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Молодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Молодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублей
Молодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Молодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублей
В Севастополе молодым специалистом сельскохозяйственной отрасли будут выплачивать до 250 тысяч рублей в качестве единовременной поддержки. Главное условие –... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T19:28
2025-07-21T19:28
севастополь
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господдержка
новости севастополя
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пособия и выплаты
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе молодым специалистом сельскохозяйственной отрасли будут выплачивать до 250 тысяч рублей в качестве единовременной поддержки. Главное условие – устроиться на работу по профессии после окончания профильного учебного заведения в течение трех лет. Об этом на заседании правительства города заявила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.Выплата направлена на повышение престижа профессии сельхозпроизводства и поддержку молодых специалистов. Источник финансирования – бюджет Севастополя."Размер единовременной выплаты для специалиста с высшим образованием 250 тысяч рублей. Специалистам со средне-профессиональным образованием – 200 тысяч рублей", – уточнила Скорюкова.Она добавила, что выплаты получат молодые специалисты в возрасте до 35 лет с профильным образованием и трудоустроившиеся на предприятия агропромышленного комплекса в Севастополе в течение трех лет.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике молодые специалисты аграрных профессий также получают единовременные выплаты 250 тысяч рублей и гарантированную работу на три года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Крыма намолотили миллион тонн зернаБолее 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерномВ Крыму собрали сотни тонн дынь и арбузов
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РИА Новости Крым
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севастополь, бюджет севастополя, господдержка, новости севастополя, правительство севастополя, пособия и выплаты, сельское хозяйство, общество
Молодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублей

В Севастополе молодым специалистам сельхозотрасли выплатят до 250 тысяч рублей

19:28 21.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе молодым специалистом сельскохозяйственной отрасли будут выплачивать до 250 тысяч рублей в качестве единовременной поддержки. Главное условие – устроиться на работу по профессии после окончания профильного учебного заведения в течение трех лет. Об этом на заседании правительства города заявила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

"Молодым специалистам, трудоустроившимся в организации агропромышленного комплекса после окончания образовательных организаций, предусмотрена единовременная выплата", – рассказала директор департамента.

Выплата направлена на повышение престижа профессии сельхозпроизводства и поддержку молодых специалистов. Источник финансирования – бюджет Севастополя.
"Размер единовременной выплаты для специалиста с высшим образованием 250 тысяч рублей. Специалистам со средне-профессиональным образованием – 200 тысяч рублей", – уточнила Скорюкова.
Она добавила, что выплаты получат молодые специалисты в возрасте до 35 лет с профильным образованием и трудоустроившиеся на предприятия агропромышленного комплекса в Севастополе в течение трех лет.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике молодые специалисты аграрных профессий также получают единовременные выплаты 250 тысяч рублей и гарантированную работу на три года.
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