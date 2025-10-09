Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выдвинул Трампу очередное условие - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Зеленский выдвинул Трампу очередное условие
Зеленский выдвинул Трампу очередное условие - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Зеленский выдвинул Трампу очередное условие
Глава киевского режима Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условие для выдвижения на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет украинское... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T12:22
2025-10-09T12:22
владимир зеленский
дональд трамп
нобелевская премия
сша
украина
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условие для выдвижения на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".По словам Зеленского, Украина готова номинировать хозяина Белого дома на премию, если он будет способствовать прекращению огня.Ранее в интервью Sky News Зеленский уже выдвигал Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что хочет иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Нам нужна четкая позиция президента Трампа, сказал глава киевского режима.Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что своими оскорбительными намеками в адрес президента США Дональда Трампа глава киевского режима пытается спровоцировать его на неадекватные поступки, чтобы сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине, но в ответ добьется только ненависти к себе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по УкраинеЧто означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнениеЗеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом
Зеленский выдвинул Трампу очередное условие

Зеленский поставил Трампу новое условие по Нобелевской премии мира

12:22 09.10.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условие для выдвижения на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".
По словам Зеленского, Украина готова номинировать хозяина Белого дома на премию, если он будет способствовать прекращению огня.
"Простым не будет план окончания войны, но все равно это точно путь. И если Трамп даст миру возможность такого прекращения огня, прежде всего украинцам – да, его нужно номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины", – сказано в тексте публикации.
Ранее в интервью Sky News Зеленский уже выдвигал Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что хочет иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Нам нужна четкая позиция президента Трампа, сказал глава киевского режима.
Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что своими оскорбительными намеками в адрес президента США Дональда Трампа глава киевского режима пытается спровоцировать его на неадекватные поступки, чтобы сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине, но в ответ добьется только ненависти к себе.
