Зеленский выдвинул Трампу очередное условие

Зеленский выдвинул Трампу очередное условие - РИА Новости Крым, 09.10.2025

Зеленский выдвинул Трампу очередное условие

Глава киевского режима Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условие для выдвижения на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет украинское... РИА Новости Крым, 09.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условие для выдвижения на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".По словам Зеленского, Украина готова номинировать хозяина Белого дома на премию, если он будет способствовать прекращению огня.Ранее в интервью Sky News Зеленский уже выдвигал Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что хочет иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Нам нужна четкая позиция президента Трампа, сказал глава киевского режима.Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что своими оскорбительными намеками в адрес президента США Дональда Трампа глава киевского режима пытается спровоцировать его на неадекватные поступки, чтобы сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине, но в ответ добьется только ненависти к себе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по УкраинеЧто означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнениеЗеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом

