Рост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролей

Рост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролей - РИА Новости Крым, 20.08.2025

Рост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролей

В августе 2025 года хакеры активнее стали использовать искусственный интеллект для взлома аккаунтов россиян на маркетплейсах и в банковских приложениях,... РИА Новости Крым, 20.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В августе 2025 года хакеры активнее стали использовать искусственный интеллект для взлома аккаунтов россиян на маркетплейсах и в банковских приложениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аналитического отдела Servicepipe Антона Чемякина.По его словам, число атак типа brute-force – когда злоумышленники перебирают логины и пароли – выросло на 24% в сегменте онлайн-торговли и на 17% в финансовой сфере.Ранее перебор логинов и паролей осуществлялся "шумно", рассказывает эксперт. Его легко можно было отследить службам безопасности. Теперь ИИ позволяет хакерам формировать словари паролей на основе открытых данных о пользователях: имен, дат рождения, e-mail адресов и привычных комбинаций из утекших баз. Чемякин объяснил, что машинное обучение также помогает предугадывать поведение пользователей на основе их соцсетей, профессии или места жительства.Кроме того, некоторые ресурсы лояльнее относятся к запросам от ИИ-ботов, чем от людей, что злоумышленники используют для обхода защиты.Ранее инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов рассказал, как защититься от нападок хакеров. Эксперт советует организациям не пренебрегать IT‑безопасностью: нанимать квалифицированных специалистов, обновлять ПО и не использовать устаревшие ОС, внедрять многоуровневую защиту и резервное копирование, а также обучать сотрудников кибергигиене. Обычным людям рекомендуется регулярно менять и усложнять пароли, не раскрывать личные данные в соцсетях, проверять настройки конфиденциальности и устанавливать контрольные вопросы на важных сервисах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенниковКак выбрать безопасный мессенджер для работы и учебы – советы экспертаХакерские атаки: как защититься от киберугроз

