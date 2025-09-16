https://crimea.ria.ru/20250916/zachem-zelenskiy-publichno-oskorblyaet-trampa--mnenie-1149484951.html

Зачем Зеленский публично оскорбляет Трампа – мнение

2025-09-16T14:52

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145967017_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_47a552cc8fa86d490d5c47b532d2a449.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Своими оскорбительными намеками в адрес президента США Дональда Трампа глава киевского режима Владимир Зеленский пытается спровоцировать его на неадекватные поступки, чтобы сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине, но в ответ добьется только ненависти к себе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне Зеленский опубликовал пост, в котором дал понять, что ощутимого ответа России, адекватного нынешнему положению дел, Запад так и не дал, поскольку санкции и тарифы против нее откладываются. А также намекнул, что активных действий он ждет от президента США Дональда Трампа, которые на неделе прибудет в Европу, где у Украины "продолжается очень активная работа с лидерами европейских стран".По мнению эксперта, делается это главой киевского режима с одной целью: вынудить президента США вопреки его собственным устремлениям совершить неадекватный поступок в отношении России и сорвать начатый совместно с ней процесс урегулирования конфликта на Украине."А Трампу выгодно хоть заморозить, хоть все что угодно сделать с украинским конфликтом – ему нужны экономические отношения с Россией", – отметил политолог.Но хотя "Зеленский уже переступил все пороги", Европа не устает ставить Трампу палки в колеса. Сам президент США является человеком, подверженным эмоциям, но все же остается прагматичным экономистом, бизнесменом и политиком, а потому продолжает играть свою игру, и пока в большей степени успешно, сказал Колесниченко."И то, что Европа не смогла опубликовать свои санкции, говорит о том, что Трамп все же переигрывает европейцев", – отметил эксперт.Что же касается Зеленского, то своим поведением он "очень вряд ли" вынудит Трампа сделать что-то, не входящее в его планы, считает Колесниченко."Он только вызовет к себе определенную ненависть", – резюмировал он.Ранее Зеленский выдвинул Трампу новое условие по урегулированию конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп готов ввести санкции против России при поддержке всех стран НАТО Трамп пригрозил России жесткими санкциями – чего ждать от США Рабское подчинение – что означают заявления Каллас о конфликте на Украине

