В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В этом году на поддержку крымского агропромышленного комплекса будет выделено свыше трех миллиардов рублей. Деньги направят из федерального и республиканского бюджетов. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, правительство Крыма уже выделило 200 миллионов рублей из резервного фонда для помощи предприятиям, которые пострадали от засухи в этом году.Кроме того, для поддержки товаропроизводителей в области яичного птицеводства минсельхоз республики получил 43,7 миллиона рублей на возмещение части затрат, связанных с производством куриного яйца, уточнил глава правительства.На прошлой неделе министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк сообщил, что перерабатывающие предприятия полуострова загружены не на полную мощность. По его словам, заводы могут переработать в пять раз больше молока, чем имеется на данный момент.Ранее в минсельхозе РК сообщали, что ежегодно в регион направляется около трех миллиардов рублей на поддержку отрасли сельского хозяйства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму валовый сбор зерновых и зернобобовых превысил миллион тоннПравительство направит четыре миллиарда на закупку сельхозтехникиВ Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли

