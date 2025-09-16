Рейтинг@Mail.ru
В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250916/v-krymu-agrarii-poluchat-3-milliarda-rubley-gospodderzhki-1149491918.html
В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки
В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки - РИА Новости Крым, 16.09.2025
В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки
В этом году на поддержку крымского агропромышленного комплекса будет выделено свыше трех миллиардов рублей. Деньги направят из федерального и республиканского... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T16:39
2025-09-16T16:40
крым
юрий гоцанюк
сельское хозяйство
агропромышленный комплекс (апк)
крымский бюджет
бюджет
федеральный бюджет
новости крыма
урожай в крыму
урожай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145098899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d40f5d76d5f9883de7fe98b1bfd72a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В этом году на поддержку крымского агропромышленного комплекса будет выделено свыше трех миллиардов рублей. Деньги направят из федерального и республиканского бюджетов. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, правительство Крыма уже выделило 200 миллионов рублей из резервного фонда для помощи предприятиям, которые пострадали от засухи в этом году.Кроме того, для поддержки товаропроизводителей в области яичного птицеводства минсельхоз республики получил 43,7 миллиона рублей на возмещение части затрат, связанных с производством куриного яйца, уточнил глава правительства.На прошлой неделе министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк сообщил, что перерабатывающие предприятия полуострова загружены не на полную мощность. По его словам, заводы могут переработать в пять раз больше молока, чем имеется на данный момент.Ранее в минсельхозе РК сообщали, что ежегодно в регион направляется около трех миллиардов рублей на поддержку отрасли сельского хозяйства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму валовый сбор зерновых и зернобобовых превысил миллион тоннПравительство направит четыре миллиарда на закупку сельхозтехникиВ Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145098899_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_649e72f14eea3af4b4f6f6f351eee36b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, юрий гоцанюк, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс (апк), крымский бюджет, бюджет, федеральный бюджет, новости крыма, урожай в крыму, урожай
В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки

В Крыму аграрии в этом году получат 3 миллиарда рублей господдержки – власти

16:39 16.09.2025 (обновлено: 16:40 16.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В этом году на поддержку крымского агропромышленного комплекса будет выделено свыше трех миллиардов рублей. Деньги направят из федерального и республиканского бюджетов. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
"В 2025 году общая сумма поддержки АПК из федерального и республиканского бюджетов превысит 3 млрд рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гоцанюка, правительство Крыма уже выделило 200 миллионов рублей из резервного фонда для помощи предприятиям, которые пострадали от засухи в этом году.
Кроме того, для поддержки товаропроизводителей в области яичного птицеводства минсельхоз республики получил 43,7 миллиона рублей на возмещение части затрат, связанных с производством куриного яйца, уточнил глава правительства.
"Также принято важное решение о строительстве двух новых молочных комплексов, что повысит уровень обеспеченности региона молоком и молочной продукцией. Для реализации проекта в текущем году из регионального бюджета выделено 474,4 млн рублей", - уточнил Гоцанюк.
На прошлой неделе министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк сообщил, что перерабатывающие предприятия полуострова загружены не на полную мощность. По его словам, заводы могут переработать в пять раз больше молока, чем имеется на данный момент.
Ранее в минсельхозе РК сообщали, что ежегодно в регион направляется около трех миллиардов рублей на поддержку отрасли сельского хозяйства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму валовый сбор зерновых и зернобобовых превысил миллион тонн
Правительство направит четыре миллиарда на закупку сельхозтехники
В Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли
 
КрымЮрий ГоцанюкСельское хозяйствоАгропромышленный комплекс (АПК)Крымский бюджетБюджетФедеральный бюджетНовости КрымаУрожай в КрымуУрожай
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:20Зеленскому придется заключить сделку по Украине – Трамп
16:39В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки
16:28Аи-92 на бирже снова побил рекорд: цена превысила 73 тысячи за тонну
16:19Роберт Редфорд - биография
16:12ВСУ ударили по району расположения топливных складов ЗАЭС
16:04Черные тучи и молнии: грозовой фронт пришел в Крым
15:51В Крыму актриса Бледанс стала феей для тяжелобольных детей
15:41В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней
15:30Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
15:27В Крыму валовый сбор зерновых и зернобобовых превысил миллион тонн
15:13Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы
14:52Зачем Зеленский публично оскорбляет Трампа – мнение
14:32Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимися
14:12Крымский мост: обстановка и очередь на километры
13:59В Крыму накрыли цех по производству сомнительного "элитного" алкоголя
13:43Пять человек на вездеходе утонули в озере в Забайкалье
13:24Шторм с ливнями и градом обрушится на Крым
13:17Военные РФ и Беларуси отработали применение ядерного оружия и "Орешника"
13:03Новости СВО: киевский режим за сутки потерял больше 1400 боевиков
12:48Эрнст рассказал о системе голосования на "Интервидении"
Лента новостейМолния