ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"

ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью" - РИА Новости Крым, 19.09.2025

ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"

В 19 пакете санкций Европейский союз вводит полный запрет на сделки с российскими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 19.09.2025

2025-09-19T15:39

2025-09-19T15:39

2025-09-19T16:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В 19 пакете санкций Европейский союз вводит полный запрет на сделки с российскими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.По словам главы ЕК, в планах также ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть.При этом Еврокомиссия не включила вторичные санкции против Индии и Китая в свое предложение.Более того, она заявила, что будет установлен потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 долларов.Евросоюз исключил из повестки своего ближайшего заседания 17 сентября обсуждение 19-го по счету пакета санкций против России.В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении санкций против 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Внесенным список судам запретят входить в порты ЕС, а европейскому бизнесу запретят любые транзакции с этими танкерами.По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, это никак не повлияет на экспорт российской нефти, поскольку перевозящие российскую нефть танкеры уже более двух лет не заходят в европейские порты, не ремонтируются там, не отгружают сырье и не страхуются европейскими компаниями.

2025

Новости

