В Севастополе стартовал 7-й фестиваль информационных технологий

В Севастополе стартовал 7-й фестиваль информационных технологий - РИА Новости Крым, 10.10.2025

В Севастополе стартовал 7-й фестиваль информационных технологий

Седьмой ежегодный фестиваль информационный технологий "ITPARK FEST 2025", объединяющий ИТ-специалистов и инвесторов, стартапы и компании, начал работу в... РИА Новости Крым, 10.10.2025

2025-10-10T11:58

2025-10-10T11:58

2025-10-10T12:26

севастополь

новости севастополя

it-технологии

наука и технологии

импортозамещение

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150098710_3:0:1251:702_1920x0_80_0_0_41890ddc020535a13394bc3165e94a71.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Седьмой ежегодный фестиваль информационный технологий "ITPARK FEST 2025", объединяющий ИТ-специалистов и инвесторов, стартапы и компании, начал работу в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости Крым. Главная тема фестиваля в этом году – экспорт и продвижение российских IT-продуктов на внешнем рынке. На нескольких площадках эксперты и начинающие специалисты, разработчики и резиденты технопарка обсуждают задачи, связанные с выводом российских ИТ-продуктов за рубеж и особенности ведения бизнеса на Ближнем Востоке. А также импортозамещение в отечественной промышленности, кибербезопасность, новые инструменты на рынке международных расчетов и многое другое. Как отметила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, с каждым годом на фестиваль приезжает все больше и больше айтишников со всей страны. "И, действительно, Севастополь — это такая важная площадка для развития айти-отрасли, и через этот фестиваль мы можем как раз показывать, какие условия есть в Севастополе, - сказал она. - Наверняка вы слышали, что есть даже совместная стартап-студия университета (СевГУ - ред.) с IT-Парком. Вот это все с самого детства, это возможность как раз проявить себя и показать, что Севастополь - это прекрасное место для айтишников".По словам руководителя компании-организатора фестиваля Дмитрия Гачко, в этот раз в Севастополь приехали около полутора тысяч человек. "Ну, естественно, где-то половина севастопольских. Остальные из Москвы и из Петербурга. Много из Петербурга", - сказал он.Он рассказал, что большое количество стран хотят покупать российские продукты, в частности страны БРИКС. "По мере того, как мы импортозамещаемся, у нас расширяется портфель продуктов. И я думаю, что через какое-то время мы можем иметь полноценный портфель продуктов, который во всех областях жизни, деятельности людей может быть импортозамещен, и, соответственно, продаваться за границей в том числе", - сказал он.Традиционно одну из секций программы посвятят виноделию в Севастополе и современным технологиям. В частности, на винном треке обсудят перспективы использования цифровой модели по прогнозированию урожайности винограда на базе искусственного интеллекта, разработанную в Севастополе, автоматизацию на винодельнях с привлечением ИИ и прочие "фишки" для улучшения качества и объема продукта и привлечения молодых кадров в отрасль. Новшествами в организации пространства фестиваля в этом году стали необычные локации для отдыха, стартап-студия с презентациями перспективных проектов, открытая зона с играми, а зрелищной кульминацией станет соревнование по кибер-спорту – битва дронов. Фестиваль проводится в 7-й раз. Старт проекту дали в 2019-м. Ежегодно фестиваль собирает на одной площадке разработчиков IT-решений, резидентов технопарка, начинающих специалистов, стартапы и компании. "Вместе мы развиваем ИТ-сообщество в Крыму и разрабатываем продукты, меняющие жизнь к лучшему. 2025-й год не стал исключением", – заявляют организаторы. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Ялте стартовал IX международный кинофестиваль "Евразийский мост" В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на "Тавриде.АРТ" В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"

