Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону
Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону
Крым на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону. Республиканские детские сады, школы и поликлиники обеспечены всем необходимым для бесперебойной... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T10:43
2025-10-01T10:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Крым на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону. Республиканские детские сады, школы и поликлиники обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Вопросы подготовки Южного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2025 – 2026 годов обсуждали на заседании под руководством министра энергетики РФ Сергея Цивилева.Он добавил, что все профильные службы находятся в состоянии полной готовности. Все школы, детские сады, поликлиники и больницы уже обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы в холодное время года."Решение о начале отопительного сезона принимает администрация каждого конкретного города и района в зависимости от погодных условий и температурного режима", – напомнил глава Крыма.Ранее сообщалось, что Керчь на 96 процентов готова к старту отопительного сезона. Городские тепломагистрали продолжают подготавливать к запуску. Работа идет параллельно по нескольким направлениям. Специалисты прокладывают новые коммуникации, меняют изоляцию на уличных трубах и готовят к запуску котельные.
Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону

Крым готов к предстоящему отопительному сезону на 95 процентов - Аксенов

10:43 01.10.2025 (обновлено: 10:44 01.10.2025)
 
© РИА Новости КрымПодготовка к отопительному сезону
Подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Крым на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону. Республиканские детские сады, школы и поликлиники обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Вопросы подготовки Южного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2025 – 2026 годов обсуждали на заседании под руководством министра энергетики РФ Сергея Цивилева.
"На сегодняшний день готовность к отопительному сезону в Крыму составляет 95 процентов", – сказано в сообщении.
Он добавил, что все профильные службы находятся в состоянии полной готовности. Все школы, детские сады, поликлиники и больницы уже обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы в холодное время года.
"Решение о начале отопительного сезона принимает администрация каждого конкретного города и района в зависимости от погодных условий и температурного режима", – напомнил глава Крыма.
Ранее сообщалось, что Керчь на 96 процентов готова к старту отопительного сезона. Городские тепломагистрали продолжают подготавливать к запуску. Работа идет параллельно по нескольким направлениям. Специалисты прокладывают новые коммуникации, меняют изоляцию на уличных трубах и готовят к запуску котельные.
