Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону
Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону
В Симферополе энергетики готовят электрические сети к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T18:34
2025-10-02T18:34
2025-10-02T18:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе энергетики готовят электрические сети к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Как уточнили на предприятии, в рамках подготовки электрических сетей к отопительному сезону энергетики совместно с подрядными организациями в Симферополе проводят плановый ремонт электросетевой инфраструктуры, направленный на повышение надежности электроснабжения.Кроме того, ведутся работы, направленные на обеспечение безопасности полетов воздушных судов в зоне аэропорта "Симферополь". Рабочие маркируют опоры линий электропередачи, добавили в пресс-службе.В июле сообщалось, что объекты электросетевого хозяйства ГУП РК "Крымэнерго" передали в федеральную собственность.
Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону
В Симферополе энергетики готовят электрические сети к отопительному сезону – что сделано