ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"
15:39 19.09.2025 (обновлено: 16:10 19.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В 19 пакете санкций Европейский союз вводит полный запрет на сделки с российскими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Все транзакции с крупными энергетическими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть" теперь будут полностью запрещены", - сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте ЕК.
По словам главы ЕК, в планах также ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть.
"Мы теперь нацелены на тех, кто… покупает (российскую - ред.) нефть с нарушением санкций. Мы нацелены на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах", - сказала она.
При этом Еврокомиссия не включила вторичные санкции против Индии и Китая в свое предложение.
Более того, она заявила, что будет установлен потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 долларов.
Евросоюз исключил
из повестки своего ближайшего заседания 17 сентября обсуждение 19-го по счету пакета санкций против России.
В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении санкций против 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Внесенным список судам запретят входить в порты ЕС, а европейскому бизнесу запретят любые транзакции с этими танкерами.
По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, это никак не повлияет
на экспорт российской нефти, поскольку перевозящие российскую нефть танкеры уже более двух лет не заходят в европейские порты, не ремонтируются там, не отгружают сырье и не страхуются европейскими компаниями.
