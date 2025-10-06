https://crimea.ria.ru/20251006/agropromyshlennyy-kompleks-rossii-poluchit-565-mlrd-rubley-1149993405.html

Агропромышленный комплекс России получит 565 млрд рублей

2025-10-06T14:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В текущем году агропромышленная отрасль России получит в 2025 году 565 млн рублей на развитие. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в понедельник на встрече с президентом Российской федерации Владимиром Путиным."Всего в этом году на развитие агропромышленного комплекса предусмотрено 565 млрд рублей – это очень значительные деньги, которые помогают в развитии нашей отрасли", – сказа Патрушев.Кроме того, по его словам, для привлечения работников в агропромышленный комплекс шестой год реализуется программа по развитию сельских территорий, на которую с 2020 года выделено около 400 млрд рублей, из них 116 млрд – в 2025 году. Для привлечения в отрасль молодых кадров стартовала комплексная модернизация инфраструктуры высших аграрных учебных заведений, создаются агроклассы и агроколледжи.Также Патрушев информировал главу государства о ходе реализации нацпроекта "Экологическое благополучие", в частности о мерах по охране водных объектов, сохранению и восстановлению леса.Во всех сельских школах Севастополя в течение года создадут теплицы и откроют так называемые агроклассы, воспитанники которых смогут уже следующим летом работать на сельхозпредприятиях города. Соответствующее поручение ранее дал губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму озимыми зерновыми засеют более 520 тысяч гектаровМолодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублейВ Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержкиКак растут грибы: семья из Крыма обеспечивает рынки полуострова вешенками

