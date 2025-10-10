https://crimea.ria.ru/20251010/my-sdelaem-zdes-konfetku-eksperty-o-perspektivakh-otrasli-it-v-krymu--1150113418.html
"Мы сделаем здесь конфетку": эксперты о перспективах отрасли IT в Крыму
"Мы сделаем здесь конфетку": эксперты о перспективах отрасли IT в Крыму - РИА Новости Крым, 10.10.2025
"Мы сделаем здесь конфетку": эксперты о перспективах отрасли IT в Крыму
Отрасль IT в Севастополе и в целом в Крыму растет на 15−20% ежегодно, и этот показатель вырастет кратно с улушчением логистики. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T21:25
2025-10-10T21:25
2025-10-10T21:28
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
it-технологии
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150114361_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f2dd72ac8bbec8cbfc0d9d46f98f0327.jpg.webp
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Отрасль IT в Севастополе и в целом в Крыму растет на 15−20% ежегодно, и этот показатель вырастет кратно с улушчением логистики. Такое мнение РИА Новости Крым высказал IT-предприниматель, венчурный инвестор, основатель технопарка в Севастополе и организатор крупнейшего на юге России IT-фестиваля Дмитрий Гачко.Готовы расти кратноПо его словам, IT в Севастополе и в целом в Крыму пока развивается "медленно, но верно, невзирая на санкционную историю и ограничения по передвижению".С улучшением логистики и возобновлением авиасообщения названный показатель вырастет втрое, а то и вчетверо уже за первые три года, считает эксперт."Я думаю, мы будем расти в ближайшие же 3−4 года после этого на 50−60% ежегодно. То есть кратно", – уточнил Дмитрий.При этом число участников фестиваля ITPARK FEST в Севастополе уже увеличивается очень заметно и ежегодно, заметил он. По словам Гачко, это демонстрирует как интерес к отечественному IT-продукту в целом и стартапам, так и к самому региону.В этом году обменяться опытом, обсудить риски, вызовы и пути решения проблем здесь собрались порядка 1,5 тысяч специалистов, среди которых около половины – гости из Москвы и Санкт-Петербурга, и география мероприятия растет.При этом, по словам Гачко, IT-парк в Севастополе с его знаменитым многоэтажным "Одеколоном", где сегодня работают более 600 человек из 40 компаний, в ближайшие три года прирастет еще одним крупным объектом. В эксплуатацию планируют запустить длинное здание, вслед получившее не менее своеобразное название "Сундук", его проектирование закончат уже до конца текущего года, "все инвестиции частные"."И благодаря нашим усилиям мы сделаем здесь конфетку", – уверен предприниматель.Кремниевая долина России в КрымуВ прогнозах Гачко не сомневается директор по международному развитию IT-компании – международного облачного провайдера Олег Арсеньев, который, как и его коллега, уверен, что Крым - самое подходящее место для создания здесь "российской Кремниевой долины"."И одна из идей, которая мне приходит, когда я сюда приезжаю, что здесь очень удобно сделать хаб, IT-кластер для развития айтишных продуктов и различных ИТ-инициатив. Здесь по климату похоже на то, что есть в Северной Америке – знаменитая Кремниевая долина. И, по идее, там, где мы находимся, потенциально можно пытаться строить что-то похожее", – добавил Арсеньев.Такой хаб в Крыму будет привлекать экспертов со всей страны и из-за рубежа, где, к слову сказать, в свое время осело немало и наших ребят, отметил он.Будет этот крымский хаб России будущего мини-городом IT, или появится на базе уже существующей инфраструктуры, которую под него можно адаптировать, – это вопрос чисто технический, считает эксперт.Гораздо важнее, чтобы все это не превращалось "в какую-то стройку, которая будет длиться очень долго – все должно быть быстро и эффективно", резюмировал он.Седьмой фестиваль информационный технологий "ITPARK FEST 2025", крупнейшее ИТ-мероприятие на юге России, в этом году объединил в Севастополе более 1,5 тысяч специалистов. Главной темой стал экспорт и продвижение российских IT-продуктов на внешнем рынке. Цель фестиваля – формировать интеллектуальную среду в Крыму, популяризировать IT и повышать ценность пространства IT-парка для его резидентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролей Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо" Чем в Севастополе удивляют на ХXI Международном салоне изобретений
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_42504d164125242552a3c83f0f317902.jpg.webp
Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_42504d164125242552a3c83f0f317902.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150114361_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_a0e35e331bacc4ca4dfc988eddd9824c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_42504d164125242552a3c83f0f317902.jpg.webp
севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, it-технологии
"Мы сделаем здесь конфетку": эксперты о перспективах отрасли IT в Крыму
Отрасль IT в Крыму быстро вырастет в разы с улучшением логистики – эксперт
21:25 10.10.2025 (обновлено: 21:28 10.10.2025)
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Отрасль IT в Севастополе и в целом в Крыму растет на 15−20% ежегодно, и этот показатель вырастет кратно с улушчением логистики. Такое мнение РИА Новости Крым высказал IT-предприниматель, венчурный инвестор, основатель технопарка в Севастополе и организатор крупнейшего на юге России IT-фестиваля Дмитрий Гачко.
Готовы расти кратно
По его словам, IT в Севастополе и в целом в Крыму пока развивается "медленно, но верно, невзирая на санкционную историю и ограничения по передвижению".
"Думаю, что сейчас айтишная отрасль растет на 15−20% ежегодно", – сказал Гачко на полях фестиваля информационных технологий "ITPARK FEST 2025" в Севастополе.
С улучшением логистики и возобновлением авиасообщения названный показатель вырастет втрое, а то и вчетверо уже за первые три года, считает эксперт.
"Я думаю, мы будем расти в ближайшие же 3−4 года после этого на 50−60% ежегодно. То есть кратно", – уточнил Дмитрий.
При этом число участников фестиваля ITPARK FEST в Севастополе уже увеличивается очень заметно и ежегодно, заметил он. По словам Гачко, это демонстрирует как интерес к отечественному IT-продукту в целом и стартапам, так и к самому региону.
В этом году обменяться опытом, обсудить риски, вызовы и пути решения проблем здесь собрались порядка 1,5 тысяч специалистов, среди которых около половины – гости из Москвы и Санкт-Петербурга, и география мероприятия растет.
При этом, по словам Гачко, IT-парк в Севастополе с его знаменитым многоэтажным "Одеколоном", где сегодня работают более 600 человек из 40 компаний, в ближайшие три года прирастет еще одним крупным объектом. В эксплуатацию планируют запустить длинное здание, вслед получившее не менее своеобразное название "Сундук
", его проектирование закончат уже до конца текущего года, "все инвестиции частные".
"И благодаря нашим усилиям мы сделаем здесь конфетку", – уверен предприниматель.
Кремниевая долина России в Крыму
В прогнозах Гачко не сомневается директор по международному развитию IT-компании – международного облачного провайдера Олег Арсеньев, который, как и его коллега, уверен, что Крым - самое подходящее место для создания здесь "российской Кремниевой долины".
"У нас в портфеле есть некоторые продукты, которые находятся здесь, но я лично вижу в Крыму очень большой потенциал для развития IT в целом", – сказал он.
"И одна из идей, которая мне приходит, когда я сюда приезжаю, что здесь очень удобно сделать хаб, IT-кластер для развития айтишных продуктов и различных ИТ-инициатив. Здесь по климату похоже на то, что есть в Северной Америке – знаменитая Кремниевая долина. И, по идее, там, где мы находимся, потенциально можно пытаться строить что-то похожее", – добавил Арсеньев.
Такой хаб в Крыму будет привлекать экспертов со всей страны и из-за рубежа, где, к слову сказать, в свое время осело немало и наших ребят, отметил он.
"Специалисты любят, чтобы им было хорошо, надо как-то привлекать кадры. И здесь хорошее место, где можно создавать удобную инфраструктуру для работы и все условия. В том числе для эффективного развития стартапов. Это дало бы сильный толчок для развития IT отрасли", – сказал Арсеньев.
Будет этот крымский хаб России будущего мини-городом IT, или появится на базе уже существующей инфраструктуры, которую под него можно адаптировать, – это вопрос чисто технический, считает эксперт.
Гораздо важнее, чтобы все это не превращалось "в какую-то стройку, которая будет длиться очень долго – все должно быть быстро и эффективно", резюмировал он.
Седьмой фестиваль информационный технологий "ITPARK FEST 2025", крупнейшее ИТ-мероприятие на юге России, в этом году объединил в Севастополе более 1,5 тысяч специалистов. Главной темой стал экспорт и продвижение российских IT-продуктов на внешнем рынке. Цель фестиваля – формировать интеллектуальную среду в Крыму, популяризировать IT и повышать ценность пространства IT-парка для его резидентов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: