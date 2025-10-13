https://crimea.ria.ru/20251013/obyavleny-laureaty-nobelevskoy-premii-po-ekonomike-1150153155.html

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Лауреатами Нобелевской премии в области экономических наук в 2025 году стали американец Джоэль Мокир, француз Филипп Агьон и канадец Питер Ховитт, сообщается на РИА Новости Крым, 13.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Лауреатами Нобелевской премии в области экономических наук в 2025 году стали американец Джоэль Мокир, француз Филипп Агьон и канадец Питер Ховитт, сообщается на сайте комитета.Мокир представляет университет в Эванстоне (штат Иллинойс, США), Агьон – учебно-исследовательское учреждение "Коллеж де Франс" и французскую бизнес-школу INSEAD, Питер Ховитт – Брауновский университет в Провиденсе, (штат Род-Айленд, США).Как рассказали в комитете, экономисты "объясняют, как инновации дают толчок дальнейшему прогрессу".10 октября Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Одним из основных претендентов на награду считался Дональд Трамп. В то же время эксперты отмечали, что его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него.9 октября литературная Нобелевская премия за 2025 год присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи "за его убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства".Накануне стало известно, что Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги удостоены Нобелевской премии по химии за разработку металлоорганических каркасных структур, которые позволяю добывать воду из воздуха в пустыне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицинеНазваны имена лауреатов Нобелевской премии по физикеТрамп не получил Нобелевскую премию мира

