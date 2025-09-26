Рейтинг@Mail.ru
Чем в Севастополе удивляют на ХXI Международном салоне изобретений
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Чем в Севастополе удивляют на ХXI Международном салоне изобретений
Чем в Севастополе удивляют на ХXI Международном салоне изобретений - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Чем в Севастополе удивляют на ХXI Международном салоне изобретений
Многие разработки, представленные на Международном салоне изобретений и новых технологий "Новое время", не уступают зарубежным аналогам, а чаще превосходят их... РИА Новости Крым, 26.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Многие разработки, представленные на Международном салоне изобретений и новых технологий "Новое время", не уступают зарубежным аналогам, а чаще превосходят их по определенным параметрам. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал один из участников мероприятия, специалист опытного конструкторского бюро из Москвы. Чем удивляют на площадках салона в этом году – в нашем репортаже.С зарубежными наравне и лучшеМеждународный салон изобретений и новых технологий "Новое время" в этом году проходит в Севастополе в 21-й раз. На площадке – десятки стендов с запатентованными разработками от организаций и ведомств, в том числе Минобороны, а также вузов и научных институтов разных регионов страны.С одной стороны – дроны, с другой – дронобои, неподалеку неброские и компактные мобильные роботы-доставщики для сугубо гражданских целей и пестрые детские развивающие конструкторы.Есть на выставке и устройства давно проверенные, как, например, газотурбинный двигатель, точнее, его макет, в котором все впечатляюще крутится и светится. Зарекомендовал себя в промышленной эксплуатации как крайне надежное изделие, порядка 20 лет используется на газоперекачивающих станциях, рассказывает Алексей Хасанов, представитель Опытного конструкторского бюро им. Архипа Люльки (г. Москва, филиал Уфимского моторостроительного производственного объединения).Рядом другие разработки, все инновационные – патенты 2024-2025 годов, направленные на защиту интеллектуальных прав разработчика, объясняет специалист.Можно ли, спрашиваю у него, сравнивать уровень и качество разработок в России и за рубежом и что можно сказать по этому поводу? Где мы, что говорится, впереди планеты всей, как у нас с IT и поспорим ли тут с "заокеаньем"?И добавляет: "Многие разработки, представленные на салоне "Новое время", как и на "Архимеде", который проводится в Москве, не уступают зарубежным аналогам, а в большинстве случаев и превосходят по определенным параметрам".Рассчитано с нуляВ экспозициях – продукты научной деятельности 17 местных учреждений и предприятий. Среди них телеуправляемый подводный аппарат "Херсонес" с системой 3D технического зрения, созданный специалистами Севастопольского государственного университета. Тот самый, с помощью которого в январе был исследован на глубине около 30 метров затонувший после ЧП в Керченском проливе танкер "Волгонефть".Крушение танкеров "Волгонефть" – сколько мазута собрали в КрымуИнтересуюсь, что же необычного сегодня в таком аппарате? Похожие на рынке есть, отвечает Георгий. Но у этого при способности опускаться на 200 метров и даже выше уникальная Y-образная форма и вместо восьми двигателей, как у обычных аппаратов, всего шесть, а маневрирует он не хуже, используя все степени свободы.Рядом с исследовательскими дронами беспилотники поисково-спасательные, способные выполнять боевые задачи. Одну из таких разработок на суд экспертов выставили представители Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.Модель самолетного типа, предназначенная для обнаружения терпящих бедствие судов и потерявшихся людей, среди прочего, необычна своим принципом построения аэродинамической схемы, рассказал капитан 2 ранга Константин Пичулин.Такой аппарат, по его словам, сможет стать незаменимым помощником, ведь в поисково-спасательной операции продолжительностью 15 суток при использовании бензиновых БПЛА одного только топлива расходуется в 255 раз меньше, чем если это вертолет.Россия запустит первую в мире ядерную энергосистемуАналогов нетСреди разработчиков много молодых и очень молодых лиц. Минуя несколько поворотов за стендами РЖД и ОКБ – юные гости из Ростова-на-Дону, воспитанники областного центра технического творчества учащихся, среди них 11-классник Артем Дунников.В Севастополь парень приехал вместе с товарищами, научным руководителем и своим мобильным и компактным роботом-доставщиком. Простым на вид и в использовании, при этом очень полезным и, как выяснилось, недорогим.Совсем другое дело – разработка Виталия Кузина из Нижнего Новгорода, здесь ученый представляет НГТУ им. Алексеева и привез в Севастополь прототип протеза на основе оптической миографии, то есть способа декодирования мышечных сигналов.О простоте в этом случае никак не скажешь, напротив: все сложно, и аналогов этому изобретению на отечественном рынке сегодня нет, говорит разработчик.Здесь, в Севастополе, на салоне "Новое время" он и его команда представляют свою разработку, которая может использоваться в реабилитационных центрах в Крыму и по всей стране.ХXI Международный салон изобретений и новых технологий "Новое Время" стартовал в Севастополе 25 сентября. Мероприятие объединило около 600 участников из 18 регионов России, а также зарубежных специалистов из восьми стран. Здесь представляют свыше 230 разработок по десяткам научных направлений, таких как: энергетика, робототехника, приборостроение, электроника, медицина, транспорт и другие. Традиционно организует салон Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) при поддержке правительства Севастополя. В числе постоянных участников проекта – ключевые игроки в деле продвижения инноваций в России: Министерство науки и высшего образования, Минпромторг, Минобороны, Госкорпорация "Ростех". Мероприятия продлятся до 27 сентября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретенийСевастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотниковАЭС по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире – Путин
севастополь, новости севастополя, наука и технологии, россия
Чем в Севастополе удивляют на ХXI Международном салоне изобретений

