https://crimea.ria.ru/20250721/molodye-spetsialisty-selkhozotrasli-sevastopolya-poluchat-250-tysyach-rubley-1148113542.html
Молодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублей
Молодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Молодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублей
В Севастополе молодым специалистом сельскохозяйственной отрасли будут выплачивать до 250 тысяч рублей в качестве единовременной поддержки. Главное условие –... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T19:28
2025-07-21T19:28
2025-07-21T19:28
севастополь
бюджет севастополя
господдержка
новости севастополя
правительство севастополя
пособия и выплаты
сельское хозяйство
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе молодым специалистом сельскохозяйственной отрасли будут выплачивать до 250 тысяч рублей в качестве единовременной поддержки. Главное условие – устроиться на работу по профессии после окончания профильного учебного заведения в течение трех лет. Об этом на заседании правительства города заявила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.Выплата направлена на повышение престижа профессии сельхозпроизводства и поддержку молодых специалистов. Источник финансирования – бюджет Севастополя."Размер единовременной выплаты для специалиста с высшим образованием 250 тысяч рублей. Специалистам со средне-профессиональным образованием – 200 тысяч рублей", – уточнила Скорюкова.Она добавила, что выплаты получат молодые специалисты в возрасте до 35 лет с профильным образованием и трудоустроившиеся на предприятия агропромышленного комплекса в Севастополе в течение трех лет.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике молодые специалисты аграрных профессий также получают единовременные выплаты 250 тысяч рублей и гарантированную работу на три года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Крыма намолотили миллион тонн зернаБолее 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерномВ Крыму собрали сотни тонн дынь и арбузов
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9b99d5efcfa0224f3ce66e12b5c5b844.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, бюджет севастополя, господдержка, новости севастополя, правительство севастополя, пособия и выплаты, сельское хозяйство, общество
Молодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублей
В Севастополе молодым специалистам сельхозотрасли выплатят до 250 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе молодым специалистом сельскохозяйственной отрасли будут выплачивать до 250 тысяч рублей в качестве единовременной поддержки. Главное условие – устроиться на работу по профессии после окончания профильного учебного заведения в течение трех лет. Об этом на заседании правительства города заявила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.
"Молодым специалистам, трудоустроившимся в организации агропромышленного комплекса после окончания образовательных организаций, предусмотрена единовременная выплата", – рассказала директор департамента.
Выплата направлена на повышение престижа профессии сельхозпроизводства и поддержку молодых специалистов. Источник финансирования – бюджет Севастополя.
"Размер единовременной выплаты для специалиста с высшим образованием 250 тысяч рублей. Специалистам со средне-профессиональным образованием – 200 тысяч рублей", – уточнила Скорюкова.
Она добавила, что выплаты получат молодые специалисты в возрасте до 35 лет с профильным образованием и трудоустроившиеся на предприятия агропромышленного комплекса в Севастополе в течение трех лет.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике молодые специалисты аграрных профессий также получают единовременные выплаты
250 тысяч рублей и гарантированную работу на три года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: