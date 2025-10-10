https://crimea.ria.ru/20251010/my-sdelaem-zdes-konfetku-eksperty-o-perspektivakh-otrasli-it-v-krymu--1150113418.html

"Мы сделаем здесь конфетку": эксперты о перспективах отрасли IT в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Отрасль IT в Севастополе и в целом в Крыму растет на 15−20% ежегодно, и этот показатель вырастет кратно с улушчением логистики. Такое мнение РИА Новости Крым высказал IT-предприниматель, венчурный инвестор, основатель технопарка в Севастополе и организатор крупнейшего на юге России IT-фестиваля Дмитрий Гачко.Готовы расти кратноПо его словам, IT в Севастополе и в целом в Крыму пока развивается "медленно, но верно, невзирая на санкционную историю и ограничения по передвижению".С улучшением логистики и возобновлением авиасообщения названный показатель вырастет втрое, а то и вчетверо уже за первые три года, считает эксперт."Я думаю, мы будем расти в ближайшие же 3−4 года после этого на 50−60% ежегодно. То есть кратно", – уточнил Дмитрий.При этом число участников фестиваля ITPARK FEST в Севастополе уже увеличивается очень заметно и ежегодно, заметил он. По словам Гачко, это демонстрирует как интерес к отечественному IT-продукту в целом и стартапам, так и к самому региону.В этом году обменяться опытом, обсудить риски, вызовы и пути решения проблем здесь собрались порядка 1,5 тысяч специалистов, среди которых около половины – гости из Москвы и Санкт-Петербурга, и география мероприятия растет.При этом, по словам Гачко, IT-парк в Севастополе с его знаменитым многоэтажным "Одеколоном", где сегодня работают более 600 человек из 40 компаний, в ближайшие три года прирастет еще одним крупным объектом. В эксплуатацию планируют запустить длинное здание, вслед получившее не менее своеобразное название "Сундук", его проектирование закончат уже до конца текущего года, "все инвестиции частные"."И благодаря нашим усилиям мы сделаем здесь конфетку", – уверен предприниматель.Кремниевая долина России в КрымуВ прогнозах Гачко не сомневается директор по международному развитию IT-компании – международного облачного провайдера Олег Арсеньев, который, как и его коллега, уверен, что Крым - самое подходящее место для создания здесь "российской Кремниевой долины"."И одна из идей, которая мне приходит, когда я сюда приезжаю, что здесь очень удобно сделать хаб, IT-кластер для развития айтишных продуктов и различных ИТ-инициатив. Здесь по климату похоже на то, что есть в Северной Америке – знаменитая Кремниевая долина. И, по идее, там, где мы находимся, потенциально можно пытаться строить что-то похожее", – добавил Арсеньев.Такой хаб в Крыму будет привлекать экспертов со всей страны и из-за рубежа, где, к слову сказать, в свое время осело немало и наших ребят, отметил он.Будет этот крымский хаб России будущего мини-городом IT, или появится на базе уже существующей инфраструктуры, которую под него можно адаптировать, – это вопрос чисто технический, считает эксперт.Гораздо важнее, чтобы все это не превращалось "в какую-то стройку, которая будет длиться очень долго – все должно быть быстро и эффективно", резюмировал он.Седьмой фестиваль информационный технологий "ITPARK FEST 2025", крупнейшее ИТ-мероприятие на юге России, в этом году объединил в Севастополе более 1,5 тысяч специалистов. Главной темой стал экспорт и продвижение российских IT-продуктов на внешнем рынке. Цель фестиваля – формировать интеллектуальную среду в Крыму, популяризировать IT и повышать ценность пространства IT-парка для его резидентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролей Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо" Чем в Севастополе удивляют на ХXI Международном салоне изобретений

