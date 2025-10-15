Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост – обстановка на утро среды
Крымский мост – обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Крымский мост – обстановка на утро среды
Крымский мост работает в штатном режиме. Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме. Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте утром в среду.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
керчь
тамань
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост – обстановка на утро среды

На Крымском мосту утром в среду с двух сторон проезд свободен

07:16 15.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме. Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте утром в среду.
"По состоянию на 7 утра, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости Крыма
 
