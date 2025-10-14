https://crimea.ria.ru/20251014/8-ukrainskikh-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-drugimi-oblastyami-rossii-1150180647.html
8 украинских дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими областями России
8 украинских дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими областями России
2025-10-14T20:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером во вторник уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что два украинских беспилотника сбиты над Крымом, еще по одному - над Курской и Брянской областями с 13:00 до 17:00.За ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 40 вражеских беспилотников, в том числе пять - над территорией Крыма и в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили 40 беспилотников за ночьНад Крымом отработала ПВОВСУ атакуют Крым: за час сбили 16 украинских беспилотников
20:41 14.10.2025