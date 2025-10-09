Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251009/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-k-vecheru-chetverga-1150091217.html
Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга
Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером в четверг очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T22:04
2025-10-09T22:00
ситуация на дорогах крыма
мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143114736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd026a2cd35ffcf2145a007b0f1fa59b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером в четверг очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественниковВ Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животнымиКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143114736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_249afcd4c8ed69aa39d41d94354320b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга

Крымский мост – проезд свободен с двух сторон

22:04 09.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером в четверг очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 22 часа С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.

На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников
В Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животными
Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
 
Ситуация на дорогах КрымаМостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:04Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга
21:43Шут заигрался: что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине
21:27Страшное ДТП с фурой на Кубани: погибли двое детей и двое взрослых
21:14Ялта соберет 15 регионов на форум-выставку туризма и активного отдыха
20:56Новый автобусный маршрут свяжет Севастополь и Симферополь
20:41Мотоциклист из Москвы врезался в легковушку в Севастополе
20:14В Абхазии туравтобус съехал с дороги – есть погибший и пострадавшие
20:02В Кремле перенесли Российско-Арабский саммит
19:47Журналистику в США заменили тексты из ЦРУ – американский документалист
19:33Учите физику: в Крыму ответили на украинский фейк о выбросе мазута
19:19В Черниговской и Сумской областях полностью остановлено движение поездов
19:06Мощное землетрясение произошло на Камчатке
18:43ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса: произошел выброс аммиака
18:38В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi
18:22Саммит "Россия – Центральна Азия": главные заявления Путина
17:42На востоке Крыма частично обесточен один из районов
17:16Страшно красиво: на Солнце произошел мощный взрыв
17:07Неосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk
16:48Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин
16:31ВТБ: Спрос на снятие наличных у россиян снизится в 2025 году
Лента новостейМолния