https://crimea.ria.ru/20251008/178-mlrd-na-ubiystvo-ukraintsev--zakharova-ob-usiliyakh-es-po-ukraine-1150051064.html

178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по Украине

178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по Украине - РИА Новости Крым, 08.10.2025

178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по Украине

Киевский режим с 2022 года получил финансовую помощь со стороны Евросоюза на сумму 178 млрд евро и все эти средства пошли на убийство граждан Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T16:20

2025-10-08T16:20

2025-10-08T16:20

мария захарова

украина

политика

новости

европейский союз (ес)

министерство иностранных дел рф (мид рф)

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0c/1142571636_0:81:3355:1968_1920x0_80_0_0_e9c5705d35472c0a1f1a741e11fe952f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим с 2022 года получил финансовую помощь со стороны Евросоюза на сумму 178 млрд евро и все эти средства пошли на убийство граждан Украины. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.При этом она подчеркнула, что изыскивать новые средства для Киева еврочиновникам становится все сложнее, несмотря на то, что европейцам уже пришлось "затянуть пояса по горло". Она также подчеркнула, что Брюссель уже давно и активно занимается воровством доходов от заблокированных российских активов и назвала идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторванными от реальности."Согласно плану Еврокомиссии, средства в размере 140 миллиардов евро должны быть выделены Банковой в качестве беспроцентного займа, который киевский режим едва ли когда-нибудь вернет. Потому что основным условием возврата является абсолютно оторванное от реальности требование выплаты, как там было сказано, Россией неких репараций Украине. Это за что же мы будем репарации, по их мнению, платить? За погибших наших граждан?" – продолжила дипломат.И выделила еще одну проблему: огромное количество ненужных и безрезультатных форумов, которые собирает Запад по украинскому вопросу, при том, что на новые запросы поддержки со стороны Владимира Зеленского уже никто не реагирует, занимаясь собственными проблемами.Запад реконструирует схемы периода холодной войны, но конфликт уже перешел в "горячую" стадию, заявляла ранее Захарова. По ее словам, страны ЕС давно находятся в прямом конфликте с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад выдал Зеленскому "индульгенцию" ценой жизней украинцев – ЗахароваЛавров назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по УкраинеВсе инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, украина, политика, новости, европейский союз (ес), министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир зеленский