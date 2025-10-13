https://crimea.ria.ru/20251013/osennee-tango-kogda-v-nikitskom-sadu-otkryvayut-bal-khrizantem-1150158945.html

"Осеннее танго": когда в Никитском саду открывают бал хризантем

"Осеннее танго": когда в Никитском саду открывают бал хризантем - РИА Новости Крым, 13.10.2025

"Осеннее танго": когда в Никитском саду открывают бал хризантем

Почти 40 тысяч цветов представят в Никитском ботаническом саду на балу хризантем-2025, который откроется 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада. РИА Новости Крым, 13.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Почти 40 тысяч цветов представят в Никитском ботаническом саду на балу хризантем-2025, который откроется 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.Выставка этого года называется "Осеннее танго". Он отметил также, что среди новинок этого парада есть и семь мелкоцветковых хризантем зарубежной селекции.Растения высадили по классической схеме – разделили на 10 секторов, отходящих от центральной круговой площадки. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть все 18 королев лучших крупноцветковых сортов, которые выбирались гостями с 2007 года, и 12 принцесс.72-я выставка хризантем Никитского сада продлится до конца ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

