Откажется ли Индия от российской нефти: Нью-Дели ответил Трампу
Откажется ли Индия от российской нефти: Нью-Дели ответил Трампу
Откажется ли Индия от российской нефти: Нью-Дели ответил Трампу - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Откажется ли Индия от российской нефти: Нью-Дели ответил Трампу
Индия стремится расширить закупки нефти в США для диверсификации поставок и защиты интересов индийских потребителей. Об этом заявил официальный представитель... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T11:16
2025-10-16T11:16
индия
сша
нефть
россия
новости
экономика
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Индия стремится расширить закупки нефти в США для диверсификации поставок и защиты интересов индийских потребителей. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал, комментируя слова американского президента Дональда Трампа про закупки Индией нефти.Накануне Трамп заявил о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай."В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация (Трампа - ред.) проявляет интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", – сказал Джайсвал относительно закупок нефти в США.При этом дипломат подчеркнул, что Индия является крупным импортером нефти и газа, и приоритетом для Дели остается защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации.Ранее на заявление Трампа отреагировал пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. В ответ на призыв президента США к Пекину перестать покупать российскую нефть, он заявил, что сотрудничество Китая и России не вредит интересам третьих сторон, соответствует нормам международного права и должно уважаться.
индия
сша
россия
индия, сша, нефть, россия, новости, экономика, в мире
Откажется ли Индия от российской нефти: Нью-Дели ответил Трампу

Индия стремится расширить закупки нефти в США – МИД страны

11:16 16.10.2025
 
Танкер. Архивное фото
Танкер. Архивное фото
© Fotolia / hanohiki
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Индия стремится расширить закупки нефти в США для диверсификации поставок и защиты интересов индийских потребителей. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал, комментируя слова американского президента Дональда Трампа про закупки Индией нефти.
Накануне Трамп заявил о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай.
"В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация (Трампа - ред.) проявляет интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", – сказал Джайсвал относительно закупок нефти в США.
При этом дипломат подчеркнул, что Индия является крупным импортером нефти и газа, и приоритетом для Дели остается защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации.
"Наша политика в области импорта полностью основана на этой цели. Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок – две основные цели нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночной конъюнктурой", – цитирует Джайсвала РИА Новости.
Ранее на заявление Трампа отреагировал пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. В ответ на призыв президента США к Пекину перестать покупать российскую нефть, он заявил, что сотрудничество Китая и России не вредит интересам третьих сторон, соответствует нормам международного права и должно уважаться.
