8 украинских дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими областями России - РИА Новости Крым, 14.10.2025
8 украинских дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими областями России
8 украинских дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими областями России - РИА Новости Крым, 14.10.2025
8 украинских дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими областями России
Дежурные средства российской ПВО вечером во вторник уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом,... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T20:41
2025-10-14T21:03
пво
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером во вторник уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что два украинских беспилотника сбиты над Крымом, еще по одному - над Курской и Брянской областями с 13:00 до 17:00.За ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 40 вражеских беспилотников, в том числе пять - над территорией Крыма и в Черном море.
8 украинских дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими областями России

ПВО сбила 8 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской областями и Крымом

20:41 14.10.2025 (обновлено: 21:03 14.10.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером во вторник уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Четырнадцатого октября с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Брянской области, три – над территорией Республики Крым и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что два украинских беспилотника сбиты над Крымом, еще по одному - над Курской и Брянской областями с 13:00 до 17:00.
За ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 40 вражеских беспилотников, в том числе пять - над территорией Крыма и в Черном море.
