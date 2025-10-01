https://crimea.ria.ru/20251001/krym-na-95-protsentov-gotov-k-otopitelnomu-sezonu-1149867274.html
Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону
Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону
Крым на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону. Республиканские детские сады, школы и поликлиники обеспечены всем необходимым для бесперебойной... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T10:43
2025-10-01T10:43
2025-10-01T10:44
отопление
крым
сергей аксенов
жкх крыма и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140605876_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be4a3533e1121ccca949c482aaf75eb1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Крым на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону. Республиканские детские сады, школы и поликлиники обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Вопросы подготовки Южного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2025 – 2026 годов обсуждали на заседании под руководством министра энергетики РФ Сергея Цивилева.Он добавил, что все профильные службы находятся в состоянии полной готовности. Все школы, детские сады, поликлиники и больницы уже обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы в холодное время года."Решение о начале отопительного сезона принимает администрация каждого конкретного города и района в зависимости от погодных условий и температурного режима", – напомнил глава Крыма.Ранее сообщалось, что Керчь на 96 процентов готова к старту отопительного сезона. Городские тепломагистрали продолжают подготавливать к запуску. Работа идет параллельно по нескольким направлениям. Специалисты прокладывают новые коммуникации, меняют изоляцию на уличных трубах и готовят к запуску котельные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезонуЕсть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топливаКак в Крыму определяют готовность домов к зиме
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140605876_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_970964782dc83553170433ccc238e8a0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отопление, крым, сергей аксенов, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону
Крым готов к предстоящему отопительному сезону на 95 процентов - Аксенов
10:43 01.10.2025 (обновлено: 10:44 01.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Крым на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону. Республиканские детские сады, школы и поликлиники обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Вопросы подготовки Южного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2025 – 2026 годов обсуждали на заседании под руководством министра энергетики РФ Сергея Цивилева.
"На сегодняшний день готовность к отопительному сезону в Крыму составляет 95 процентов", – сказано в сообщении.
Он добавил, что все профильные службы находятся в состоянии полной готовности. Все школы, детские сады, поликлиники и больницы уже обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы в холодное время года.
"Решение о начале отопительного сезона принимает администрация каждого конкретного города и района в зависимости от погодных условий и температурного режима", – напомнил глава Крыма.
Ранее сообщалось, что Керчь на 96 процентов готова
к старту отопительного сезона. Городские тепломагистрали продолжают подготавливать к запуску. Работа идет параллельно по нескольким направлениям. Специалисты прокладывают новые коммуникации, меняют изоляцию на уличных трубах и готовят к запуску котельные.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: