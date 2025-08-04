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Во всех сельских школах Севастополя создадут агроклассы - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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Во всех сельских школах Севастополя создадут агроклассы
Во всех сельских школах Севастополя создадут агроклассы - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Во всех сельских школах Севастополя создадут агроклассы
Во всех сельских школах Севастополя в течение года создадут теплицы и откроют так называемые агроклассы, воспитанники которых смогут уже следующим летом... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T21:14
2025-08-04T20:06
севастополь
новости севастополя
сельское хозяйство
михаил развожаев
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Во всех сельских школах Севастополя в течение года создадут теплицы и откроют так называемые агроклассы, воспитанники которых смогут уже следующим летом работать на сельхозпредприятиях города. Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства.В некоторых школах Севастополя уже работают так называемые агроклассы. В созданных при образовательных учреждениях теплицах и небольших лабораториях ребята имеют возможность постигать азы сельскохозяйственной науки. По мнению губернатора, такая учебная база должна быть в каждой сельской школе региона.В каждой школе при этом может быть сделан упор на какое-то одно направление – виноградарство, выращивание ягод и так далее, при этом должна быть проработана с экспертами от отрасли общая программа для агроклассов, считает Развожаев."Сделаете программу отдельную с нашими коллегами, кто занимается разными направлениями", – сказал он.Воспитанники таких агроклассов, по мнению Развожаева, получив некоторый опыт в школьных агролабораториях, смогут летом устраиваться в губернаторские школьные трудовые отряды и помогать на сельхозпредприятиях, которые пользуются господдержкой.По итогам аппаратного совещания губернатор уточнил, что на сегодняшний день два агротехнических класса работают в школе № 59 в селе Терновка, где выращивают овощи, фрукты и виноград. Также в селе Хмельницком в школе № 36 и в селе Фронтовом в школе № 55 ученики 7 – 9 классов проходят углубленное обучение по программам дополнительного образования, а ученики старших классов школы № 23 имеют возможность посещать курс "Менеджмент в виноградарстве".С нового учебного года, по словам Развожаева, появятся еще два агрокласса – один в школе № 17 в Сахарной Головке, второй в балаклавской школе № 30.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублейУборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в КрымуКрымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, новости севастополя, сельское хозяйство, михаил развожаев, мнения
Во всех сельских школах Севастополя создадут агроклассы

В Севастополе в каждой сельской школе появится агрокласс

21:14 04.08.2025
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСбор урожая клубники в Крыму
Сбор урожая клубники в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Во всех сельских школах Севастополя в течение года создадут теплицы и откроют так называемые агроклассы, воспитанники которых смогут уже следующим летом работать на сельхозпредприятиях города. Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства.
В некоторых школах Севастополя уже работают так называемые агроклассы. В созданных при образовательных учреждениях теплицах и небольших лабораториях ребята имеют возможность постигать азы сельскохозяйственной науки. По мнению губернатора, такая учебная база должна быть в каждой сельской школе региона.
"По лабораториям сельскохозяйственным в наших школах в сельской местности – надо чтоб в каждой была такая создана. Проработайте с коллегами-отраслевиками, какие можно лаборатории создать. И надо будет в течение года их сделать. Денег заложим в бюджет, не такие это большие средства, а детям нравится – востребовано. И надо во всех сельских школах открыть такие классы", – поручил губернатор.
В каждой школе при этом может быть сделан упор на какое-то одно направление – виноградарство, выращивание ягод и так далее, при этом должна быть проработана с экспертами от отрасли общая программа для агроклассов, считает Развожаев.
"Сделаете программу отдельную с нашими коллегами, кто занимается разными направлениями", – сказал он.
Воспитанники таких агроклассов, по мнению Развожаева, получив некоторый опыт в школьных агролабораториях, смогут летом устраиваться в губернаторские школьные трудовые отряды и помогать на сельхозпредприятиях, которые пользуются господдержкой.
"Они что-то уже будут уметь. И надо их на лето туда на занятость. Надо посмотреть, в какой форме (оплачивать труд школьников – ред.): может 50% за счет государства зарплата, а 50% за счет них (предприятий). Дело-то нехитрое: за ягодой следить, и ягоды поесть, и интересно летом. Ребят можно будет туда сориентировать", – заключил Развожаев.
По итогам аппаратного совещания губернатор уточнил, что на сегодняшний день два агротехнических класса работают в школе № 59 в селе Терновка, где выращивают овощи, фрукты и виноград. Также в селе Хмельницком в школе № 36 и в селе Фронтовом в школе № 55 ученики 7 – 9 классов проходят углубленное обучение по программам дополнительного образования, а ученики старших классов школы № 23 имеют возможность посещать курс "Менеджмент в виноградарстве".
С нового учебного года, по словам Развожаева, появятся еще два агрокласса – один в школе № 17 в Сахарной Головке, второй в балаклавской школе № 30.
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СевастопольНовости СевастополяСельское хозяйствоМихаил РазвожаевМнения
 
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