Чем в Севастополе удивляют на Международном салоне изобретений разработчики из регионов РФ

06:47 26.09.2025
 
© РИА Новости КрымХXI Международный салон изобретений в Севастополе
ХXI Международный салон изобретений в Севастополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Многие разработки, представленные на Международном салоне изобретений и новых технологий "Новое время", не уступают зарубежным аналогам, а чаще превосходят их по определенным параметрам. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал один из участников мероприятия, специалист опытного конструкторского бюро из Москвы. Чем удивляют на площадках салона в этом году – в нашем репортаже.

С зарубежными наравне и лучше

Международный салон изобретений и новых технологий "Новое время" в этом году проходит в Севастополе в 21-й раз. На площадке – десятки стендов с запатентованными разработками от организаций и ведомств, в том числе Минобороны, а также вузов и научных институтов разных регионов страны.
С одной стороны – дроны, с другой – дронобои, неподалеку неброские и компактные мобильные роботы-доставщики для сугубо гражданских целей и пестрые детские развивающие конструкторы.
Есть на выставке и устройства давно проверенные, как, например, газотурбинный двигатель, точнее, его макет, в котором все впечатляюще крутится и светится. Зарекомендовал себя в промышленной эксплуатации как крайне надежное изделие, порядка 20 лет используется на газоперекачивающих станциях, рассказывает Алексей Хасанов, представитель Опытного конструкторского бюро им. Архипа Люльки (г. Москва, филиал Уфимского моторостроительного производственного объединения).
© РИА Новости КрымАлексей Хасанов, представитель Опытного конструкторского бюро им. Архипа Люльки
Алексей Хасанов, представитель Опытного конструкторского бюро им. Архипа Люльки - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости Крым
Алексей Хасанов, представитель Опытного конструкторского бюро им. Архипа Люльки
Рядом другие разработки, все инновационные – патенты 2024-2025 годов, направленные на защиту интеллектуальных прав разработчика, объясняет специалист.
Можно ли, спрашиваю у него, сравнивать уровень и качество разработок в России и за рубежом и что можно сказать по этому поводу? Где мы, что говорится, впереди планеты всей, как у нас с IT и поспорим ли тут с "заокеаньем"?
"По моему опыту, с 2022 года уже никто не говорит про "заокеанье" и прочее. Отечественная промышленность ввиду современных реалий ориентируется только на свои собственные силы. Мое мнение – наравне. По крайней мере в инновационных разработках, в сфере IT, каких-то инженерных отраслях, сфере моделирования наши отечественные конструкторы не уступают любым другим", – отвечает Хасанов.
И добавляет: "Многие разработки, представленные на салоне "Новое время", как и на "Архимеде", который проводится в Москве, не уступают зарубежным аналогам, а в большинстве случаев и превосходят по определенным параметрам".

Рассчитано с нуля

В экспозициях – продукты научной деятельности 17 местных учреждений и предприятий. Среди них телеуправляемый подводный аппарат "Херсонес" с системой 3D технического зрения, созданный специалистами Севастопольского государственного университета. Тот самый, с помощью которого в январе был исследован на глубине около 30 метров затонувший после ЧП в Керченском проливе танкер "Волгонефть".
"Мы туда ездили и вместе с МЧС проверили, какова экологическая ситуация. Заодно провели апробацию, посмотрели, как аппарат выдерживает нагрузки. До этого он испытывался в барокамере с давлением глубины в 250 метров", – рассказал инженер-программист Георгий Тихонов, аспирант лаборатории робототехники и интеллектуальных систем управления СевГУ.
© РИА Новости КрымИнженер-программист Георгий Тихонов, аспирант лаборатории робототехники и интеллектуальных систем управления СевГУ
Инженер-программист Георгий Тихонов, аспирант лаборатории робототехники и интеллектуальных систем управления СевГУ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости Крым
Инженер-программист Георгий Тихонов, аспирант лаборатории робототехники и интеллектуальных систем управления СевГУ
Крушение танкеров "Волгонефть" – сколько мазута собрали в Крыму
Интересуюсь, что же необычного сегодня в таком аппарате? Похожие на рынке есть, отвечает Георгий. Но у этого при способности опускаться на 200 метров и даже выше уникальная Y-образная форма и вместо восьми двигателей, как у обычных аппаратов, всего шесть, а маневрирует он не хуже, используя все степени свободы.
Рядом с исследовательскими дронами беспилотники поисково-спасательные, способные выполнять боевые задачи. Одну из таких разработок на суд экспертов выставили представители Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.
Модель самолетного типа, предназначенная для обнаружения терпящих бедствие судов и потерявшихся людей, среди прочего, необычна своим принципом построения аэродинамической схемы, рассказал капитан 2 ранга Константин Пичулин.
© РИА Новости КрымКапитан 2 ранга Константин Пичулин
Капитан 2 ранга Константин Пичулин - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости Крым
Капитан 2 ранга Константин Пичулин
"Вся аэродинамика рассчитана с нуля. За основу взята природа. Это не промышленный образец. Мы показываем, что можно эффективно применять", – сказал офицер.
Такой аппарат, по его словам, сможет стать незаменимым помощником, ведь в поисково-спасательной операции продолжительностью 15 суток при использовании бензиновых БПЛА одного только топлива расходуется в 255 раз меньше, чем если это вертолет.
Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему

Аналогов нет

Среди разработчиков много молодых и очень молодых лиц. Минуя несколько поворотов за стендами РЖД и ОКБ – юные гости из Ростова-на-Дону, воспитанники областного центра технического творчества учащихся, среди них 11-классник Артем Дунников.
© РИА Новости КрымАртем Дунников с командой из Ростова-на-Дону
Артем Дунников с командой из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости Крым
Артем Дунников с командой из Ростова-на-Дону
В Севастополь парень приехал вместе с товарищами, научным руководителем и своим мобильным и компактным роботом-доставщиком. Простым на вид и в использовании, при этом очень полезным и, как выяснилось, недорогим.

"Он предназначен для работы на производстве или в складском помещении. Он может передвигаться, захватывать объекты, лежащие на полках или конвейере и класть их себе в кузов. Достаточно простой и умный, не требует сложных деталей", – рассказал Артем.

Совсем другое дело – разработка Виталия Кузина из Нижнего Новгорода, здесь ученый представляет НГТУ им. Алексеева и привез в Севастополь прототип протеза на основе оптической миографии, то есть способа декодирования мышечных сигналов.
© РИА Новости КрымВиталий Кузин (справа) Нижний Новгород
Виталий Кузин (справа) Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости Крым
Виталий Кузин (справа) Нижний Новгород
О простоте в этом случае никак не скажешь, напротив: все сложно, и аналогов этому изобретению на отечественном рынке сегодня нет, говорит разработчик.
"Подобного рода протезы существуют достаточно давно, но инновационность этого в том, что мы используем оптическую миографию, тогда как на рынке используется электромиография. Принцип ее такой, что когда мышцы сжимаются, то испускается слабый электрический ток. Здесь же мягкие ткани просвечиваются оптическими сенсорами, все данные декодируются и передаются в управляющее устройство", – объяснил Виталий.
Здесь, в Севастополе, на салоне "Новое время" он и его команда представляют свою разработку, которая может использоваться в реабилитационных центрах в Крыму и по всей стране.
ХXI Международный салон изобретений и новых технологий "Новое Время" стартовал в Севастополе 25 сентября. Мероприятие объединило около 600 участников из 18 регионов России, а также зарубежных специалистов из восьми стран. Здесь представляют свыше 230 разработок по десяткам научных направлений, таких как: энергетика, робототехника, приборостроение, электроника, медицина, транспорт и другие. Традиционно организует салон Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) при поддержке правительства Севастополя. В числе постоянных участников проекта – ключевые игроки в деле продвижения инноваций в России: Министерство науки и высшего образования, Минпромторг, Минобороны, Госкорпорация "Ростех". Мероприятия продлятся до 27 сентября.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольНовости СевастополяНаука и технологииРоссия
 
