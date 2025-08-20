Рейтинг@Mail.ru
Рост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролей - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Рост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролей
Рост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролей
Рост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролей
В августе 2025 года хакеры активнее стали использовать искусственный интеллект для взлома аккаунтов россиян на маркетплейсах и в банковских приложениях,... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T13:30
2025-08-20T13:39
хакеры
хакерские атаки
интернет
киберпреступность
кибербезопасность
новости
искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В августе 2025 года хакеры активнее стали использовать искусственный интеллект для взлома аккаунтов россиян на маркетплейсах и в банковских приложениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аналитического отдела Servicepipe Антона Чемякина.По его словам, число атак типа brute-force – когда злоумышленники перебирают логины и пароли – выросло на 24% в сегменте онлайн-торговли и на 17% в финансовой сфере.Ранее перебор логинов и паролей осуществлялся "шумно", рассказывает эксперт. Его легко можно было отследить службам безопасности. Теперь ИИ позволяет хакерам формировать словари паролей на основе открытых данных о пользователях: имен, дат рождения, e-mail адресов и привычных комбинаций из утекших баз. Чемякин объяснил, что машинное обучение также помогает предугадывать поведение пользователей на основе их соцсетей, профессии или места жительства.Кроме того, некоторые ресурсы лояльнее относятся к запросам от ИИ-ботов, чем от людей, что злоумышленники используют для обхода защиты.Ранее инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов рассказал, как защититься от нападок хакеров. Эксперт советует организациям не пренебрегать IT‑безопасностью: нанимать квалифицированных специалистов, обновлять ПО и не использовать устаревшие ОС, внедрять многоуровневую защиту и резервное копирование, а также обучать сотрудников кибергигиене. Обычным людям рекомендуется регулярно менять и усложнять пароли, не раскрывать личные данные в соцсетях, проверять настройки конфиденциальности и устанавливать контрольные вопросы на важных сервисах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенниковКак выбрать безопасный мессенджер для работы и учебы – советы экспертаХакерские атаки: как защититься от киберугроз
Новости
хакеры, хакерские атаки, интернет, киберпреступность, кибербезопасность, новости, искусственный интеллект
Рост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролей

Хакеры научились взламывать аккаунты с помощью искусственного интеллекта

13:30 20.08.2025 (обновлено: 13:39 20.08.2025)
 
© РИА Новости . Сгенерировано ИИИскусственный интеллект. Архивное фото
Искусственный интеллект. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В августе 2025 года хакеры активнее стали использовать искусственный интеллект для взлома аккаунтов россиян на маркетплейсах и в банковских приложениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аналитического отдела Servicepipe Антона Чемякина.
По его словам, число атак типа brute-force – когда злоумышленники перебирают логины и пароли – выросло на 24% в сегменте онлайн-торговли и на 17% в финансовой сфере.
"Это не просто статистическое колебание, а показатель структурных изменений в тактике злоумышленников. Главный катализатор – активное внедрение инструментов искусственного интеллекта в автоматизированные схемы взлома", – отметил Чемякин.
Ранее перебор логинов и паролей осуществлялся "шумно", рассказывает эксперт. Его легко можно было отследить службам безопасности. Теперь ИИ позволяет хакерам формировать словари паролей на основе открытых данных о пользователях: имен, дат рождения, e-mail адресов и привычных комбинаций из утекших баз. Чемякин объяснил, что машинное обучение также помогает предугадывать поведение пользователей на основе их соцсетей, профессии или места жительства.
Кроме того, некоторые ресурсы лояльнее относятся к запросам от ИИ-ботов, чем от людей, что злоумышленники используют для обхода защиты.

"Сектор e-commerce оказался в фокусе атак – во многом из-за большого количества повторяющихся или упрощенных паролей у пользователей, высокой скорости транзакций и постоянного притока новых регистраций. Финансовый сектор атакуется более осторожно, но атакующие используют ИИ для поиска слабых звеньев в цепочке доступа – например, устаревшие интеграции или внешние партнерские сервисы", – добавил Чемякин.

Ранее инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов рассказал, как защититься от нападок хакеров. Эксперт советует организациям не пренебрегать IT‑безопасностью: нанимать квалифицированных специалистов, обновлять ПО и не использовать устаревшие ОС, внедрять многоуровневую защиту и резервное копирование, а также обучать сотрудников кибергигиене. Обычным людям рекомендуется регулярно менять и усложнять пароли, не раскрывать личные данные в соцсетях, проверять настройки конфиденциальности и устанавливать контрольные вопросы на важных сервисах.
