Как в Севастополе готовы к отопительному сезону
Как в Севастополе готовы к отопительному сезону
В Севастополе подготовка к отопительному сезону завершается, готовность "Севтеплоэнерго" к зиме достигла 98 процентов. Об этом сообщается на сайте правительства
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/08/1147797442_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4a71a70f35a1c3e161085cdf68e75e31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе подготовка к отопительному сезону завершается, готовность "Севтеплоэнерго" к зиме достигла 98 процентов. Об этом сообщается на сайте правительства города.В эти дни предприятие проводит комплексное испытание системы теплоснабжения с розжигом котлов, чтобы проверить оборудование после ремонта и оценить надежность работы системы в целом.Это позволит в кратчайшие сроки решить проблемы, если они будут выявлены: провести отладку оборудования и устранить повреждения тепловых сетей, отмечается в публикации.Также это позволит в более короткие сроки запустить систему отопления на старте отопительного сезона и обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение жилых и социальных объектов в течение всего отопительного периода, добавили в правительстве.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов оценил готовность республики к зиме и холодам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезонуВо сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезонуКак в Крыму определяют готовность домов к зиме
Севастополь готов к отопительному сезону на 98 процентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе подготовка к отопительному сезону завершается, готовность "Севтеплоэнерго" к зиме достигла 98 процентов. Об этом сообщается на сайте правительства города.
"Севтеплоэнерго" завершает работы по подготовке к отопительному сезону... Готовность составляет 98%", – сказано в сообщении.
В эти дни предприятие проводит комплексное испытание системы теплоснабжения с розжигом котлов, чтобы проверить оборудование после ремонта и оценить надежность работы системы в целом.
Это позволит в кратчайшие сроки решить проблемы, если они будут выявлены: провести отладку оборудования и устранить повреждения тепловых сетей, отмечается в публикации.
Также это позволит в более короткие сроки запустить систему отопления на старте отопительного сезона и обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение жилых и социальных объектов в течение всего отопительного периода, добавили в правительстве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов оценил
готовность республики к зиме и холодам.
