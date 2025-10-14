https://crimea.ria.ru/20251014/nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-vrazheskie-bespilotniki-1150164664.html

Над Крымом и Черным морем сбили вражеские беспилотники

Над Крымом и Черным морем сбили вражеские беспилотники - РИА Новости Крым, 14.10.2025

Над Крымом и Черным морем сбили вражеские беспилотники

За ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 40 вражеских беспилотников, в том числе пять - над территорией Крыма и в Черном море. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.10.2025

2025-10-14T07:25

2025-10-14T07:25

2025-10-14T07:27

атаки всу на крым

атаки всу

новости сво

безопасность республики крым и севастополя

пво

беспилотник (бпла, дрон)

крым

черное море

министерство обороны рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. За ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 40 вражеских беспилотников, в том числе пять - над территорией Крыма и в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В течение предыдущей ночи силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 – над Крымом и Черным морем. Один из вражеских дронов атаковал нефтебазу в Феодосии, там начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.С 07:00 до 08:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили еще 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма. Еще один сбили днем.

крым

черное море

2025

Новости

атаки всу на крым, атаки всу, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), крым, черное море, министерство обороны рф