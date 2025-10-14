Рейтинг@Mail.ru
Два беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Два беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
Два беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Два беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
Два украинских беспилотника сбиты над Крымом, еще по одному - над Курской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T17:34
2025-10-14T17:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбиты над Крымом, еще по одному - над Курской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.За ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 40 вражеских беспилотников, в том числе пять - над территорией Крыма и в Черном море.
РИА Новости Крым
2025
РИА Новости Крым
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф, потери всу , пво
Два беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом

Крым пытались атаковать два украинских беспилотника

17:34 14.10.2025 (обновлено: 17:37 14.10.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко
ПВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбиты над Крымом, еще по одному - над Курской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 13:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Республики Крым, один – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
За ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 40 вражеских беспилотников, в том числе пять - над территорией Крыма и в Черном море.
Над Крымом сбили 40 беспилотников за ночь
Над Крымом отработала ПВО
ВСУ атакуют Крым: за час сбили 16 украинских беспилотников
 
