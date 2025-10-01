https://crimea.ria.ru/20251001/krym-na-95-protsentov-gotov-k-otopitelnomu-sezonu-1149867274.html

Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Крым на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону. Республиканские детские сады, школы и поликлиники обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Вопросы подготовки Южного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2025 – 2026 годов обсуждали на заседании под руководством министра энергетики РФ Сергея Цивилева.Он добавил, что все профильные службы находятся в состоянии полной готовности. Все школы, детские сады, поликлиники и больницы уже обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы в холодное время года."Решение о начале отопительного сезона принимает администрация каждого конкретного города и района в зависимости от погодных условий и температурного режима", – напомнил глава Крыма.Ранее сообщалось, что Керчь на 96 процентов готова к старту отопительного сезона. Городские тепломагистрали продолжают подготавливать к запуску. Работа идет параллельно по нескольким направлениям. Специалисты прокладывают новые коммуникации, меняют изоляцию на уличных трубах и готовят к запуску котельные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезонуЕсть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топливаКак в Крыму определяют готовность домов к зиме

