Пекин ответил Трампу на призыв отказаться от нефти из России - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Пекин ответил Трампу на призыв отказаться от нефти из России
Пекин ответил Трампу на призыв отказаться от нефти из России - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Пекин ответил Трампу на призыв отказаться от нефти из России
Сотрудничество Китая и России не вредит интересам третьих сторон, соответствует нормам международного права и должно уважаться. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T08:32
2025-10-16T08:19
китай
россия
сша
дональд трамп
российская нефть
нефть
экономика
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Сотрудничество Китая и России не вредит интересам третьих сторон, соответствует нормам международного права и должно уважаться. Такое заявление сделал пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на призыв президента США Дональда Трампа к Пекину перестать покупать российскую нефть.Накануне Трамп заявил о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. При этом он признал, что у Вашингтона идет торговая война с Пекином.Лю Пэнъюй подчеркнул, что российско-китайское сотрудничество "в рамках международных законов разумно и легитимно, не вредит интересам третьих сторон и должно уважаться и охраняться".В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли. В Министерстве коммерции КНР в ответ назвали такое заявление США типичным примером "двойных стандартов" и подчеркнули, что Китай всегда решительно защищает свою национальную безопасность и общую международную.
китай
россия
сша
Пекин ответил Трампу на призыв отказаться от нефти из России

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Сотрудничество Китая и России не вредит интересам третьих сторон, соответствует нормам международного права и должно уважаться. Такое заявление сделал пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на призыв президента США Дональда Трампа к Пекину перестать покупать российскую нефть.
Накануне Трамп заявил о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. При этом он признал, что у Вашингтона идет торговая война с Пекином.
"Китай твердо отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления", — цитирует пресс-секретаря дипмиссии РИА Новости.
Лю Пэнъюй подчеркнул, что российско-китайское сотрудничество "в рамках международных законов разумно и легитимно, не вредит интересам третьих сторон и должно уважаться и охраняться".
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли. В Министерстве коммерции КНР в ответ назвали такое заявление США типичным примером "двойных стандартов" и подчеркнули, что Китай всегда решительно защищает свою национальную безопасность и общую международную.
Лента новостейМолния