Над Крымом и Черным морем сбили вражеские беспилотники - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Над Крымом и Черным морем сбили вражеские беспилотники
За ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 40 вражеских беспилотников, в том числе пять - над территорией Крыма и в Черном море. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T07:25
2025-10-14T07:27
атаки всу на крым
атаки всу
новости сво
безопасность республики крым и севастополя
пво
беспилотник (бпла, дрон)
крым
черное море
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. За ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 40 вражеских беспилотников, в том числе пять - над территорией Крыма и в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В течение предыдущей ночи силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 – над Крымом и Черным морем. Один из вражеских дронов атаковал нефтебазу в Феодосии, там начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.С 07:00 до 08:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили еще 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма. Еще один сбили днем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
атаки всу на крым, атаки всу, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), крым, черное море, министерство обороны рф
Над Крымом и Черным морем сбили вражеские беспилотники

07:25 14.10.2025 (обновлено: 07:27 14.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. За ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 40 вражеских беспилотников, в том числе пять - над территорией Крыма и в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
17 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, 12 – над территорией Воронежской области, по три 3 дрона уничтожили над территорией Нижегородской области и над акваторией Черного моря, по два беспилотника сбиты над Тамбовской областью и Крымом. Еще один уничтожен в Курской области.
В течение предыдущей ночи силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 – над Крымом и Черным морем. Один из вражеских дронов атаковал нефтебазу в Феодосии, там начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.
С 07:00 до 08:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили еще 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма. Еще один сбили днем.
