Крымский мост – обстановка на утро среды

Крымский мост – обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 15.10.2025

Крымский мост – обстановка на утро среды

Крымский мост работает в штатном режиме. Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T07:16

2025-10-15T07:16

2025-10-15T07:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме. Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте утром в среду.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостВ Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельеры"Осеннее танго": когда в Никитском саду открывают бал хризантем

