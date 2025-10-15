https://crimea.ria.ru/20251015/na-vostoke-kryma-povedut-podryvy-voennykh-boepripasov--1150185190.html
На востоке Крыма проведут подрывы военных боеприпасов
На востоке Крыма проведут подрывы военных боеприпасов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны планируют подорвать на полигоне в Ленинском районе Крыма, в связи с чем на востоке полуострова может быть громко. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.Накануне взрывоопасные предметы также взрывали на спецполигоне на востоке Крыма. Работы по ликвидации боеприпасов в регионе проводятся систематически. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеНАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с РоссиейНидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА
15.10.2025