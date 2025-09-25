https://crimea.ria.ru/20250925/kak-rastut-griby-semya-iz-kryma-obespechivaet-rynki-poluostrova-veshenkami-1149727131.html

Как растут грибы: семья из Крыма обеспечивает рынки полуострова вешенками

Как растут грибы: семья из Крыма обеспечивает рынки полуострова вешенками - РИА Новости Крым, 25.09.2025

Как растут грибы: семья из Крыма обеспечивает рынки полуострова вешенками

КИРОВСКОЕ, 25 сен – РИА Новости Крым. Сначала Джеляловы грибами торговали, но, когда увидели растущий спрос и недостаток этого продукта на рынке, решили выращивать их сами. Осман Джелялов рассказывает, что производство здесь – семейное. Выращиванием грибов занимается вся большая семья: два брата, их уже взрослые дети и другие родственники. У каждого своя зона ответственности.Марлен Джелялов, например, занимается приготовлением субстрата, в котором "в неволе" и растут грибы. Дело это непростое: нужно соблюсти пропорции пшеничной и ячменной соломы, ферментировать ее, обеззаразить путем пастеризации, сделать тюки-домики для мицелия…"В лизинг для работы взяли трактор, прицеп и пресс-подборщик", - рассказывает Марлен.С гордостью он показывает нам необыкновенные машины: цистерну для пастеризации соломы, пульт управления всего процесса. Объемы здесь не маленькие – каждые 45 дней приготавливают 20 тонн субстрата.Затем подготовленную солому фасуют в тюки, заселяя их грибным мицелием, который привозят из Новосибирска. Для того, чтобы вешенки выросли, в тюках прорезают отверстия.Теперь в дело вступают влажность и температура.Грибы прут!В шести ангарах рядами сотни тюков на специальных стеллажах. Сначала температура поменьше, а потом, чтобы грибы проросли, ее искусственно повышают до 16-18 градусов.Тюк "плодоносит" дважды, каждые 22 дня. Потом его заменяют на новый. И так круглый год, без перерывов и отпусков.При сборе грибы не срезают, а выкручивают из субстрата – такая технология.Семья Джеляловых выращивает только вешенку. Потому, что шампиньоны производят многие, а в 2020 году, когда они только начинали выращивать грибы, ниша этого вида гриба была практически свободной."На данный момент мы производим 1200 кг грибов в месяц. К 2030 году, когда мы выйдем на полные производственные объемы, рассчитываем, что это будет порядка 15 тонн в месяц", - надеется Осман.А его отец Марлен с улыбкой говорит о том, что чтобы развернуть такое технологически непростое предприятие, пришлось продать дом в Симферополе. Но расширятся нужно и дальше. Сейчас у семьи фермеров шесть ангаров для выращивания вешенки, хотят девять.Помощь государства"Мы начинали с подвала. Теперь у нас шесть ангаров, которые обслуживают всего несколько человек. Хотим расшириться еще на три ангара. Для этого подали на грант министерства сельского хозяйства Крыма", - объясняет Осман.Первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Оксана Губернаторова говорит, что в Крыму всего 10 предприятий занимаются выращиванием грибов:Осман с улыбкой отвечает нам на вопрос, ест ли он сам и его семья грибы: "Иногда". А вот крымчане едят их охотно. Недаром каждый день бережно собранные вешенки из Кировского едут на прилавки крупных торговых сетей Крыма как в свежем виде, так и в маринованном – у семейного предприятия есть даже свой цех консервации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создают новые сорта овощей: что скоро появится на прилавкахВ Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результатыВ Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки

