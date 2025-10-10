https://crimea.ria.ru/20251010/udary-po-ukraine-v-devyati-oblastyakh-vveli-avariynye-otklyucheniya-sveta-1150099362.html
Удары по Украине: в девяти областях ввели аварийные отключения света
Удары по Украине: в девяти областях ввели аварийные отключения света
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Киев и девяти областях Украины поражены энергообъекты, в регионах странны введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом информирует в пятницу утром пресс-служба украинской энергопоставляющей компании "Укрэнерго".По данным ДТЭК, (крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины - ред.) повреждения получили теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование ТЭС.Для стабилизации ситуации в энергосистеме в областях Украины применены аварийные отключения, сообщают энергетики.Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко. Громко было также в подконтрольной Украине Херсонской области, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, взрывы на объектах критической инфраструктуры произошли утром в пятницу на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктураНанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на УкраинеУдары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктура
украина, удары по украине, взрыв, киев, киевская область, днепропетровская область, черкасская область, черниговская область, харьковская область, сумская область, одесская область, полтавская область, энергосистема украины, новости, дтэк, укрэнерго
10:28 10.10.2025 (обновлено: 10:48 10.10.2025)