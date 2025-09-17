Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в... РИА Новости Крым, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в трехстороннем или двустороннем формате. Главное условие встречи "без каких-либо условий" – все должно происходить не в России.Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если тот готов с ним встретиться. Зеленский отказался от предложения президента России, заявив при этом, что готов ко встрече "в любом формате" и позвал российского лидера приехать в Киев.При этом Зеленский тут же поставил условие, заявив, что не намерен ехать на переговоры в Москву, но открыт для предложений встретиться в любой другой стране мира, кроме России.Кроме того, в интервью британским журналистам Зеленский признался, что Киев готов к прекращению огня.При этом в Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно – российская сторона придерживается своей позиции по вопросу прекращения огня.Накануне президент США Дональд Трамп заявлял СМИ, что трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро".Ранее глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована. По его словам, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, но этой повестки "пока вовсе нет".Министр иностранных дел России добавил, что активность Зеленского по организации саммита с президентом РФ Владимиром Путиным направлена на создание видимости конструктивного подхода, но на деле лишь подменяет реальную работу по урегулированию конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - ПутинНа Украине хотят прекращения боев и компромиссов на переговорах - опросКогда состоятся следующие переговоры России и Украины
владимир зеленский, украина, сша, дональд трамп, россия, владимир путин (политик), переговоры, политика, внешняя политика, новости, в мире
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом без предварительных условий

07:39 17.09.2025 (обновлено: 08:21 17.09.2025)
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в трехстороннем или двустороннем формате. Главное условие встречи "без каких-либо условий" – все должно происходить не в России.
Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если тот готов с ним встретиться. Зеленский отказался от предложения президента России, заявив при этом, что готов ко встрече "в любом формате" и позвал российского лидера приехать в Киев.
"Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате... Я готов встретиться без каких-либо условий", – сказал Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.
При этом Зеленский тут же поставил условие, заявив, что не намерен ехать на переговоры в Москву, но открыт для предложений встретиться в любой другой стране мира, кроме России.
Кроме того, в интервью британским журналистам Зеленский признался, что Киев готов к прекращению огня.

"Мы надеялись, что президент (США Дональд – ред.) Трамп договорится о прекращении огня. Мы готовы к прекращению огня", – заявил Зеленский.

При этом в Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно – российская сторона придерживается своей позиции по вопросу прекращения огня.
Накануне президент США Дональд Трамп заявлял СМИ, что трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована. По его словам, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, но этой повестки "пока вовсе нет".
Министр иностранных дел России добавил, что активность Зеленского по организации саммита с президентом РФ Владимиром Путиным направлена на создание видимости конструктивного подхода, но на деле лишь подменяет реальную работу по урегулированию конфликта.
