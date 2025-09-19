Рейтинг@Mail.ru
ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью" - РИА Новости Крым, 19.09.2025
ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"
ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью" - РИА Новости Крым, 19.09.2025
ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"
В 19 пакете санкций Европейский союз вводит полный запрет на сделки с российскими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В 19 пакете санкций Европейский союз вводит полный запрет на сделки с российскими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.По словам главы ЕК, в планах также ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть.При этом Еврокомиссия не включила вторичные санкции против Индии и Китая в свое предложение.Более того, она заявила, что будет установлен потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 долларов.Евросоюз исключил из повестки своего ближайшего заседания 17 сентября обсуждение 19-го по счету пакета санкций против России.В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении санкций против 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Внесенным список судам запретят входить в порты ЕС, а европейскому бизнесу запретят любые транзакции с этими танкерами.По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, это никак не повлияет на экспорт российской нефти, поскольку перевозящие российскую нефть танкеры уже более двух лет не заходят в европейские порты, не ремонтируются там, не отгружают сырье и не страхуются европейскими компаниями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главные заявления во время встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕСПосле разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на РоссиюКак новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефти
европейский союз (ес), санкции, санкции против россии, в мире, нефть, новости, урсула фон дер ляйен, российская нефть, роснефть
15:39 19.09.2025 (обновлено: 16:10 19.09.2025)
 
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В 19 пакете санкций Европейский союз вводит полный запрет на сделки с российскими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Все транзакции с крупными энергетическими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть" теперь будут полностью запрещены", - сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте ЕК.
По словам главы ЕК, в планах также ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть.

"Мы теперь нацелены на тех, кто… покупает (российскую - ред.) нефть с нарушением санкций. Мы нацелены на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах", - сказала она.

При этом Еврокомиссия не включила вторичные санкции против Индии и Китая в свое предложение.
Более того, она заявила, что будет установлен потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 долларов.
Евросоюз исключил из повестки своего ближайшего заседания 17 сентября обсуждение 19-го по счету пакета санкций против России.
В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении санкций против 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Внесенным список судам запретят входить в порты ЕС, а европейскому бизнесу запретят любые транзакции с этими танкерами.
По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, это никак не повлияет на экспорт российской нефти, поскольку перевозящие российскую нефть танкеры уже более двух лет не заходят в европейские порты, не ремонтируются там, не отгружают сырье и не страхуются европейскими компаниями.
