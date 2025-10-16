https://crimea.ria.ru/20251016/otkazhetsya-li-indiya-ot-rossiyskoy-nefti-nyu-deli-otvetil-trampu-1150222410.html

Откажется ли Индия от российской нефти: Нью-Дели ответил Трампу

Откажется ли Индия от российской нефти: Нью-Дели ответил Трампу

Индия стремится расширить закупки нефти в США для диверсификации поставок и защиты интересов индийских потребителей. Об этом заявил официальный представитель...

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Индия стремится расширить закупки нефти в США для диверсификации поставок и защиты интересов индийских потребителей. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал, комментируя слова американского президента Дональда Трампа про закупки Индией нефти.Накануне Трамп заявил о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай."В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация (Трампа - ред.) проявляет интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", – сказал Джайсвал относительно закупок нефти в США.При этом дипломат подчеркнул, что Индия является крупным импортером нефти и газа, и приоритетом для Дели остается защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации.Ранее на заявление Трампа отреагировал пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. В ответ на призыв президента США к Пекину перестать покупать российскую нефть, он заявил, что сотрудничество Китая и России не вредит интересам третьих сторон, соответствует нормам международного права и должно уважаться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп ввел против Индии пошлины в 25% за импорт российской нефтиЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"Путин рассказал о развитии отношений России и Индии

