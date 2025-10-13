Рейтинг@Mail.ru
"Осеннее танго": когда в Никитском саду открывают бал хризантем - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251013/osennee-tango-kogda-v-nikitskom-sadu-otkryvayut-bal-khrizantem-1150158945.html
"Осеннее танго": когда в Никитском саду открывают бал хризантем
"Осеннее танго": когда в Никитском саду открывают бал хризантем - РИА Новости Крым, 13.10.2025
"Осеннее танго": когда в Никитском саду открывают бал хризантем
Почти 40 тысяч цветов представят в Никитском ботаническом саду на балу хризантем-2025, который откроется 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T17:41
2025-10-13T17:43
крым
бал хризантем в никитском ботсаду
никитский ботанический сад
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
общество
цветы
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0a/1132717590_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86c7cbfbda46e1d5329135f30bf01a2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Почти 40 тысяч цветов представят в Никитском ботаническом саду на балу хризантем-2025, который откроется 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.Выставка этого года называется "Осеннее танго". Он отметил также, что среди новинок этого парада есть и семь мелкоцветковых хризантем зарубежной селекции.Растения высадили по классической схеме – разделили на 10 секторов, отходящих от центральной круговой площадки. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть все 18 королев лучших крупноцветковых сортов, которые выбирались гостями с 2007 года, и 12 принцесс.72-я выставка хризантем Никитского сада продлится до конца ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250827/barkhatnyy-sezon-v-krymu-pyat-glavnykh-plyusov-osennego-otdykha-1149015243.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0a/1132717590_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_30e004ce34d6b752c83368279ad2a8ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, бал хризантем в никитском ботсаду, никитский ботанический сад, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, цветы, новости крыма
"Осеннее танго": когда в Никитском саду открывают бал хризантем

В Крыму 23 октября откроют бал хризантем "Осеннее танго" в Никитском ботаническом саду

17:41 13.10.2025 (обновлено: 17:43 13.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Почти 40 тысяч цветов представят в Никитском ботаническом саду на балу хризантем-2025, который откроется 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.
Выставка этого года называется "Осеннее танго".

"И на этом празднике станцуют почти сорок тысяч цветов 470 сортов и гибридных форм. Особое внимание наши ученые рекомендуют обратить на новинки этого года – 14 крупноцветковых гибридных форм селекции Никитского ботанического сада: "Ассоль", "Гостья из Будущего", "Жемчужные бусы", "Зарница", "Зимний сад", "Кленовые листья", "Розовый шелк", "Фламинго" и другие", - сообщил директор Никитского сада, академик РАН Юрий Плугатарь.

Он отметил также, что среди новинок этого парада есть и семь мелкоцветковых хризантем зарубежной селекции.
Растения высадили по классической схеме – разделили на 10 секторов, отходящих от центральной круговой площадки.
"Организован селекционный участок, где впервые расцветут 3,5 тысячи сеянцев крупноцветковой хризантемы и около одной тысячи – мелкоцветковой. Наиболее интересные будут отмечены номерами, и посетители выставки смогут предлагать для них свои названия", - отметили в ботсаде.
Кроме того, посетители выставки смогут увидеть все 18 королев лучших крупноцветковых сортов, которые выбирались гостями с 2007 года, и 12 принцесс.
72-я выставка хризантем Никитского сада продлится до конца ноября.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вид с мыса Плака в поселке Утес. - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
27 августа, 18:17
Бархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыха
 
КрымБал хризантем в Никитском ботсадуНикитский ботанический садТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмОбществоЦветыНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01В Севастополе школьница угнала у родителей питбайк
18:49Рейд в Севастополе открыли
18:37На Солнце произошло 15 взрывов за сутки – чего ждать дальше
18:28В Севастополе отменили воздушную тревогу
18:16Воздушная тревога объявлена в Севастополе
18:16Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день
18:11В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из Феодосии
17:55Фейки в чатах – власти Крыма предупредили о большой инфоатаке
17:41"Осеннее танго": когда в Никитском саду открывают бал хризантем
17:15Сотрудникам российских банков предрекли масштабные сокращения из-за ИИ
17:03Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь
16:35В Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину
16:19"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение Уиткоффу
15:45Часть Феодосии осталась без света
15:35Восемь южнобережных сел в Крыму останутся без газа на несколько дней
15:14На Кубани наладили поставки топлива на крупные сетевые АЗС
15:04Над Крымом отработала ПВО
15:01ВТБ: рынок сбережений физлиц в РФ за 9 месяцев вырос на 7%
15:00100 лет Маргарет Тэтчер
14:52Поезда в Крым вернулись в график
Лента новостейМолния