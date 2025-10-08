Рейтинг@Mail.ru
178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по Украине - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251008/178-mlrd-na-ubiystvo-ukraintsev--zakharova-ob-usiliyakh-es-po-ukraine-1150051064.html
178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по Украине
178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по Украине - РИА Новости Крым, 08.10.2025
178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по Украине
Киевский режим с 2022 года получил финансовую помощь со стороны Евросоюза на сумму 178 млрд евро и все эти средства пошли на убийство граждан Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T16:20
2025-10-08T16:20
мария захарова
украина
политика
новости
европейский союз (ес)
министерство иностранных дел рф (мид рф)
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0c/1142571636_0:81:3355:1968_1920x0_80_0_0_e9c5705d35472c0a1f1a741e11fe952f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим с 2022 года получил финансовую помощь со стороны Евросоюза на сумму 178 млрд евро и все эти средства пошли на убийство граждан Украины. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.При этом она подчеркнула, что изыскивать новые средства для Киева еврочиновникам становится все сложнее, несмотря на то, что европейцам уже пришлось "затянуть пояса по горло". Она также подчеркнула, что Брюссель уже давно и активно занимается воровством доходов от заблокированных российских активов и назвала идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторванными от реальности."Согласно плану Еврокомиссии, средства в размере 140 миллиардов евро должны быть выделены Банковой в качестве беспроцентного займа, который киевский режим едва ли когда-нибудь вернет. Потому что основным условием возврата является абсолютно оторванное от реальности требование выплаты, как там было сказано, Россией неких репараций Украине. Это за что же мы будем репарации, по их мнению, платить? За погибших наших граждан?" – продолжила дипломат.И выделила еще одну проблему: огромное количество ненужных и безрезультатных форумов, которые собирает Запад по украинскому вопросу, при том, что на новые запросы поддержки со стороны Владимира Зеленского уже никто не реагирует, занимаясь собственными проблемами.Запад реконструирует схемы периода холодной войны, но конфликт уже перешел в "горячую" стадию, заявляла ранее Захарова. По ее словам, страны ЕС давно находятся в прямом конфликте с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад выдал Зеленскому "индульгенцию" ценой жизней украинцев – ЗахароваЛавров назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по УкраинеВсе инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0c/1142571636_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_0fa1b98d58d6e9f1940e64470056fc5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, украина, политика, новости, европейский союз (ес), министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир зеленский
178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по Украине

"Усилия" ЕС по урегулированию на Украине только усугубляют конфликт – Захарова

16:20 08.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим с 2022 года получил финансовую помощь со стороны Евросоюза на сумму 178 млрд евро и все эти средства пошли на убийство граждан Украины. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Совокупный объем помощи (Киеву от ЕС - ред.) за три года – €178 млрд, которые пошли на убийство граждан в первую очередь Украины. Но на убийство граждан из других стран эти деньги также были задействованы", – сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что изыскивать новые средства для Киева еврочиновникам становится все сложнее, несмотря на то, что европейцам уже пришлось "затянуть пояса по горло". Она также подчеркнула, что Брюссель уже давно и активно занимается воровством доходов от заблокированных российских активов и назвала идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторванными от реальности.
"Согласно плану Еврокомиссии, средства в размере 140 миллиардов евро должны быть выделены Банковой в качестве беспроцентного займа, который киевский режим едва ли когда-нибудь вернет. Потому что основным условием возврата является абсолютно оторванное от реальности требование выплаты, как там было сказано, Россией неких репараций Украине. Это за что же мы будем репарации, по их мнению, платить? За погибших наших граждан?" – продолжила дипломат.
И выделила еще одну проблему: огромное количество ненужных и безрезультатных форумов, которые собирает Запад по украинскому вопросу, при том, что на новые запросы поддержки со стороны Владимира Зеленского уже никто не реагирует, занимаясь собственными проблемами.
Запад реконструирует схемы периода холодной войны, но конфликт уже перешел в "горячую" стадию, заявляла ранее Захарова. По ее словам, страны ЕС давно находятся в прямом конфликте с Россией.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запад выдал Зеленскому "индульгенцию" ценой жизней украинцев – Захарова
Лавров назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по Украине
Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы
 
Мария ЗахароваУкраинаПолитикаНовостиЕвропейский Союз (ЕС)Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Владимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
17:33Киев сотрудничает с африканскими террористами – МИД России
17:08Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
16:38Российские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкой
16:20178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по Украине
16:07Два района Крыма частично обесточены из-за аварий на сетях
15:31В Крыму снято ограничение на посещение лесов
15:25ВТБ представил новое решение, позволяющее проводить оплату по ладони
15:19Убийство генерала Кириллова длительное время готовилось на Украине – СК
15:10Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
14:59Санитар больницы в Крыму насобирал взяток своему начальнику на 1 миллион
14:54Ливни с грозами и ветер обрушатся на Крым
14:50Россия расторгла соглашение с США об утилизации невоенного плутония
14:41Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей
13:52ВТБ и НСПК запустят новый способ оплаты покупок через персональный QR-код
13:42Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии
13:33В Крыму пройдет III медиафорум "Журналистика в период СВО"
13:29За сутки Киев потерял еще 1500 солдат в зоне спецоперации
13:19Севастополец получил 15 лет за попытку подорвать ж/д мост по заданию СБУ
13:03Новые возможности для юнармейцев: в Крыму подписали масштабное соглашение
Лента новостейМолния