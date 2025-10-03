https://crimea.ria.ru/20251003/kak-v-sevastopole-gotovy-k-otopitelnomu-sezonu-1149940728.html

Как в Севастополе готовы к отопительному сезону

Как в Севастополе готовы к отопительному сезону

В Севастополе подготовка к отопительному сезону завершается, готовность "Севтеплоэнерго" к зиме достигла 98 процентов. Об этом сообщается на сайте правительства РИА Новости Крым, 03.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе подготовка к отопительному сезону завершается, готовность "Севтеплоэнерго" к зиме достигла 98 процентов. Об этом сообщается на сайте правительства города.В эти дни предприятие проводит комплексное испытание системы теплоснабжения с розжигом котлов, чтобы проверить оборудование после ремонта и оценить надежность работы системы в целом.Это позволит в кратчайшие сроки решить проблемы, если они будут выявлены: провести отладку оборудования и устранить повреждения тепловых сетей, отмечается в публикации.Также это позволит в более короткие сроки запустить систему отопления на старте отопительного сезона и обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение жилых и социальных объектов в течение всего отопительного периода, добавили в правительстве.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов оценил готовность республики к зиме и холодам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезонуВо сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезонуКак в Крыму определяют готовность домов к зиме

