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Во всех сельских школах Севастополя создадут агроклассы

Во всех сельских школах Севастополя создадут агроклассы - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Во всех сельских школах Севастополя создадут агроклассы

Во всех сельских школах Севастополя в течение года создадут теплицы и откроют так называемые агроклассы, воспитанники которых смогут уже следующим летом... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T21:14

2025-08-04T21:14

2025-08-04T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Во всех сельских школах Севастополя в течение года создадут теплицы и откроют так называемые агроклассы, воспитанники которых смогут уже следующим летом работать на сельхозпредприятиях города. Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства.В некоторых школах Севастополя уже работают так называемые агроклассы. В созданных при образовательных учреждениях теплицах и небольших лабораториях ребята имеют возможность постигать азы сельскохозяйственной науки. По мнению губернатора, такая учебная база должна быть в каждой сельской школе региона.В каждой школе при этом может быть сделан упор на какое-то одно направление – виноградарство, выращивание ягод и так далее, при этом должна быть проработана с экспертами от отрасли общая программа для агроклассов, считает Развожаев."Сделаете программу отдельную с нашими коллегами, кто занимается разными направлениями", – сказал он.Воспитанники таких агроклассов, по мнению Развожаева, получив некоторый опыт в школьных агролабораториях, смогут летом устраиваться в губернаторские школьные трудовые отряды и помогать на сельхозпредприятиях, которые пользуются господдержкой.По итогам аппаратного совещания губернатор уточнил, что на сегодняшний день два агротехнических класса работают в школе № 59 в селе Терновка, где выращивают овощи, фрукты и виноград. Также в селе Хмельницком в школе № 36 и в селе Фронтовом в школе № 55 ученики 7 – 9 классов проходят углубленное обучение по программам дополнительного образования, а ученики старших классов школы № 23 имеют возможность посещать курс "Менеджмент в виноградарстве".С нового учебного года, по словам Развожаева, появятся еще два агрокласса – один в школе № 17 в Сахарной Головке, второй в балаклавской школе № 30.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублейУборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в КрымуКрымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, сельское хозяйство, михаил развожаев, мнения