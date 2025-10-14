https://crimea.ria.ru/20251014/v-sevastopole-agrarii-poluchili-850-mln-rubley-podderzhki-za-god-1150176739.html
В Севастополе аграрии получили 850 млн рублей поддержки за год
В Севастополе аграрии получили 850 млн рублей поддержки за год - РИА Новости Крым, 14.10.2025
В Севастополе аграрии получили 850 млн рублей поддержки за год
Севастопольские аграрии получили в прошлом году почти 850 миллионов рублей господдержки, средства были распределены между 49 хозяйствами региона, сообщает... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T15:55
2025-10-14T15:55
2025-10-14T16:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии получили в прошлом году почти 850 миллионов рублей господдержки, средства были распределены между 49 хозяйствами региона, сообщает пресс-служба правительства города.Господдержка в полном объеме доведена до 49 субъектов хозяйствования. Объем производства продукции сельского хозяйства региона превысил 3 953,9 млн рублей, говорится в сообщении.Особое внимание уделялось поддержке начинающих фермеров, развитию сельской инфраструктуры и повышению компетенций сельхозпроизводителей, уточнили в пресс-службе.Кроме того, впервые в 2024 году профильный департамент довел субсидию в рамках мероприятия "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий". На эти средства Качинский муниципальный округ успешно реализовал два проекта по созданию современных и комфортных зон отдыха в селах Орловка и Полюшко. Общая сумма субсидии превысила миллион рублей, сказано в тексте.Также в прошлом году три фермерских хозяйства получили грант "Агростартап" на общую сумму 11,8 млн рублей. Это бизнес-проекты по выращиванию в закрытом грунте томатов, перца и чеснока, а также пекинской капусты в открытом грунте, производство и переработку молока, добавили в пресс-службе.Ранее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Российской федерации Владимиром Путиным заявил, что в этом году агропромышленная отрасль России получит 565 млн рублей на развитие.В этом году на поддержку крымского агропромышленного комплекса будет выделено свыше трех миллиардов рублей. Деньги направят из федерального и республиканского бюджетов, сообщал глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
В Севастополе аграрии получили 850 млн рублей поддержки за год
В Севастополе 49 фермерских хозяйств получили 850 миллионов рублей на развитие за год
15:55 14.10.2025 (обновлено: 16:01 14.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии получили в прошлом году почти 850 миллионов рублей господдержки, средства были распределены между 49 хозяйствами региона, сообщает пресс-служба правительства города.
"Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей в 2024 году составила почти 850 млн рублей, что на 19% больше по сравнению с 2023 годом", - приводит пресс-служба слова директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталии Скорюковой.
Господдержка в полном объеме доведена до 49 субъектов хозяйствования. Объем производства продукции сельского хозяйства региона превысил 3 953,9 млн рублей, говорится в сообщении.
Особое внимание уделялось поддержке начинающих фермеров, развитию сельской инфраструктуры и повышению компетенций сельхозпроизводителей, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, впервые в 2024 году профильный департамент довел субсидию в рамках мероприятия "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий". На эти средства Качинский муниципальный округ успешно реализовал два проекта по созданию современных и комфортных зон отдыха в селах Орловка и Полюшко. Общая сумма субсидии превысила миллион рублей, сказано в тексте.
Также в прошлом году три фермерских хозяйства получили грант "Агростартап" на общую сумму 11,8 млн рублей. Это бизнес-проекты по выращиванию в закрытом грунте томатов, перца и чеснока, а также пекинской капусты в открытом грунте, производство и переработку молока, добавили в пресс-службе.
Ранее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Российской федерации Владимиром Путиным заявил, что в этом году агропромышленная отрасль
России получит 565 млн рублей на развитие.
В этом году на поддержку крымского агропромышленного комплекса
будет выделено свыше трех миллиардов рублей. Деньги направят из федерального и республиканского бюджетов, сообщал глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
