Рейтинг@Mail.ru
Агропромышленный комплекс России получит 565 млрд рублей - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251006/agropromyshlennyy-kompleks-rossii-poluchit-565-mlrd-rubley-1149993405.html
Агропромышленный комплекс России получит 565 млрд рублей
Агропромышленный комплекс России получит 565 млрд рублей - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Агропромышленный комплекс России получит 565 млрд рублей
В текущем году агропромышленная отрасль России получит в 2025 году 565 млн рублей на развитие. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T14:49
2025-10-06T14:49
дмитрий патрушев
агропромышленный комплекс (апк)
сельское хозяйство
россия
владимир путин (политик)
новости
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/13/59/135908_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f05933a2e20fabdf4302b20c659bc907.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В текущем году агропромышленная отрасль России получит в 2025 году 565 млн рублей на развитие. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в понедельник на встрече с президентом Российской федерации Владимиром Путиным."Всего в этом году на развитие агропромышленного комплекса предусмотрено 565 млрд рублей – это очень значительные деньги, которые помогают в развитии нашей отрасли", – сказа Патрушев.Кроме того, по его словам, для привлечения работников в агропромышленный комплекс шестой год реализуется программа по развитию сельских территорий, на которую с 2020 года выделено около 400 млрд рублей, из них 116 млрд – в 2025 году. Для привлечения в отрасль молодых кадров стартовала комплексная модернизация инфраструктуры высших аграрных учебных заведений, создаются агроклассы и агроколледжи.Также Патрушев информировал главу государства о ходе реализации нацпроекта "Экологическое благополучие", в частности о мерах по охране водных объектов, сохранению и восстановлению леса.Во всех сельских школах Севастополя в течение года создадут теплицы и откроют так называемые агроклассы, воспитанники которых смогут уже следующим летом работать на сельхозпредприятиях города. Соответствующее поручение ранее дал губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму озимыми зерновыми засеют более 520 тысяч гектаровМолодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублейВ Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержкиКак растут грибы: семья из Крыма обеспечивает рынки полуострова вешенками
https://crimea.ria.ru/20250915/krym-mozhet-proizvodit-v-pyat-raz-bolshe-moloka-i-myasa-1149286113.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/13/59/135908_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_072fda7d40bb8e65b4e4ea2d295710f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий патрушев, агропромышленный комплекс (апк), сельское хозяйство, россия, владимир путин (политик), новости, экономика
Агропромышленный комплекс России получит 565 млрд рублей

Агропромышленный комплекс России получит 565 млрд рублей на развитие – Патрушев

14:49 06.10.2025
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУборка урожая яблок в Симферополе
Уборка урожая яблок в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В текущем году агропромышленная отрасль России получит в 2025 году 565 млн рублей на развитие. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в понедельник на встрече с президентом Российской федерации Владимиром Путиным.
"Всего в этом году на развитие агропромышленного комплекса предусмотрено 565 млрд рублей – это очень значительные деньги, которые помогают в развитии нашей отрасли", – сказа Патрушев.
Кроме того, по его словам, для привлечения работников в агропромышленный комплекс шестой год реализуется программа по развитию сельских территорий, на которую с 2020 года выделено около 400 млрд рублей, из них 116 млрд – в 2025 году. Для привлечения в отрасль молодых кадров стартовала комплексная модернизация инфраструктуры высших аграрных учебных заведений, создаются агроклассы и агроколледжи.
"Для подготовки специалистов в том числе создаются агро-технологические классы. Их к 2030 году должно быть не мене 18 тысяч. Там ребята смогу получить первую аграрную специальность. Помимо этого, с 2026 года начнется реализация программы "Агропрофессионалитет" для развития отраслевых колледжей", – проинформировал вице-премьер.
Также Патрушев информировал главу государства о ходе реализации нацпроекта "Экологическое благополучие", в частности о мерах по охране водных объектов, сохранению и восстановлению леса.
Во всех сельских школах Севастополя в течение года создадут теплицы и откроют так называемые агроклассы, воспитанники которых смогут уже следующим летом работать на сельхозпредприятиях города. Соответствующее поручение ранее дал губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму озимыми зерновыми засеют более 520 тысяч гектаров
Молодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублей
В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки
Как растут грибы: семья из Крыма обеспечивает рынки полуострова вешенками
Корова - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
15 сентября, 06:38Радио "Спутник в Крыму"
Крым может производить в пять раз больше молока и мяса
 
Дмитрий ПатрушевАгропромышленный комплекс (АПК)Сельское хозяйствоРоссияВладимир Путин (политик)НовостиЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:27ВСУ нанесли еще один ракетный удар по Белгороду
15:08ВТБ узнал, как молодежь выбирает банковские карты
14:49Агропромышленный комплекс России получит 565 млрд рублей
14:36Ракеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тыла
14:20Ограничения на заправках Кубани – информация оперштаба региона
14:07Повышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогноз
13:47Неработающих трудоспособных граждан в России могут обязать платить за ОМС
13:29В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на "Тавриде.АРТ"
13:13Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине
13:03Лондон готовит атаку на порт в Европе для обвинения России и Китая – СВР
12:49Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику
12:14Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на Украине
12:12ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
11:39Россия ответит на удары Украины по АЭС
11:24В Сочи судам запретят выходить в море при угрозе атаки
11:13Премьер Франции Лекорню подал в отставку
11:03Севастополь объединил молодых ученых со всей России и зарубежья
10:32Новости Феодосии: как ходит общественный транспорт
10:29В Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека
10:12Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо
Лента новостейМолния