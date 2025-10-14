https://crimea.ria.ru/20251014/dva-bespilotnika-vsu-unichtozheny-nad-krymom-1150178681.html
Два беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
Два украинских беспилотника сбиты над Крымом, еще по одному - над Курской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбиты над Крымом, еще по одному - над Курской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.За ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 40 вражеских беспилотников, в том числе пять - над территорией Крыма и в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили 40 беспилотников за ночьНад Крымом отработала ПВОВСУ атакуют Крым: за час сбили 16 украинских беспилотников
Новости
17:34 14.10.2025