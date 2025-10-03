Рейтинг@Mail.ru
Как в Севастополе готовы к отопительному сезону
Как в Севастополе готовы к отопительному сезону
Как в Севастополе готовы к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Как в Севастополе готовы к отопительному сезону
В Севастополе подготовка к отопительному сезону завершается, готовность "Севтеплоэнерго" к зиме достигла 98 процентов. Об этом сообщается на сайте правительства РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T14:54
2025-10-03T14:54
севастополь
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
правительство севастополя
новости севастополя
жкх
жкх крыма и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе подготовка к отопительному сезону завершается, готовность "Севтеплоэнерго" к зиме достигла 98 процентов. Об этом сообщается на сайте правительства города.В эти дни предприятие проводит комплексное испытание системы теплоснабжения с розжигом котлов, чтобы проверить оборудование после ремонта и оценить надежность работы системы в целом.Это позволит в кратчайшие сроки решить проблемы, если они будут выявлены: провести отладку оборудования и устранить повреждения тепловых сетей, отмечается в публикации.Также это позволит в более короткие сроки запустить систему отопления на старте отопительного сезона и обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение жилых и социальных объектов в течение всего отопительного периода, добавили в правительстве.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов оценил готовность республики к зиме и холодам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезонуВо сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезонуКак в Крыму определяют готовность домов к зиме
севастополь, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, правительство севастополя, новости севастополя, жкх, жкх крыма и севастополя
Как в Севастополе готовы к отопительному сезону

Севастополь готов к отопительному сезону на 98 процентов

14:54 03.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе подготовка к отопительному сезону завершается, готовность "Севтеплоэнерго" к зиме достигла 98 процентов. Об этом сообщается на сайте правительства города.
"Севтеплоэнерго" завершает работы по подготовке к отопительному сезону... Готовность составляет 98%", – сказано в сообщении.
В эти дни предприятие проводит комплексное испытание системы теплоснабжения с розжигом котлов, чтобы проверить оборудование после ремонта и оценить надежность работы системы в целом.
Это позволит в кратчайшие сроки решить проблемы, если они будут выявлены: провести отладку оборудования и устранить повреждения тепловых сетей, отмечается в публикации.
Также это позволит в более короткие сроки запустить систему отопления на старте отопительного сезона и обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение жилых и социальных объектов в течение всего отопительного периода, добавили в правительстве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов оценил готовность республики к зиме и холодам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону
Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону
Как в Крыму определяют готовность домов к зиме
 
СевастопольОтопительный сезон в КрымуОтопительный сезонПравительство СевастополяНовости СевастополяЖКХЖКХ Крыма и Севастополя
 
