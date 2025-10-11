https://crimea.ria.ru/20251011/v-mchs-otmetili-snizhenie-chisla-pozharov-iz-za-pechey-1150123289.html

В МЧС отметили снижение числа пожаров из-за печей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Количество пожаров, которое произошли в результате эксплуатации печного оборудования, снизилось по сравнению с прошлогодним периодом на десять процентов. Об этом сообщает МЧС России."В этом году по сравнению с прошлым пожаров из-за печей стало меньше на 10%. За 9 месяцев этого года произошло более 13 тысяч пожаров по причине неправильного использования печей. Огнем повреждены более 2,6 тысяч жилых и садовых домов, еще более 900 - сгорели полностью", - говорится в сообщении.Как отметили в профильной пресс-службе, ежегодно в осенне-зимний период инспекторы Госпожнадзора МЧС России усиливают профилактическую работу с населением, чтобы предупредить трагедии, напоминают о правилах, а также учат действиям при возникновении нештатных ситуаций.Кроме того, в ЛНР сотрудники МЧС провели рейды с подворовыми обходами, в Самарской области инспекторы встретились с садоводами и напомнили им о правилах пожарной безопасности, а в Ульяновской области сотрудники МЧС России вместе с представителями местной власти и добровольными пожарными в разъяснили населению, как правильно эксплуатировать печи и следить за исправностью электросети, перечислили в пресс-службе.Также в МЧС напомнили, что перед началом отопительного сезоном необходимо очисть печь и дымоход от сажи. Нельзя складывать топливо у самой печки и разжигать огонь легковоспламеняющимися жидкостями. Кроме того, не следует перекалять печь и использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, а также оставлять топящуюся печь без присмотра взрослых.Более 60% пожаров в Крыму вызваны неосторожным обращением с огнем, а 11% – это поджоги, сообщал ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец. С начала года в Крыму произошло около двух тысяч пожаров, из них 70% – ландшафтные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезонуКак в Севастополе готовы к отопительному сезонуКрым на 95 процентов готов к отопительному сезону

