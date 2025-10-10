Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: в девяти областях ввели аварийные отключения света - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Удары по Украине: в девяти областях ввели аварийные отключения света
Удары по Украине: в девяти областях ввели аварийные отключения света - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Удары по Украине: в девяти областях ввели аварийные отключения света
В Киев и девяти областях Украины поражены энергообъекты, в регионах странны введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом информирует в пятницу утром... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T10:28
2025-10-10T10:48
украина
удары по украине
взрыв
киев
киевская область
днепропетровская область
черкасская область
черниговская область
харьковская область
сумская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Киев и девяти областях Украины поражены энергообъекты, в регионах странны введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом информирует в пятницу утром пресс-служба украинской энергопоставляющей компании "Укрэнерго".По данным ДТЭК, (крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины - ред.) повреждения получили теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование ТЭС.Для стабилизации ситуации в энергосистеме в областях Украины применены аварийные отключения, сообщают энергетики.Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко. Громко было также в подконтрольной Украине Херсонской области, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, взрывы на объектах критической инфраструктуры произошли утром в пятницу на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции.
украина
киев
киевская область
днепропетровская область
черкасская область
черниговская область
харьковская область
сумская область
одесская область
полтавская область
украина, удары по украине, взрыв, киев, киевская область, днепропетровская область, черкасская область, черниговская область, харьковская область, сумская область, одесская область, полтавская область, энергосистема украины, новости, дтэк, укрэнерго
Удары по Украине: в девяти областях ввели аварийные отключения света

Киев и девять областей Украины обесточены в результате ударов по энергообъектам

10:28 10.10.2025 (обновлено: 10:48 10.10.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Киев и девяти областях Украины поражены энергообъекты, в регионах странны введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом информирует в пятницу утром пресс-служба украинской энергопоставляющей компании "Укрэнерго".

"В результате массированной атаки на энергообъекты обесточено значительное количество потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях", – сказано в сообщении.

По данным ДТЭК, (крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины - ред.) повреждения получили теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование ТЭС.
Для стабилизации ситуации в энергосистеме в областях Украины применены аварийные отключения, сообщают энергетики.
Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко. Громко было также в подконтрольной Украине Херсонской области, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.
Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, взрывы на объектах критической инфраструктуры произошли утром в пятницу на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктура
Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на Украине
Удары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктура
 
УкраинаУдары по УкраинеВзрывКиевКиевская областьДнепропетровская областьЧеркасская областьЧерниговская областьХарьковская областьСумская областьОдесская областьПолтавская областьЭнергосистема УкраиныНовостиДТЭКУкрэнерго
 
