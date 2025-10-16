Откажется ли Индия от российской нефти: Нью-Дели ответил Трампу
Индия стремится расширить закупки нефти в США – МИД страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Индия стремится расширить закупки нефти в США для диверсификации поставок и защиты интересов индийских потребителей. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал, комментируя слова американского президента Дональда Трампа про закупки Индией нефти.
Накануне Трамп заявил о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай.
"В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация (Трампа - ред.) проявляет интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", – сказал Джайсвал относительно закупок нефти в США.
При этом дипломат подчеркнул, что Индия является крупным импортером нефти и газа, и приоритетом для Дели остается защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации.
"Наша политика в области импорта полностью основана на этой цели. Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок – две основные цели нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночной конъюнктурой", – цитирует Джайсвала РИА Новости.
Ранее на заявление Трампа отреагировал пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. В ответ на призыв президента США к Пекину перестать покупать российскую нефть, он заявил, что сотрудничество Китая и России не вредит интересам третьих сторон, соответствует нормам международного права и должно уважаться.
