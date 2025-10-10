Удары по Украине: в девяти областях ввели аварийные отключения света

https://crimea.ria.ru/20251010/udary-po-ukraine-v-devyati-oblastyakh-vveli-avariynye-otklyucheniya-sveta-1150099362.html

В Киев и девяти областях Украины поражены энергообъекты, в регионах странны введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом информирует в пятницу утром... РИА Новости Крым, 10.10.2025

2025-10-10T10:28

2025-10-10T10:28

2025-10-10T10:48

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150063301_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_d4da424777c24ed5b9abc8f006241488.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Киев и девяти областях Украины поражены энергообъекты, в регионах странны введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом информирует в пятницу утром пресс-служба украинской энергопоставляющей компании "Укрэнерго".По данным ДТЭК, (крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины - ред.) повреждения получили теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование ТЭС.Для стабилизации ситуации в энергосистеме в областях Украины применены аварийные отключения, сообщают энергетики.Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко. Громко было также в подконтрольной Украине Херсонской области, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, взрывы на объектах критической инфраструктуры произошли утром в пятницу на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктураНанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на УкраинеУдары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктура

