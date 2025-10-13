Рейтинг@Mail.ru
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Лауреатами Нобелевской премии в области экономических наук в 2025 году стали американец Джоэль Мокир, француз Филипп Агьон и канадец Питер Ховитт, сообщается на РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T13:21
2025-10-13T13:21
нобелевская премия
экономика
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Лауреатами Нобелевской премии в области экономических наук в 2025 году стали американец Джоэль Мокир, француз Филипп Агьон и канадец Питер Ховитт, сообщается на сайте комитета.Мокир представляет университет в Эванстоне (штат Иллинойс, США), Агьон – учебно-исследовательское учреждение "Коллеж де Франс" и французскую бизнес-школу INSEAD, Питер Ховитт – Брауновский университет в Провиденсе, (штат Род-Айленд, США).Как рассказали в комитете, экономисты "объясняют, как инновации дают толчок дальнейшему прогрессу".10 октября Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Одним из основных претендентов на награду считался Дональд Трамп. В то же время эксперты отмечали, что его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него.9 октября литературная Нобелевская премия за 2025 год присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи "за его убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства".Накануне стало известно, что Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги удостоены Нобелевской премии по химии за разработку металлоорганических каркасных структур, которые позволяю добывать воду из воздуха в пустыне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицинеНазваны имена лауреатов Нобелевской премии по физикеТрамп не получил Нобелевскую премию мира
нобелевская премия, экономика, в мире, новости
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевская премия по экономике присуждена трем специалистам из США, Франции и Канады

13:21 13.10.2025
 
© The Nobel prizeНобелевская премия по экономике присуждена трем специалистам из США, Франции и Канады
Нобелевская премия по экономике присуждена трем специалистам из США, Франции и Канады
© The Nobel prize
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Лауреатами Нобелевской премии в области экономических наук в 2025 году стали американец Джоэль Мокир, француз Филипп Агьон и канадец Питер Ховитт, сообщается на сайте комитета.
Мокир представляет университет в Эванстоне (штат Иллинойс, США), Агьон – учебно-исследовательское учреждение "Коллеж де Франс" и французскую бизнес-школу INSEAD, Питер Ховитт – Брауновский университет в Провиденсе, (штат Род-Айленд, США).
Как рассказали в комитете, экономисты "объясняют, как инновации дают толчок дальнейшему прогрессу".
"Лауреаты научили нас тому, что устойчивый экономический рост нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Экономическая стагнация, а не экономический рост, была нормой на протяжении большей части истории человечества. Их работа показывает, что мы должны осознавать угрозы постоянному экономическому росту и противодействовать им", - говорится в сообщении.
10 октября Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Одним из основных претендентов на награду считался Дональд Трамп. В то же время эксперты отмечали, что его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него.
9 октября литературная Нобелевская премия за 2025 год присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи "за его убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства".
Накануне стало известно, что Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги удостоены Нобелевской премии по химии за разработку металлоорганических каркасных структур, которые позволяю добывать воду из воздуха в пустыне.
