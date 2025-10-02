Рейтинг@Mail.ru
Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону
https://crimea.ria.ru/20251002/zima-blizko--v-krymu-energetiki-gotovyat-seti-k-otopitelnomu-sezonu-1149922993.html
Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону
02.10.2025
Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе энергетики готовят электрические сети к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе энергетики готовят электрические сети к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Как уточнили на предприятии, в рамках подготовки электрических сетей к отопительному сезону энергетики совместно с подрядными организациями в Симферополе проводят плановый ремонт электросетевой инфраструктуры, направленный на повышение надежности электроснабжения.Кроме того, ведутся работы, направленные на обеспечение безопасности полетов воздушных судов в зоне аэропорта "Симферополь". Рабочие маркируют опоры линий электропередачи, добавили в пресс-службе.В июле сообщалось, что объекты электросетевого хозяйства ГУП РК "Крымэнерго" передали в федеральную собственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоКрымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублейВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе энергетики готовят электрические сети к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
Как уточнили на предприятии, в рамках подготовки электрических сетей к отопительному сезону энергетики совместно с подрядными организациями в Симферополе проводят плановый ремонт электросетевой инфраструктуры, направленный на повышение надежности электроснабжения.
"В конце сентября 2025 года в г. Симферополе (район ул. Маршала Жукова) на двухцепной воздушной линии электропередачи 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Центральная осуществлена плановая замена дефектных металлических опор на новые анкерные повышенной прочности и надежности", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведутся работы, направленные на обеспечение безопасности полетов воздушных судов в зоне аэропорта "Симферополь". Рабочие маркируют опоры линий электропередачи, добавили в пресс-службе.
В июле сообщалось, что объекты электросетевого хозяйства ГУП РК "Крымэнерго" передали в федеральную собственность.
Лента новостейМолния