвут боеприпасы времен Великой Отечественной войны

11:00 15.10.2025 (обновлено: 11:08 15.10.2025)
 
© МЧС СевастополяУничтожение взрывоопасных предметов
Уничтожение взрывоопасных предметов
© МЧС Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны планируют подорвать на полигоне в Ленинском районе Крыма, в связи с чем на востоке полуострова может быть громко. Об этом предупредили в районной администрации.

"15 октября во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения, на Багеровском полигоне, запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.
Накануне взрывоопасные предметы также взрывали на спецполигоне на востоке Крыма. Работы по ликвидации боеприпасов в регионе проводятся систематически. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
НАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с Россией
Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА
 
КрымНовости КрымаУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуЛенинский районВеликая Отечественная война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:03Когда в Крыму включат отопление
11:51Дело экс-замглавы Минобороны Попова ушло в суд
11:25В Крыму к зиме отремонтировали 170 км газоводов
11:08В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехать
11:00На востоке Крыма проведут подрывы военных боеприпасов
10:39НАТО не стоит сбивать российские самолеты - Рютте
10:22Работала на СБУ: жительница Донецка задержана по статье о госизмене
10:14В Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погиб
09:53Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздуха
09:50Новое землетрясение произошло на Камчатке – что известно
09:41После мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут
09:28Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии
09:02Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один день
08:44Импортозамещене IT-отрасли в России: когда перейдем на отечественные чипы
08:23Зону принудительной эвакуации в Харьковской области расширили
08:08Бензин в Крыму есть на 89 заправках - адреса
07:59На Солнце произошла сильная вспышка - когда ждать магнитную бурю
07:48В Крыму создают уникальный стиль вина
07:34В Севастополе открыли рейд
07:19Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния