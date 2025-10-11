Рейтинг@Mail.ru
В МЧС отметили снижение числа пожаров из-за печей - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251011/v-mchs-otmetili-snizhenie-chisla-pozharov-iz-za-pechey-1150123289.html
В МЧС отметили снижение числа пожаров из-за печей
В МЧС отметили снижение числа пожаров из-за печей - РИА Новости Крым, 11.10.2025
В МЧС отметили снижение числа пожаров из-за печей
Количество пожаров, которое произошли в результате эксплуатации печного оборудования, снизилось по сравнению с прошлогодним периодом на десять процентов. Об... РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T20:55
2025-10-11T19:37
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
крым
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/09/25/092546_1363:906:2958:1803_1920x0_80_0_0_b1c0f9fd69849882f39cf48e46dd4bac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Количество пожаров, которое произошли в результате эксплуатации печного оборудования, снизилось по сравнению с прошлогодним периодом на десять процентов. Об этом сообщает МЧС России."В этом году по сравнению с прошлым пожаров из-за печей стало меньше на 10%. За 9 месяцев этого года произошло более 13 тысяч пожаров по причине неправильного использования печей. Огнем повреждены более 2,6 тысяч жилых и садовых домов, еще более 900 - сгорели полностью", - говорится в сообщении.Как отметили в профильной пресс-службе, ежегодно в осенне-зимний период инспекторы Госпожнадзора МЧС России усиливают профилактическую работу с населением, чтобы предупредить трагедии, напоминают о правилах, а также учат действиям при возникновении нештатных ситуаций.Кроме того, в ЛНР сотрудники МЧС провели рейды с подворовыми обходами, в Самарской области инспекторы встретились с садоводами и напомнили им о правилах пожарной безопасности, а в Ульяновской области сотрудники МЧС России вместе с представителями местной власти и добровольными пожарными в разъяснили населению, как правильно эксплуатировать печи и следить за исправностью электросети, перечислили в пресс-службе.Также в МЧС напомнили, что перед началом отопительного сезоном необходимо очисть печь и дымоход от сажи. Нельзя складывать топливо у самой печки и разжигать огонь легковоспламеняющимися жидкостями. Кроме того, не следует перекалять печь и использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, а также оставлять топящуюся печь без присмотра взрослых.Более 60% пожаров в Крыму вызваны неосторожным обращением с огнем, а 11% – это поджоги, сообщал ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец. С начала года в Крыму произошло около двух тысяч пожаров, из них 70% – ландшафтные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезонуКак в Севастополе готовы к отопительному сезонуКрым на 95 процентов готов к отопительному сезону
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/09/25/092546_1426:446:3072:1680_1920x0_80_0_0_68bd1d056ddd069a7fe40f3adff2cb6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
В МЧС отметили снижение числа пожаров из-за печей

Пожаров из-за печей в этом году стало меньше на 10 процентов – МЧС России

20:55 11.10.2025
 
© РИА Новости . Джон Траст / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости . Джон Траст
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Количество пожаров, которое произошли в результате эксплуатации печного оборудования, снизилось по сравнению с прошлогодним периодом на десять процентов. Об этом сообщает МЧС России.
"В этом году по сравнению с прошлым пожаров из-за печей стало меньше на 10%. За 9 месяцев этого года произошло более 13 тысяч пожаров по причине неправильного использования печей. Огнем повреждены более 2,6 тысяч жилых и садовых домов, еще более 900 - сгорели полностью", - говорится в сообщении.
Как отметили в профильной пресс-службе, ежегодно в осенне-зимний период инспекторы Госпожнадзора МЧС России усиливают профилактическую работу с населением, чтобы предупредить трагедии, напоминают о правилах, а также учат действиям при возникновении нештатных ситуаций.
"В Крыму специалисты ведомства провели профилактические визиты на объекты теплоснабжения, чтобы убедиться, что котельные готовы к холодам и защищены от возможных чрезвычайных ситуаций и пожаров. Инспекторы проверили автоматические системы пожарной сигнализации, выполнение норм технической безопасности, а также состояние эвакуационных выходов и путей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ЛНР сотрудники МЧС провели рейды с подворовыми обходами, в Самарской области инспекторы встретились с садоводами и напомнили им о правилах пожарной безопасности, а в Ульяновской области сотрудники МЧС России вместе с представителями местной власти и добровольными пожарными в разъяснили населению, как правильно эксплуатировать печи и следить за исправностью электросети, перечислили в пресс-службе.
Также в МЧС напомнили, что перед началом отопительного сезоном необходимо очисть печь и дымоход от сажи. Нельзя складывать топливо у самой печки и разжигать огонь легковоспламеняющимися жидкостями. Кроме того, не следует перекалять печь и использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, а также оставлять топящуюся печь без присмотра взрослых.
Более 60% пожаров в Крыму вызваны неосторожным обращением с огнем, а 11% – это поджоги, сообщал ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец. С начала года в Крыму произошло около двух тысяч пожаров, из них 70% – ландшафтные.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону
Как в Севастополе готовы к отопительному сезону
Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону
 
ПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)КрымМЧС КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Разговор Зеленского с Трампом и мазут на пляжах Севастополя – главное
20:55В МЧС отметили снижение числа пожаров из-за печей
20:22Из-за наводнений в Мексике погибли 37 человек
19:45"Часы заботы": как помогают семьям с тяжелобольными детьми в Крыму
19:34ВСУ расстреляли пассажирский автобус в Горловке – ранены четыре человека
19:19Грядут аномальные холода - когда ждать "ледниковый период"
18:45Сантуры, сазы и доре – как звучит старинная музыка крымских татар
18:10Водитель грузовика погиб в Белгородском поселке при ударе ВСУ
17:47Катер столкнулся с судном на Ангаре в Иркутской области - трое погибли
17:33Опережая время: как проходил первый полет самолета из нержавеющей стали
17:11"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый план
16:37Можем гордиться: некоторые российские ИТ-продукты лучшие в мире – эксперт
16:09Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
15:35ВСУ атаковали грузовик в деревне под Курском – водитель погиб
15:02В Эстонии перекрыли ведущую в Россию дорогу
14:44В гроте на тропе Голицына в Крыму обвалилась скала
14:23На нескольких пляжах Севастополя обнаружены точечные пятна мазута
14:14Крымский мост – пробка со стороны Керчи кратно растет
14:00В зоне СВО сожжены 18 складов с боеприпасами и имуществом Киева
13:39В Крыму сын пропил золотые украшения матери
Лента новостейМолния