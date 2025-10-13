https://crimea.ria.ru/20251013/osennee-tango-kogda-v-nikitskom-sadu-otkryvayut-bal-khrizantem-1150158945.html
"Осеннее танго": когда в Никитском саду открывают бал хризантем
Почти 40 тысяч цветов представят в Никитском ботаническом саду на балу хризантем-2025, который откроется 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T17:41
2025-10-13T17:41
2025-10-13T17:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Почти 40 тысяч цветов представят в Никитском ботаническом саду на балу хризантем-2025, который откроется 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.Выставка этого года называется "Осеннее танго". Он отметил также, что среди новинок этого парада есть и семь мелкоцветковых хризантем зарубежной селекции.Растения высадили по классической схеме – разделили на 10 секторов, отходящих от центральной круговой площадки. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть все 18 королев лучших крупноцветковых сортов, которые выбирались гостями с 2007 года, и 12 принцесс.72-я выставка хризантем Никитского сада продлится до конца ноября.
крым
17:41 13.10.2025 (обновлено: 17:43 13.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Почти 40 тысяч цветов представят в Никитском ботаническом саду на балу хризантем-2025, который откроется 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.
Выставка этого года называется "Осеннее танго".
"И на этом празднике станцуют почти сорок тысяч цветов 470 сортов и гибридных форм. Особое внимание наши ученые рекомендуют обратить на новинки этого года – 14 крупноцветковых гибридных форм селекции Никитского ботанического сада: "Ассоль", "Гостья из Будущего", "Жемчужные бусы", "Зарница", "Зимний сад", "Кленовые листья", "Розовый шелк", "Фламинго" и другие", - сообщил директор Никитского сада, академик РАН Юрий Плугатарь.
Он отметил также, что среди новинок этого парада есть и семь мелкоцветковых хризантем зарубежной селекции.
Растения высадили по классической схеме – разделили на 10 секторов, отходящих от центральной круговой площадки.
"Организован селекционный участок, где впервые расцветут 3,5 тысячи сеянцев крупноцветковой хризантемы и около одной тысячи – мелкоцветковой. Наиболее интересные будут отмечены номерами, и посетители выставки смогут предлагать для них свои названия", - отметили в ботсаде.
Кроме того, посетители выставки смогут увидеть все 18 королев лучших крупноцветковых сортов, которые выбирались гостями с 2007 года, и 12 принцесс.
72-я выставка хризантем Никитского сада продлится до конца ноября.
72-я выставка хризантем Никитского сада продлится до конца ноября.